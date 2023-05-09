ежедневно в 08:00 и 15:00

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Ладожские шхеры и остров Валаам: экскурсия на катере

Путешествие по Ладожским шхерам и острову Валаам подарит незабываемые впечатления. Узнайте о древних преданиях и насладитесь красотой Карелии
Экскурсия на катере по Ладожским шхерам и острову Валаам предлагает уникальную возможность познакомиться с первозданной природой Карелии и её духовными святынями. Участники увидят скалистые берега, лесные водопады и, возможно, встретят ладожских нерп.

На острове Валаам можно самостоятельно прогуляться по сосновому бору и посетить Спасо-Преображенский монастырь, где хранятся мощи святых. Три часа на острове позволят насладиться тишиной и величием этого сакрального места
4.8
13 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🛥️ Комфортабельный катер
  • 🌲 Природа Карелии
  • 🕍 Спасо-Преображенский монастырь
  • 📜 Легенды и истории
  • 👥 Небольшая группа

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для водной прогулки по Ладожским шхерам и посещения Валаама - с мая по начало ноября. В этот период открыта навигация, что позволяет насладиться комфортной поездкой на катере и исследовать остров Валаам. Природа Карелии в это время года особенно красива, а экскурсия оставит незабываемые впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Ладожские шхеры и остров Валаам: экскурсия на катере
Ладожские шхеры и остров Валаам: экскурсия на катере
Ладожские шхеры и остров Валаам: экскурсия на катере

Что можно увидеть

  • Спасо-Преображенский Валаамский монастырь

Описание экскурсии

Уникальная природа Ладожских шхер. С комфортабельного катера вам откроются дивные пейзажи национального парка — скалистые и лесистые берега, островки и, конечно, водные просторы. Мы скрасим путь преданиями этого края, расскажем о первых поселенцах, шведском владычестве и современности. И, кто знает, возможно в пути мы встретим ладожских нерп, которые греются на островах, а порой даже плывут за нашим катером.

Три часа на острове Валаам. И вот вы на «Северном Афоне» — острове с первозданной карельской природой и православными реликвиями. Здесь у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по сосновому бору и суровым скалам, а также посетить Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь: здесь покоятся мощи святых основателей обители — преподобных Сергия и Германа, Валаамских Чудотворцев. Возможно нам повезет услышать и великолепных певчих монастыря.

По острову вы гуляете самостоятельно, но, если захотите, мы заранее поможем с поиском местного гида. Или просто подскажем, как лучше выстроить маршрут по святым местам.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Прогулка проводится на крытом, комфортном катере в группе до 11 человек. На борту с вами будет сопровождающий из нашей команды или только гид-капитан
  • Место отправления катера — в 50 км от города Сортавала. Вы сможете легко добраться сюда на личном автомобиле или такси, мы можем предоставить трансфер по доступной цене
  • 3 часа на острове Валаам вы проводите самостоятельно. По острову вы можете прогуляться пешком, а можете арендовать гольф-кары или электровелосипеды

Обратите внимание

  • Катер крытый, поэтому дополнительно утепляться не стоит, одевайтесь по погоде, обувь удобная с нескользящей подошвой. Также все пассажиры получают спасательные жилеты
  • Прогулка проводятся в период открытой навигации, с мая по начало ноября

ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет5500 ₽
Дети до 6 лет1500 ₽
Дети 6-10 лет3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В поселке Импилахти, деревня Кирконкюля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса и Олег
Лариса и Олег — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 5931 туриста
Мы команда гидов — коренных жителей Приладожья, знающих местные обычаи и историю края. Любим Ладогу и ценим уникальную природу Карелии. С уважением относимся к гостям Приладожья и готовы ответить на любые вопросы. Общительные, дружелюбные и внимательные!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Поездка на катере нам запомнится надолго😍, капитану Дмитрию огромное спасибо за отличное настроение и шикарную поездку. Олегу и Ларисе большое спасибо за организацию экскурсий! Как только приедем в следующий раз в Карелию, обязательно вернемся для прогулок на шхеры.
Поездка на катере нам запомнится надолго😍, капитану Дмитрию огромное спасибо за отличное настроение и шикарную поездку.
Поездка на катере нам запомнится надолго😍, капитану Дмитрию огромное спасибо за отличное настроение и шикарную поездку.
Поездка на катере нам запомнится надолго😍, капитану Дмитрию огромное спасибо за отличное настроение и шикарную поездку.
Поездка на катере нам запомнится надолго😍, капитану Дмитрию огромное спасибо за отличное настроение и шикарную поездку.
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Олеся
Отличная поездка. Все организованно, весело. Очень позитивный капитан Дмитрий.
Отличная поездка. Все организованно, весело. Очень позитивный капитан Дмитрий.
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Е
Организатор осуществляет только перевозку до острова Валаам и обратно. Катер крытый,но под крышей только капитан и 7 пассажиров, остальные-без крыши,там сильный ветер и качка. Жилеты не выдают. Добираться удобно только
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тем,кто на своей машине. На самом Валаам всего 3 часа. Указатели практически отсутствуют. Электрокар дорогие 5000 руб. На велосипедах сложно передвигаться,тк местность гористая. Организвтору за эту стоимость можно было предложить туристам транспорт и повозить их по острову,тк за 3 часа сам остров не обойтись,можно заблудиться.

Организатор осуществляет только перевозку до острова Валаам и обратно. Катер крытый,но под крышей только капитан и
Организатор осуществляет только перевозку до острова Валаам и обратно. Катер крытый,но под крышей только капитан и
Организатор осуществляет только перевозку до острова Валаам и обратно. Катер крытый,но под крышей только капитан и
Лариса и Олег
Лариса и Олег
Ответ организатора:
Благодарим, что так подробно описали ситуацию на Валааме. К сожалению, это не в нашей власти. Вы можете написать в дирекцию
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парка об указателях и т. п.
Там есть электро велосипеды, на них весьма удобно перемещаться по острову.
Мы будем крайне удивлены, если Вам удастся найти перевозчика, который за те же деньги еще и оплатит экскурсию на Валааме. По крайней мере, мы такого не слышали.
Наша стоимость поездки на остров дешевле средней по рынку, думаю, что исходя из этого параметра Вы и выбрали нас. Условия у всех одинаковые -3 часа свободного времени на Валааме.
Место отправления указано в объявлении, если туристы видят, что им не подходит, либо дорого добираться, то не заказывают экскурсию у нас.

По поводу катера - он имеет открытую и закрытую зоны. В качку мы не ходим, сейчас невозможно сказать, что было 9 дней назад, когда Вы посетили нас, но раз мы пошли на Валаам, значит погода была хорошей.
Обычно летом наши гости наоборот стараются сесть на открытую зону. Ветер теплый, катер идет мягко, никого не укачивает. Если Вы сидели на открытой площадке и Вам было не очень комфортно, можно было поменяться местами и пересесть в закрытую часть.
И по поводу жилетов: они всегда есть на катере и всегда, совершенно не волшебным образом, оказываются на тех, кто хочет их надеть. Капитаны обязательно предлагают их всем туристам, хотя по правилам на нашем катере можно передвигаться без жилетов. Другой вопрос, что летом мало кто хочет их надевать. Довольно странная ситуация, если Вы перемещались в одну сторону без жилета и Вам показалось это неудобным, почему на обратном пути не потребовать выдать Вам жилет?

Ну а в целом, конечно перед поездкой в такие места следует изучить ценовой вопрос, т. к. место очень популярное и соответственно все далеко не дешево.
Надеемся, что все те минусы, которые Вы описали, не затмили красоту природы Северного Афона!

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Екатерина
Приятная экскурсия. Очень понравилось плыть среди Ладожских шхер, невероятные места! Что касается Валаама, то в экскурсию входит только высадка на остров и обратная дорога. Там можно взять за отдельную плату велосипед, электромобиль или просто погулять, но за 3 часа весь остров все равно посмотреть не удастся.
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Александра
Экскурсия в основном представляет собой только транспорт на Валаам на катере. Очень колоритный капитан и интересный собеседник 🙂 Ну а саму прогцлку на катере не забыть никогда! Волны, первозданная природа, настоящий морской волк рядом. Незабываемые ощущения 😀
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В
Отличная поездка на Валаам - были на острове раньше большинства групп, без проблем смогли арендовать микроавтобус для экскурсии по острову. На обратном пути около часа поплавали по небольшим заливам и островам, было очень здорово
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Входит в следующие категории Сортавалы

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