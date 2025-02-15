Ладожские шхеры, как правило, посещают в тёплый сезон. Но закрытие навигации для катеров — не повод откладывать путешествие по озеру. Вы наденете защитные наушники, спрячетесь от ветра в крытой лодке с обогревом и два часа будете любоваться пейзажами с заснеженной глади озера.

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Описание водной прогулки

Вы откроете для себя национальный парк «Ладожские шхеры» с его уникальным рельефом, многочисленными островами и устремлёнными к небу соснами. Может, даже разглядите отдыхающего на льдине тюленя.

По возможности сделаем несколько остановок, чтобы вы прогулялись и пофотографировали (это зависит от погодных условий). Посетим один из островов Ладожского озера. Я буду рад ответить на ваши вопросы о местах на маршруте.

Организационные детали