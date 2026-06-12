Мы отправимся на острова, которые входят в нацпарк «Ладожские шхеры». Гуляя по первому дивному острову Койонсаари с песочными пляжами, светлым сосновым лесом и гранитными скалами, вы ощутите положительную энергию, которую дают людям такие прекрасные места. Я покажу вам интересные панорамные точки, с которых хорошо видна Ладога и ладожские заливы. Попробуем разобраться в невероятном множестве мхов и лишайников, которых здесь более 300 видов. Дойдём до скалы Хийси, где обитает одноименный злобный дух, спустимся в мир его доброго брата и вы услышите об их давнем противостоянии. А если устанете, сможете искупаться и отдохнуть на песочном пляже. У вас будет около часа свободного времени.
Остров Линнасаари
После на катерах нас переправят на другой любопытный остров — Линнасаари, или «Шапка мономаха», где археологи обнаружили карельское городище. Проведём здесь около часа и отправимся обратно на материк, проплывая мимо других миленьких островков.
Программа с таймингом
8:30 — выезд из Сортавалы. По пути я расскажу о быте, традициях и верованиях карел 10:30 — остров Койонсаари. Прогулка на 3,5-4 часа + 1 час свободного времени 15:30 — остров Линнасаари (1 час) 17:00 — трансфер на катере на материк 19:00 — возвращение в Сортавалу
Организационные детали
Поедем на автобусе
Если погодные условия угрожают безопасности путешественников, гид может изменить программу, заменив одни объекты на другие или полностью исключив из маршрута
На острова обязательно возьмите воду и перекус. Также на материке, после экскурсии, будет возможность купить пирожки, кофе, чай
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Дополнительно оплачиваются:
— поездка на катере — 400 ₽ за чел. — посещение нацпарка «Ладожские шхеры» — 350 ₽ за чел. Есть льготы
Особенности программы
Остров Койонсаари не очень большой, но всё же предстоит пройти около 8 км по рельефам разной сложности. Будут подъёмы-спуски, скалы, корни деревьев, песчаные пляжи, подъёмы на высоту 35-50 метров. Это расстояние мы пройдём примерно за 3,5 часа. Будут частые остановки, чтобы вы успевали созерцать окружающий мир
Остров Линнассари маленький, но нам предстоит подняться на 35-метровую смотровую
Пожалуйста, рассчитывайте свои силы.
в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 08:30
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 08:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 32 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ярослав — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 10633 туристов
Я организовываю и вместе с моими коллегами (профессиональными гидами) провожу авторские экспедиционные выезды. Идея моих путешествий — популяризация труднодоступных туристических объектов. Достигаю я этого за счёт использования полноприводных автобусов, что позволяет мне выставлять невысокие, доступные для большинства цены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 163 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
154
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5
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Оксана
Огромное спасибо Ярославу за невероятную экскурсию! Мы в полной мере насладились природой Карелии! Экскурсия проходила на двух островках Ладожских шхер с переездом на катере. Казалось бы все в одном месте, читать дальшеуменьшить
но столько совершенно разных локаций. И песчаный пляж и сосновый лес с камнями, покрытыми мхами, заросли черники и вереска, виды на Ладожское озеро, очень интересный скалистый берег. Экскурсия принесла много впечатлений. Любители активного отдыха и дикой природы - вам сюда!!! Здесь нет толп туристов. На этой экскурсии можно в полной мере побыть наедине с природой и почувствовать настоящий дух Карелии!
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И
Ирина
Это восторг! экскурсия в самое сердце!
+1
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Татьяна
Были на экскурсии "Места силы" сегодня, 04.09.25 с сыном 13 лет. Не хватает слов, выразить своë состояние… Усталость в перемешку с морем положительных эмоций. Грамотно составленный маршрут. Всё чётко, без лишней суеты, читать дальшеуменьшить
но и скучать не прийдётся, от слова СОВСЕМ. ☺ Локаций много и всё настолько разнообразно, что попадаешь из одной сказки в другую. В Карелии впервые. А в этой, одной программе, открыли для себя, насколько многогранная здесь природа. Огромная благодарность Ярославу. Благодаря Вам, Карелия останется на долго в нашем сердце и станет ещё одним любимым местом на нашей планете.
+2
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Т
Татьяна
Познавательная экскурсия с прекрасными видами. Ездили втроем: двое взрослых и ребенок. Автобус комфортный, дорога до мест сильно петляет (нас укачало), частично грунтовая. Разнообразие мест, содержание экскурсии и ее подача Ярославом читать дальшеуменьшить
в этнографическом ключе полностью устроили (что-то знали, что-то — нет), ребенок слушал с удовольствием, некоторые факты запомнил благодаря такой подаче. Рельеф местности, на наш взгляд, несложный, темп средний, скорее прогулочный, чем походный (если вы не привыкли много ходить, имеете значительный вес, больные колени, возможно, будет нелегко взбираться даже на упрощенном ныне маршруте). Считаем, что времени на каждой точке на "осмотреться, пофотографировать, отдохнуть" отведено достаточно. Очень повезло с погодой (без дождей прогулка лучше), обрадовало обилие черники и брусники вдоль троп, единичные комары, а также снижение количества палаточников на пляжах ближе к концу сезона. Благодарим Ярослава и желаем ему новых позитивных туристов.
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Ю
Юли
Невероятное путешествие! Спасибо гиду за профессионализм и интереснейший маршрут. Карелия покорила своими пейзажами, а этот маршрут – просто восторг! Подъемы сменялись захватывающими дух спусками, а по пути можно было вдоволь наесться ягод и полюбоваться грибным царством. Цветущий вереск, ягель, россыпи ягод – природа во всей красе! Рекомендую всем, кто хочет зарядиться энергией и получить незабываемые впечатления.
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Т
Татьяна
Спасибо Ярославу за интересную экскурсию! Буду рекомендовать всем посетить Карелию!