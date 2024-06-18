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Карелия ждёт вас! Вы полюбуетесь просторами Ладоги и рассмотрите вблизи островки, не имеющие аналогов в России и Европе. Ради их сохранения здесь создали национальный парк. На одном из островов вы пришвартуетесь и подниметесь на вершину скалы — к панорамам шхер. А ещё наш капитан отвезёт вас в особое место, где нежатся на солнышке ладожские нерпы.