Скалистые острова, тихие бухты, густые леса и бескрайняя Ладога — отправляемся в большое путешествие по одному из самых красивых мест Карелии. Вы погуляете по Валааму в своём темпе, увидите Ладожские шхеры и подниметесь на смотровую площадку острова Хонкасало. И наверняка влюбитесь в суровую и завораживающую природу Русского Севера.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Старт из Сортавалы на катере

От Валаамского причала в центре города путь займёт около 1 часа.

Остров Валаам — 3 часа свободного времени

Вы погуляете по острову, посетите храмы и местные достопримечательности, заглянете в монастырскую лавку, где продают мёд, травяные сборы и копчёную рыбу. По желанию закажете экскурсию с местным гидом, арендуете велосипед или электрокар.

Ладожские шхеры

Отправимся в самое сердце Ладожских шхер. Вас ждут узкие проливы, маленькие острова и места, где часто можно увидеть нерпу.

Остров Хонкасало

Сделаем остановку на 30 мин и поднимемся на смотровую площадку с панорамным видом на Ладогу и шхеры.

Возвращение в Сортавалу

1 ч обратного пути среди живописных северных пейзажей.

Во время поездки я расскажу:

чем знамениты остров Валаам и его монастырь

что делают местные монахи

как появились Ладожские шхеры

какие легенды связаны с Ладогой и Валаамской Божией Матерью

почему эти места называют одними из самых красивых на Русском Севере

Организационные детали