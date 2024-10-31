О Ольга С любовью, Сортавала Прекрасная экскурсия с замечательным экскурсоводом Екатериной. Всё-таки, когда экскурсовод интересно повествует и холод нипочем 😊(попали на экскурсию в очень сильный холод). Огромное спасибо, будем рекомендовать!

О Ольга С любовью, Сортавала С Екатериной - Интересно. Легко. С фото о прошлом- лучше дает представление истории. Еще вернусь в Сортавалу с друзьями и придем на Квест- тур к Екатерине.