Ладожские шхеры, как правило, посещают в тёплый сезон. Но закрытие навигации для катеров — не повод откладывать путешествие по озеру.
Вы наденете защитные наушники, спрячетесь от ветра в крытой лодке с обогревом и два часа будете любоваться пейзажами с заснеженной глади озера.
Вы наденете защитные наушники, спрячетесь от ветра в крытой лодке с обогревом и два часа будете любоваться пейзажами с заснеженной глади озера.
Описание водной прогулки
Вы откроете для себя национальный парк «Ладожские шхеры» с его уникальным рельефом, многочисленными островами и устремлёнными к небу соснами. Может, даже разглядите отдыхающего на льдине тюленя.
По возможности сделаем несколько остановок, чтобы вы прогулялись и пофотографировали (это зависит от погодных условий). Посетим один из островов Ладожского озера. Я буду рад ответить на ваши вопросы о местах на маршруте.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в национальный парк «Ладожские шхеры» — 200 ₽ с человека (заранее оплатите его на сайте заповедника)
- Перед поездкой я объясню вам правила безопасности
- Во время движения лодки рассказ не предполагается — вы будете в наушниках из-за шума
- Лодку может трясти. Пожалуйста, учитывайте своё состояние здоровья
в среду и пятницу в 12:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 12:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4800 ₽
|Дети до 7 лет
|4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Сортавалы
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 12:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Сортавале
Провёл экскурсии для 1485 туристов
Моё почтение, дорогие гости и жители города Сортавала! Предлагаю вашему вниманию лицензированные экскурсии на катере по Ладожским шхерам и на остров Валаам. Групповые и индивидуальные прогулки, также организовываю рыбалку! Заказывайте экскурсию, и со мной вы совершите нестандартный и неповторимый променад.Задать вопрос
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