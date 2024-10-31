Необычные дома в Сортавале

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Сортавале, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
С любовью, Сортавала
Пешая
31 отзыв
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Погружение в историю и культуру Сортавалы: экскурсия с местным гидом
Откройте для себя сердце Сортавалы в компании страстного гида. Исторические здания, уникальные традиции и живописные уголки ждут вас
Начало: На площади Кирова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, 13:00 и 14:00
Завтра в 10:00
4 дек в 13:00
1 000 за человека
Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: обзорная экскурсия
Пешая
9 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: обзорная экскурсия
Увидеть творения лучших архитекторов и взглянуть на город глазами его жителей
Начало: На улице Ленина
3 500 за всё до 10 чел.
Сортавала и парк Ваккосалми: авторская экскурсия
Пешая
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Сортавала и парк Ваккосалми: авторская экскурсия
Погрузиться в прошлое уютного городка с необыкновенной историей - в сопровождении коренной карелки
Начало: На площади Вяйнямёйнена
Расписание: в понедельник в 11:00, в субботу в 11:30
7 дек в 11:30
9 дек в 11:00
2 667 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    31 октября 2024
    С любовью, Сортавала
    Прекрасная экскурсия с замечательным экскурсоводом Екатериной. Всё-таки, когда экскурсовод интересно повествует и холод нипочем 😊(попали на экскурсию в очень сильный холод). Огромное спасибо, будем рекомендовать!
    Прекрасная экскурсия с замечательным экскурсоводом Екатериной. Всё-таки, когда экскурсовод интересно повествует и холод нипочем 😊(попали наПрекрасная экскурсия с замечательным экскурсоводом Екатериной. Всё-таки, когда экскурсовод интересно повествует и холод нипочем 😊(попали наПрекрасная экскурсия с замечательным экскурсоводом Екатериной. Всё-таки, когда экскурсовод интересно повествует и холод нипочем 😊(попали на
  • О
    Ольга
    13 октября 2024
    С любовью, Сортавала
    С Екатериной - Интересно. Легко. С фото о прошлом- лучше дает представление истории. Еще вернусь в Сортавалу с друзьями и придем на Квест- тур к Екатерине.
    С Екатериной - Интересно. Легко. С фото о прошлом- лучше дает представление историиС Екатериной - Интересно. Легко. С фото о прошлом- лучше дает представление историиС Екатериной - Интересно. Легко. С фото о прошлом- лучше дает представление истории
  • О
    Ольга
    13 октября 2024
    С любовью, Сортавала
    Не пожалели, что остановили свой выбор на экскурсии Екатерины: лёгкая подача, много живой информации, все знаковые объекты. 2 часа пролетели быстро. Город раскрылся с новой стороны, стал нам ближе и роднее! Екатерина, спасибо!
    Не пожалели, что остановили свой выбор на экскурсии Екатерины: лёгкая подача, много живой информации, все знаковыеНе пожалели, что остановили свой выбор на экскурсии Екатерины: лёгкая подача, много живой информации, все знаковыеНе пожалели, что остановили свой выбор на экскурсии Екатерины: лёгкая подача, много живой информации, все знаковыеНе пожалели, что остановили свой выбор на экскурсии Екатерины: лёгкая подача, много живой информации, все знаковыеНе пожалели, что остановили свой выбор на экскурсии Екатерины: лёгкая подача, много живой информации, все знаковые

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. С любовью, Сортавала
  2. Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: обзорная экскурсия
  3. Сортавала и парк Ваккосалми: авторская экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Самое главное
  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Гора Хийденвуори
  9. Мраморный каньон
  10. Парк Ваккосалми
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в декабре 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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