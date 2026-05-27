Скалистые острова, тихие бухты, густые леса и бескрайняя Ладога — отправляемся в большое путешествие по одному из самых красивых мест Карелии.
Вы погуляете по Валааму в своём темпе, увидите Ладожские шхеры и подниметесь на смотровую площадку острова Хонкасало. И наверняка влюбитесь в суровую и завораживающую природу Русского Севера.
Описание экскурсии
Старт из Сортавалы на катере
От Валаамского причала в центре города путь займёт около 1 часа.
Остров Валаам — 3 часа свободного времени
Вы погуляете по острову, посетите храмы и местные достопримечательности, заглянете в монастырскую лавку, где продают мёд, травяные сборы и копчёную рыбу. По желанию закажете экскурсию с местным гидом, арендуете велосипед или электрокар.
Ладожские шхеры
Отправимся в самое сердце Ладожских шхер. Вас ждут узкие проливы, маленькие острова и места, где часто можно увидеть нерпу.
Остров Хонкасало
Сделаем остановку на 30 мин и поднимемся на смотровую площадку с панорамным видом на Ладогу и шхеры.
Возвращение в Сортавалу
1 ч обратного пути среди живописных северных пейзажей.
Во время поездки я расскажу:
- чем знамениты остров Валаам и его монастырь
- что делают местные монахи
- как появились Ладожские шхеры
- какие легенды связаны с Ладогой и Валаамской Божией Матерью
- почему эти места называют одними из самых красивых на Русском Севере
Организационные детали
- Идём на комфортабельном катере. Есть спасательные жилеты для всех пассажиров
ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|5500 ₽
|Дети от 3 до 10 лет
|2750 ₽
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Валаамской улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я родом из города Сортавала. Вырос на берегу Ладоги и с детства полюбил её — это одно из самых красивых и замечательных озёр России. До сих пор не устаю восхищаться её красотой — и хочу рассказать о ней гостям нашего города.
