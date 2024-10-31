2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Погружение в историю и культуру Сортавалы: экскурсия с местным гидом
Откройте для себя сердце Сортавалы в компании страстного гида. Исторические здания, уникальные традиции и живописные уголки ждут вас
Начало: На площади Кирова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, 13:00 и 14:00
Завтра в 10:00
4 дек в 13:00
1 000₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: обзорная экскурсия
Увидеть творения лучших архитекторов и взглянуть на город глазами его жителей
Начало: На улице Ленина
3 500₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Сортавала и парк Ваккосалми: авторская экскурсия
Погрузиться в прошлое уютного городка с необыкновенной историей - в сопровождении коренной карелки
Начало: На площади Вяйнямёйнена
Расписание: в понедельник в 11:00, в субботу в 11:30
7 дек в 11:30
9 дек в 11:00
2 667₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга31 октября 2024Прекрасная экскурсия с замечательным экскурсоводом Екатериной. Всё-таки, когда экскурсовод интересно повествует и холод нипочем 😊(попали на экскурсию в очень сильный холод). Огромное спасибо, будем рекомендовать!
- ООльга13 октября 2024С Екатериной - Интересно. Легко. С фото о прошлом- лучше дает представление истории. Еще вернусь в Сортавалу с друзьями и придем на Квест- тур к Екатерине.
- ООльга13 октября 2024Не пожалели, что остановили свой выбор на экскурсии Екатерины: лёгкая подача, много живой информации, все знаковые объекты. 2 часа пролетели быстро. Город раскрылся с новой стороны, стал нам ближе и роднее! Екатерина, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Необычные дома»
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