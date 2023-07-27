Прогулка на сапах очень понравилась. В процессе получилось встать на сап и полностью насладиться данным видом прогулок. Наталья не только научила правильно управляться с сап-бордом, но и рассказала много всего, связанного с историей Сортавала и в целом Карелии.

Отдельно отмечу то, что Наталья подвезла нас до и после прогулки прямо от(до) нашего дома, а после прогулки подсказала, какие места еще можно посетить.

Однозначно рекомендую данный вид времяпрепровождения для всех!