Водная прогулка
Магия Ладожских шхер - из Сортавалы
Путешествие по Ладожским шхерам на катере с опытным капитаном - это уникальная возможность увидеть Карелию с воды и насладиться её природной красотой
Начало: На причале в Сортавале
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:00
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Ладожские фьорды - на катере из Сортавалы
Насладитесь уникальной природой Ладожских шхер, проплывая вдоль скал и фьордов. Поднимитесь на вершину Вяхтимяки и откройте для себя красоту Ладоги
Начало: На улице Ленина
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 10:00
25 сен в 10:00
3000 ₽ за человека
Водная прогулка
Открывая Ладожские шхеры: водная прогулка на катере
Путешествие по Ладожским шхерам подарит вам уникальные виды и атмосферу Карелии. Насладитесь природой и историей островов в комфортной обстановке
Начало: В Сортавала
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 17:00
25 сен в 17:00
3000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Экскурсии 2025»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в сентябре 2025
Сейчас в Сортавале в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Сортавале на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 4 ⭐ отзыва, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь