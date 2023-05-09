ежедневно в 08:00 и 15:00

На острове Валаам можно самостоятельно прогуляться по сосновому бору и посетить Спасо-Преображенский монастырь, где хранятся мощи святых. Три часа на острове позволят насладиться тишиной и величием этого сакрального места
5 причин купить эту экскурсию
- 🛥️ Комфортабельный катер
- 🌲 Природа Карелии
- 🕍 Спасо-Преображенский монастырь
- 📜 Легенды и истории
- 👥 Небольшая группа
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Спасо-Преображенский Валаамский монастырь
Описание экскурсии
Уникальная природа Ладожских шхер. С комфортабельного катера вам откроются дивные пейзажи национального парка — скалистые и лесистые берега, островки и, конечно, водные просторы. Мы скрасим путь преданиями этого края, расскажем о первых поселенцах, шведском владычестве и современности. И, кто знает, возможно в пути мы встретим ладожских нерп, которые греются на островах, а порой даже плывут за нашим катером.
Три часа на острове Валаам. И вот вы на «Северном Афоне» — острове с первозданной карельской природой и православными реликвиями. Здесь у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по сосновому бору и суровым скалам, а также посетить Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь: здесь покоятся мощи святых основателей обители — преподобных Сергия и Германа, Валаамских Чудотворцев. Возможно нам повезет услышать и великолепных певчих монастыря.
По острову вы гуляете самостоятельно, но, если захотите, мы заранее поможем с поиском местного гида. Или просто подскажем, как лучше выстроить маршрут по святым местам.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Прогулка проводится на крытом, комфортном катере в группе до 11 человек. На борту с вами будет сопровождающий из нашей команды или только гид-капитан
- Место отправления катера — в 50 км от города Сортавала. Вы сможете легко добраться сюда на личном автомобиле или такси, мы можем предоставить трансфер по доступной цене
- 3 часа на острове Валаам вы проводите самостоятельно. По острову вы можете прогуляться пешком, а можете арендовать гольф-кары или электровелосипеды
Обратите внимание
- Катер крытый, поэтому дополнительно утепляться не стоит, одевайтесь по погоде, обувь удобная с нескользящей подошвой. Также все пассажиры получают спасательные жилеты
- Прогулка проводятся в период открытой навигации, с мая по начало ноября
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|5500 ₽
|Дети до 6 лет
|1500 ₽
|Дети 6-10 лет
|3500 ₽