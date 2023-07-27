Провожаем день на сап-бордах в Ладожских шхерах

SUP-прогулки в Ладожских шхерах: индивидуальная экскурсия из Сортавалы

5
2 отзыва
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Предлагаю необычный способ знакомства с Ладожскими шхерами — вечернюю экскурсию на сап-бордах.

Мы оплывем несколько островков, с воды увидим Мякисало и Тулолансаари — необитаемые сейчас места, где издревле жили люди. Прочувствуем величие карельских скал и дыхание ладожского ветра. Залезем на старый финский маяк.

Увидим мраморный остров Ювень, на котором добывали породу, ничем не уступавшую по качеству знаменитой рускеальской.
Провожаем день на сап-бордах в Ладожских шхерах
Провожаем день на сап-бордах в Ладожских шхерах
Провожаем день на сап-бордах в Ладожских шхерах
Провожаем день на сап-бордах в Ладожских шхерах
Провожаем день на сап-бордах в Ладожских шхерах
Ближайшие даты:
7
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Что вас ожидает:

  • Острова Мякисало и Тулолансаари
  • Мраморный остров Ювень
  • Старый финский маяк
  • Ладожские шхеры
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Сап-борд — это уникальный способ не просто посмотреть на Ладожское озеро, но и близко познакомиться с ним. Если вы никогда раньше не стояли на сап-борде, для вас перед началом экскурсии проведу инструктаж и обучение, по опыту требуется всего 10-15 минут, чтобы научиться держать равновесие и уверенно передвигаться на доске. Туристам предоставляются сап-борды надежных производителей — Stormline и Shorner, которые отличаются высокой устойчивостью на воде, надежностью и идеально подходят для новичков.
  • Начало и окончание экскурсии: в деревне Хийденсельга (Питкярантский район, 30 км. от Сортавала). При необходимости поможем организовать трансфер.
  • Продолжительность — около 2 часов, в зависимости от погодных условий и уровня физической подготовки участников экскурсии.
  • Максимальное количество туристов — 4 человека. Я буду сопровождать вас на протяжении всего маршрута, и не только расскажу историю этих мест, но и сделаю фотографии на память о ваших приключениях. Есть возможность организовать видео-съемку за дополнительную плату.
  • Каждому экскурсанту предоставляется сап-борд, весло, страховочный лиш, спасательный жилет, гермосумка для личных вещей. Туристам рекомендуется одеваться в удобную одежду по погоде и непромокаемую обувь (либо такую обувь, которую не жалко намочить). За дополнительную плату можно взять напрокат гермоноски, которые защитят ноги от воды. Рекомендуется взять с собой сменную одежду и полотенце, солнцезащитный крем, питьевую воду, репелленты и головной убор.
  • Стандартное время начала экскурсии — 19.00, поскольку по опыту в это время ветер обычно стихает, даже если днем он был сильный. По желанию туристов можно перенести начало на более удобное время.

Важно:

Обращаю внимание, что экскурсия может быть отменена в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный ветер, дождь). В этом случае, по согласованию с туристами, подбирается другая удобная дата.

См. расписание

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Необходимый сап-инвентарь
  • Обучение
  • Фотосъемка
Что не входит
  • Трансфер к месту начала экскурсии и обратно
  • Видеосъемка
  • Аренда гидрообуви, чтобы не намочить ноги
Где начинаем и завершаем?
Начало: д. Хийденсельга, ул. Садовая, д. 9 / 1 (магазин Диана)
Завершение: д. Хийденсельга, ул. Садовая, д. 9 / 1 (магазин «Диана»)
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Б
27 июля 2023
Прогулка на сапах очень понравилась. В процессе получилось встать на сап и полностью насладиться данным видом прогулок. Наталья не только научила правильно управляться с сап-бордом, но и рассказала много всего, связанного с историей Сортавала и в целом Карелии.
Отдельно отмечу то, что Наталья подвезла нас до и после прогулки прямо от(до) нашего дома, а после прогулки подсказала, какие места еще можно посетить.
Однозначно рекомендую данный вид времяпрепровождения для всех!
Е
17 июля 2023
Потрясающая экскурсия в удовольствие. Приятно покачиваясь на волнах, передо мной открывались захватывающие природные виды. Каждый раз не знаешь, что ждет за островом и каждый раз эти виды удивлляют. Я получила колоссальное удовольствие. С Натальей было приятно и комфортно поплавать, и, конечно же, послушать об истории Карелии. Спасибо 🤗

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