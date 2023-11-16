Отправиться в захватывающее путешествие на гору Муставаара в мини-группе
Езда на снегоходе — это не только повороты направо и налево.
Регулярный активный отдых имеет ряд преимуществ: повышается настроение, улучшается иммунитет, мышцы приходят в тонус. Мы приглашаем вас ощутить всё это на себе, совершив путешествие на гору Муставаара. По пути насладимся лесными пейзажами зимней Карелии, а на вершине устроим пикник с горячим чаем.
Регулярный активный отдых имеет ряд преимуществ: повышается настроение, улучшается иммунитет, мышцы приходят в тонус. Мы приглашаем вас ощутить всё это на себе, совершив путешествие на гору Муставаара. По пути насладимся лесными пейзажами зимней Карелии, а на вершине устроим пикник с горячим чаем.
Ближайшие даты:
16
ноя
ноя
17
ноя
ноя
18
ноя
ноя
19
ноя
ноя
20
ноя
ноя
21
ноя
ноя
22
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы с вами отправимся в очень необычное место — на гору Муставаара. Её высота небольшая, 95 метров. Но пейзажи открываются невероятные! Маршрут пролегает по полям и лесным дорожкам, так что вы сможете вдоволь насладиться дикой природой зимней Карелии. На вершине сделаем остановку и устроим пикник с ароматным чаем.
Организационные детали
- Максимальное количество участников — 4 водителя и 4 пассажира
- Возможен трансфер до базы отдыха и обратно (3000 руб. /машина)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Особенности формата
- Полная экипировка (комбинезон, утеплённые сапоги, варежки, перчатки) входит в стоимость. Также обязательно выдаём каждому участнику шлем с подшлемником.
- Перед выездом проводим инструктаж по правилам безопасности
- На снегоходе могут ехать двое взрослых и ребёнок до 10 лет
ежедневно в 10:00, 12:15 и 14:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на базе отдыха «Белые мосты»
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00, 12:15 и 14:30Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марк — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 47 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Марк. Я осуществляю поездки на остров Валаам и прогулки по Ладожским шхерам. Живу я в городе Питкяранта, в переводе с финского «длинный берег». Туристическими прогулками занимаюсь 6 лет. Буду рад повозить вас по Ладоге!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сортавалы
Групповые
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
Перезагрузка
Активности
Горы
Карелия
На снегоходах
Похожие туры из Сортавалы
Мини-группа
2 часа
Сортавала в мини-группе: открыть удивительный уголок Карелии
Узнать о необычном прошлом города и познакомиться с его неповторимой архитектурой
на пл. Кирова
Завтра
17 ноя
18 ноя
19 ноя
650₽ за человека
Групповая
8 часов
Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
Экспедиционная групповая поездка по красотам Северного Приладожья
Ул. Ленина
18 ноя
28 ноя
2 дек
5 дек
3 250₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие
Почувствовать дух леса на мистической горе и полюбоваться Ладожским озером со смотровых площадок
в деревне Хийденсельга
Сегодня
Завтра
17 ноя
18 ноя
от 2 000₽ за человека