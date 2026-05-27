За 2 часа вы пройдёте по узким проливам и вдоль скалистых берегов Ладожских шхер, сделаете остановку у знаковых точек и выйдете на один из самых живописных островов. Поездка пройдёт без спешки: у вас будет достаточно времени на пешую прогулку и кадры, ради которых сюда приезжают снова.

На катере, по ладожским шхерам

Описание экскурсии

Путешествие по шхерам

Мы отправимся из Сортавалы и пройдём на катере мимо скал, бухт и узких проливов. Ландшафт здесь постоянно меняется — за каждым поворотом открывается новый ракурс.

Скала Хауккариутта (остров Хавус)

Сделаем остановку у выразительной скалы, ставшей одной из природных визитных карточек маршрута.

Дача доктора Винтера (с воды)

Вы увидите особняк на мысе Таруниеми — редкий пример северного модерна начала 20 века. Узнаете о его владельце, враче Густаве Винтере, и о том, какую роль он сыграл в жизни Сортавалы.

Остров Хонкасало — «крыша Ладоги»

Вы высадитесь на острове и проведёте здесь 30–40 минут:

подниметесь на возвышенность к скале Вахтимяки (около 80 м)

полюбуетесь панорамой шхер и открытой Ладоги

в ясную погоду разглядите Валаамский архипелаг

Возвращение в Сортавалу

Завершим маршрут тем же живописным путём.

Организационные детали