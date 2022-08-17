ежедневно в 08:00 и 15:00

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Уникальная природа Ладожских шхер. С комфортабельного катера вам откроются дивные пейзажи национального парка — скалистые и лесистые берега, островки и, конечно, водные просторы. Мы скрасим путь преданиями этого края, расскажем о первых поселенцах, шведском владычестве и современности. И, кто знает, возможно в пути мы встретим ладожских нерп, которые греются на островах, а порой даже плывут за нашим катером.
Три часа на острове Валаам. И вот вы на «Северном Афоне» — острове с первозданной карельской природой и православными реликвиями. Здесь у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по сосновому бору и суровым скалам, а также посетить Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь: здесь покоятся мощи святых основателей обители — преподобных Сергия и Германа, Валаамских Чудотворцев. Возможно нам повезет услышать и великолепных певчих монастыря.
По острову вы гуляете самостоятельно, но, если захотите, мы заранее поможем с поиском местного гида. Или просто подскажем, как лучше выстроить маршрут по святым местам.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Прогулка проводится на крытом, комфортном катере в группе до 11 человек. На борту с вами будет сопровождающий из нашей команды или только гид-капитан.
Место отправления катера — в 50 км от города Сортавала. Вы сможете легко добраться сюда на личном автомобиле или такси, мы можем предоставить трансфер по доступной цене.
3 часа на острове Валаам вы проводите самостоятельно. По острову вы можете прогуляться пешком, а можете арендовать гольф-кары или электровелосипеды.
Обратите внимание
Катер крытый, поэтому дополнительно утепляться не стоит, одевайтесь по погоде, обувь удобная с нескользящей подошвой. Также все пассажиры получают спасательные жилеты.
Прогулка проводятся в период открытой навигации, с мая по начало ноября
ежедневно в 08:00 и 15:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в поселке Импилахти, деревня Кирконкюля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 15:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса и Олег — ваша команда гидов в Сортавале
Провели 1554 экскурсии для 2476 туристов
Мы команда гидов-коренных жителей Приладожья, знающих местные обычаи и историю края. Любим Ладогу и ценим уникальную природу Карелии. С уважением относимся к гостям Приладожья и готовы ответить на любые вопросы. Общительные, дружелюбные и внимательные!