ежедневно в 08:00 и 15:00

Это путешествие в мир первозданной, аутентичной Карелии и ее христианских святынь. На катере в группе до 11 человек вы проплывете по заповедным Ладожским шхерам: пройдете по узким устьям, рассмотрите отвесные скалы и лесной водопад, услышите легенды Края тысячи озер. А затем проведете несколько часов в духовном центре Карелии — на сакральном острове Валаам.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Уникальная природа Ладожских шхер. С комфортабельного катера вам откроются дивные пейзажи национального парка — скалистые и лесистые берега, островки и, конечно, водные просторы. Мы скрасим путь преданиями этого края, расскажем о первых поселенцах, шведском владычестве и современности. И, кто знает, возможно в пути мы встретим ладожских нерп, которые греются на островах, а порой даже плывут за нашим катером.

Три часа на острове Валаам. И вот вы на «Северном Афоне» — острове с первозданной карельской природой и православными реликвиями. Здесь у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по сосновому бору и суровым скалам, а также посетить Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь: здесь покоятся мощи святых основателей обители — преподобных Сергия и Германа, Валаамских Чудотворцев. Возможно нам повезет услышать и великолепных певчих монастыря.

По острову вы гуляете самостоятельно, но, если захотите, мы заранее поможем с поиском местного гида. Или просто подскажем, как лучше выстроить маршрут по святым местам.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Прогулка проводится на крытом, комфортном катере в группе до 11 человек. На борту с вами будет сопровождающий из нашей команды или только гид-капитан.

Место отправления катера — в 50 км от города Сортавала. Вы сможете легко добраться сюда на личном автомобиле или такси, мы можем предоставить трансфер по доступной цене.

3 часа на острове Валаам вы проводите самостоятельно. По острову вы можете прогуляться пешком, а можете арендовать гольф-кары или электровелосипеды.

Обратите внимание