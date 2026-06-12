Экскурсия посвящена одной из самых притягательных сторон северного Приладожья. Вы посетите два уникальных острова, входящих в Ладожские шхеры — Койонсаари и Линнасаари. Погуляете по диким тропинкам и песчаным пляжам, посетите панорамные площадки с видами на Ладогу, познакомитесь с постледниковыми рельефами. Сосновый лес, выходы гранитов и других кристаллических пород, мхи, лишайники — всё это будет вас окружать.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Остров Койонсаари

Мы отправимся на острова, которые входят в нацпарк «Ладожские шхеры». Гуляя по первому дивному острову Койонсаари с песочными пляжами, светлым сосновым лесом и гранитными скалами, вы ощутите положительную энергию, которую дают людям такие прекрасные места. Я покажу вам интересные панорамные точки, с которых хорошо видна Ладога и ладожские заливы. Попробуем разобраться в невероятном множестве мхов и лишайников, которых здесь более 300 видов. Дойдём до скалы Хийси, где обитает одноименный злобный дух, спустимся в мир его доброго брата и вы услышите об их давнем противостоянии. А если устанете, сможете искупаться и отдохнуть на песочном пляже. У вас будет около часа свободного времени.

Остров Линнасаари

После на катерах нас переправят на другой любопытный остров — Линнасаари, или «Шапка мономаха», где археологи обнаружили карельское городище. Проведём здесь около часа и отправимся обратно на материк, проплывая мимо других миленьких островков.

Программа с таймингом

8:30 — выезд из Сортавалы. По пути я расскажу о быте, традициях и верованиях карел

10:30 — остров Койонсаари. Прогулка на 3,5-4 часа + 1 час свободного времени

15:30 — остров Линнасаари (1 час)

17:00 — трансфер на катере на материк

19:00 — возвращение в Сортавалу

Организационные детали

Поедем на автобусе

Если погодные условия угрожают безопасности путешественников, гид может изменить программу, заменив одни объекты на другие или полностью исключив из маршрута

На острова обязательно возьмите воду и перекус. Также на материке, после экскурсии, будет возможность купить пирожки, кофе, чай

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительно оплачиваются:

— поездка на катере — 400 ₽ за чел.

— посещение нацпарка «Ладожские шхеры» — 350 ₽ за чел. Есть льготы

Особенности программы

Остров Койонсаари не очень большой, но всё же предстоит пройти около 8 км по рельефам разной сложности. Будут подъёмы-спуски, скалы, корни деревьев, песчаные пляжи, подъёмы на высоту 35-50 метров. Это расстояние мы пройдём примерно за 3,5 часа. Будут частые остановки, чтобы вы успевали созерцать окружающий мир

Остров Линнассари маленький, но нам предстоит подняться на 35-метровую смотровую

Пожалуйста, рассчитывайте свои силы.