ежедневно в 08:00 и 15:00

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парка об указателях и т. п.

Там есть электро велосипеды, на них весьма удобно перемещаться по острову.

Мы будем крайне удивлены, если Вам удастся найти перевозчика, который за те же деньги еще и оплатит экскурсию на Валааме. По крайней мере, мы такого не слышали.

Наша стоимость поездки на остров дешевле средней по рынку, думаю, что исходя из этого параметра Вы и выбрали нас. Условия у всех одинаковые -3 часа свободного времени на Валааме.

Место отправления указано в объявлении, если туристы видят, что им не подходит, либо дорого добираться, то не заказывают экскурсию у нас.



По поводу катера - он имеет открытую и закрытую зоны. В качку мы не ходим, сейчас невозможно сказать, что было 9 дней назад, когда Вы посетили нас, но раз мы пошли на Валаам, значит погода была хорошей.

Обычно летом наши гости наоборот стараются сесть на открытую зону. Ветер теплый, катер идет мягко, никого не укачивает. Если Вы сидели на открытой площадке и Вам было не очень комфортно, можно было поменяться местами и пересесть в закрытую часть.

И по поводу жилетов: они всегда есть на катере и всегда, совершенно не волшебным образом, оказываются на тех, кто хочет их надеть. Капитаны обязательно предлагают их всем туристам, хотя по правилам на нашем катере можно передвигаться без жилетов. Другой вопрос, что летом мало кто хочет их надевать. Довольно странная ситуация, если Вы перемещались в одну сторону без жилета и Вам показалось это неудобным, почему на обратном пути не потребовать выдать Вам жилет?



Ну а в целом, конечно перед поездкой в такие места следует изучить ценовой вопрос, т. к. место очень популярное и соответственно все далеко не дешево.

Надеемся, что все те минусы, которые Вы описали, не затмили красоту природы Северного Афона!