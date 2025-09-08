Мои заказы

Неизведанная Ладога - на катере из Сортавалы

Путешествие по Ладожским шхерам - это возможность увидеть гранитные острова, услышать легенды и насладиться красотой Карелии всего за 2 часа
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Ладожским шхерам, где вас ждут удивительные острова и древние легенды.

Всего за 2 часа вы увидите остров Айно с его трагической историей, панорамные виды с острова
читать дальше

Хонкасало и живописный залив Ойтолахденселькя. Возможно, вам даже удастся встретить редкую ладожскую нерпу в её естественной среде. Узнайте о военной истории региона и вдохновении Николая Рериха, которые делают это место уникальным

5
1 отзыв

6 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Уникальные Ладожские шхеры
  • 🗺️ Исторические легенды и факты
  • 🏝️ Живописные острова
  • 🐟 Возможность увидеть ладожскую нерпу
  • 🚤 Комфортное путешествие на катере
  • 🎧 Аудиогид для полного погружения
Неизведанная Ладога - на катере из Сортавалы© Евгений
Неизведанная Ладога - на катере из Сортавалы© Евгений
Неизведанная Ладога - на катере из Сортавалы© Евгений

Что можно увидеть

  • Остров Айно
  • Остров Хонкасало
  • Залив Ойтолахденселькя
  • Ладожские шхеры

Описание водной прогулки

Вы увидите:

  • Остров Айно — скалу с легендой о трагической любви.
  • Остров Хонкасало — «Крышу Ладоги» с панорамным видом на шхеры.
  • Залив Ойтолахденселькя — один из самых живописных уголков Ладоги.
  • Ладожские шхеры — гранитные острова с уникальным пейзажем.
  • Ладожскую нерпу в естественной среде — если улыбнётся удача.

Вы узнаете:

  • Легенду о девушке Айно и старике Вяйнямёйнене из эпоса «Калевала».
  • Военные страницы истории Ладоги и Сортавалы.
  • Почему художник Николай Рерих вдохновлялся этими местами.
  • Кто такой Густав Винтер и что осталось от его знаменитой дачи.
  • Как живёт сегодня ладожская нерпа — символ шхер и объект охраны.

Организационные детали

  • Мы лицензированная компания. Все катера оснащены современным спасательным оборудованием.
  • Поездка проходит с аудиогидом.
  • Отдельно оплачивается посещение нацпарка «Ладожские шхеры» — 350 ₽ с чел. Нужно купить билет заранее на официальном сайте.
  • Вас будет сопровождать капитан из нашей команды.

ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Валаамской улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваша команда гидов в Сортавале
Мы дружная команда профессионалов! Занимаемся организацией прогулок по Ладожским шхерам и на Святой остров Валаам на катерах и аэроглиссерах премиум-класса.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Наталья
Наталья
8 сен 2025
Отлично

Входит в следующие категории Сортавалы

