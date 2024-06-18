Карелия ждёт вас! Вы полюбуетесь просторами Ладоги и рассмотрите вблизи островки, не имеющие аналогов в России и Европе. Ради их сохранения здесь создали национальный парк. На одном из островов вы пришвартуетесь и подниметесь на вершину скалы — к панорамам шхер. А ещё наш капитан отвезёт вас в особое место, где нежатся на солнышке ладожские нерпы.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
В путешествие вы отправитесь с пирса яхт-клуба в Сортавале. Увидите с воды один из лучших загородных отелей России — «Дачу Винтера». Пройдёте вдоль острова Хауккариутта с его гранитными отвесными берегами. Оцените виды с «Крыши Ладоги» на острове Хонкасало. Соберёте коллекцию пейзажей шхер — достопримечательности, без которой уже нельзя представить Карелию. И услышите по пути о флоре и фауне края.
Организационные детали
- Прогулка проходит на закрытом комфортабельном катере. Пассажиры размещаются на удобных индивидуальных креслах. Панорамные окна позволяют любоваться красотой природы за бортом, но вы также можете выйти на открытую носовую и кормовую части катера, чтобы насладиться свежим воздухом и прекрасными видами.
- На борт допускаются дети с 1 года
- Экскурсию для вас проведёт гид-капитан из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Сортавалы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Сортавале
Провёл экскурсии для 409 туристов
Наша компания уже более 7 лет занимается активным отдыхом и проводит прогулки на снегоходах зимой и водные прогулки на катерах летом. Мы знаем всё о лучших маршрутах, заботимся о безопасностиЗадать вопрос
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