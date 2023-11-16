По Карелии - на снегоходах

Отправиться в захватывающее путешествие на гору Муставаара в мини-группе

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Езда на снегоходе — это не только повороты направо и налево.

Регулярный активный отдых имеет ряд преимуществ: повышается настроение, улучшается иммунитет, мышцы приходят в тонус. Мы приглашаем вас ощутить всё это на себе, совершив путешествие на гору Муставаара. По пути насладимся лесными пейзажами зимней Карелии, а на вершине устроим пикник с горячим чаем.
По Карелии - на снегоходах
По Карелии - на снегоходах
По Карелии - на снегоходах
По Карелии - на снегоходах
По Карелии - на снегоходах
По Карелии - на снегоходах
По Карелии - на снегоходах
По Карелии - на снегоходах
По Карелии - на снегоходах
По Карелии - на снегоходах
По Карелии - на снегоходах
По Карелии - на снегоходах
Ближайшие даты:
16
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы с вами отправимся в очень необычное место — на гору Муставаара. Её высота небольшая, 95 метров. Но пейзажи открываются невероятные! Маршрут пролегает по полям и лесным дорожкам, так что вы сможете вдоволь насладиться дикой природой зимней Карелии. На вершине сделаем остановку и устроим пикник с ароматным чаем.

Организационные детали

  • Максимальное количество участников — 4 водителя и 4 пассажира
  • Возможен трансфер до базы отдыха и обратно (3000 руб. /машина)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности формата

  • Полная экипировка (комбинезон, утеплённые сапоги, варежки, перчатки) входит в стоимость. Также обязательно выдаём каждому участнику шлем с подшлемником.
  • Перед выездом проводим инструктаж по правилам безопасности
  • На снегоходе могут ехать двое взрослых и ребёнок до 10 лет

ежедневно в 10:00, 12:15 и 14:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на базе отдыха «Белые мосты»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:15 и 14:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Летние
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Карелия
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