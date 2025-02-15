На аэролодке по зимней Ладоге и шхерам - из Сортавалы

Прокатиться по льду карельских фьордов с местным капитаном
Ладожские шхеры, как правило, посещают в тёплый сезон. Но закрытие навигации для катеров — не повод откладывать путешествие по озеру.

Вы наденете защитные наушники, спрячетесь от ветра в крытой лодке с обогревом и два часа будете любоваться пейзажами с заснеженной глади озера.
На аэролодке по зимней Ладоге и шхерам - из Сортавалы
На аэролодке по зимней Ладоге и шхерам - из Сортавалы
На аэролодке по зимней Ладоге и шхерам - из Сортавалы
Ближайшие даты:
15
фев16
фев19
фев21
фев22
фев23
фев26
фев
Время начала: 10:00, 12:00

Описание водной прогулки

Вы откроете для себя национальный парк «Ладожские шхеры» с его уникальным рельефом, многочисленными островами и устремлёнными к небу соснами. Может, даже разглядите отдыхающего на льдине тюленя.

По возможности сделаем несколько остановок, чтобы вы прогулялись и пофотографировали (это зависит от погодных условий). Посетим один из островов Ладожского озера. Я буду рад ответить на ваши вопросы о местах на маршруте.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет в национальный парк «Ладожские шхеры» — 200 ₽ с человека (заранее оплатите его на сайте заповедника)
  • Перед поездкой я объясню вам правила безопасности
  • Во время движения лодки рассказ не предполагается — вы будете в наушниках из-за шума
  • Лодку может трясти. Пожалуйста, учитывайте своё состояние здоровья

в среду и пятницу в 12:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 12:00

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный4800 ₽
Дети до 7 лет4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Сортавалы
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 12:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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