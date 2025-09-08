Отправьтесь в захватывающее путешествие по Ладожским шхерам, где вас ждут удивительные острова и древние легенды.
Всего за 2 часа вы увидите остров Айно с его трагической историей, панорамные виды с острова
6 причин купить эту прогулку
- 🌊 Уникальные Ладожские шхеры
- 🗺️ Исторические легенды и факты
- 🏝️ Живописные острова
- 🐟 Возможность увидеть ладожскую нерпу
- 🚤 Комфортное путешествие на катере
- 🎧 Аудиогид для полного погружения
Что можно увидеть
- Остров Айно
- Остров Хонкасало
- Залив Ойтолахденселькя
- Ладожские шхеры
Описание водной прогулки
Вы увидите:
- Остров Айно — скалу с легендой о трагической любви.
- Остров Хонкасало — «Крышу Ладоги» с панорамным видом на шхеры.
- Залив Ойтолахденселькя — один из самых живописных уголков Ладоги.
- Ладожские шхеры — гранитные острова с уникальным пейзажем.
- Ладожскую нерпу в естественной среде — если улыбнётся удача.
Вы узнаете:
- Легенду о девушке Айно и старике Вяйнямёйнене из эпоса «Калевала».
- Военные страницы истории Ладоги и Сортавалы.
- Почему художник Николай Рерих вдохновлялся этими местами.
- Кто такой Густав Винтер и что осталось от его знаменитой дачи.
- Как живёт сегодня ладожская нерпа — символ шхер и объект охраны.
Организационные детали
- Мы лицензированная компания. Все катера оснащены современным спасательным оборудованием.
- Поездка проходит с аудиогидом.
- Отдельно оплачивается посещение нацпарка «Ладожские шхеры» — 350 ₽ с чел. Нужно купить билет заранее на официальном сайте.
- Вас будет сопровождать капитан из нашей команды.
ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Валаамской улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Сортавале
Мы дружная команда профессионалов! Занимаемся организацией прогулок по Ладожским шхерам и на Святой остров Валаам на катерах и аэроглиссерах премиум-класса.
Отзывы и рейтинг
5
Наталья
8 сен 2025
Отлично
Входит в следующие категории Сортавалы
