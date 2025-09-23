Мои заказы

Экскурсии 2025

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Сортавале, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Магия Ладожских шхер - из Сортавалы
2 часа
2 отзыва
Водная прогулка
Магия Ладожских шхер - из Сортавалы
Путешествие по Ладожским шхерам на катере с опытным капитаном - это уникальная возможность увидеть Карелию с воды и насладиться её природной красотой
Начало: На причале в Сортавале
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:00
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Ладожские фьорды - на катере из Сортавалы
На катере
2 часа
1 отзыв
Водная прогулка
Ладожские фьорды - на катере из Сортавалы
Насладитесь уникальной природой Ладожских шхер, проплывая вдоль скал и фьордов. Поднимитесь на вершину Вяхтимяки и откройте для себя красоту Ладоги
Начало: На улице Ленина
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 10:00
25 сен в 10:00
3000 ₽ за человека
Открывая Ладожские шхеры: водная прогулка на катере
На катере
2 часа
1 отзыв
Водная прогулка
Открывая Ладожские шхеры: водная прогулка на катере
Путешествие по Ладожским шхерам подарит вам уникальные виды и атмосферу Карелии. Насладитесь природой и историей островов в комфортной обстановке
Начало: В Сортавала
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 17:00
25 сен в 17:00
3000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Экскурсии 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Магия Ладожских шхер - из Сортавалы
  2. Ладожские фьорды - на катере из Сортавалы
  3. Открывая Ладожские шхеры: водная прогулка на катере
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Остров Валаам
  5. Самое главное
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Городище Паасо
  9. Гора Хийденвуори
  10. Мраморный каньон
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в сентябре 2025
Сейчас в Сортавале в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Сортавале на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 4 ⭐ отзыва, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь