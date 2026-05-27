За 2 часа вы пройдёте по узким проливам и вдоль скалистых берегов Ладожских шхер, сделаете остановку у знаковых точек и выйдете на один из самых живописных островов.
Поездка пройдёт без спешки: у вас будет достаточно времени на пешую прогулку и кадры, ради которых сюда приезжают снова.
Описание экскурсии
Путешествие по шхерам
Мы отправимся из Сортавалы и пройдём на катере мимо скал, бухт и узких проливов. Ландшафт здесь постоянно меняется — за каждым поворотом открывается новый ракурс.
Скала Хауккариутта (остров Хавус)
Сделаем остановку у выразительной скалы, ставшей одной из природных визитных карточек маршрута.
Дача доктора Винтера (с воды)
Вы увидите особняк на мысе Таруниеми — редкий пример северного модерна начала 20 века. Узнаете о его владельце, враче Густаве Винтере, и о том, какую роль он сыграл в жизни Сортавалы.
Остров Хонкасало — «крыша Ладоги»
Вы высадитесь на острове и проведёте здесь 30–40 минут:
- подниметесь на возвышенность к скале Вахтимяки (около 80 м)
- полюбуетесь панорамой шхер и открытой Ладоги
- в ясную погоду разглядите Валаамский архипелаг
Возвращение в Сортавалу
Завершим маршрут тем же живописным путём.
Организационные детали
- Наш флот — современные скоростные катера вместимостью до 11 пассажиров, с удобными креслами
- На борту есть спасжилеты и всё необходимое оборудование
- Разрешена ручная кладь, можно взять складную детскую коляску
- Важно учитывать:
— возможны отмены из-за погодных условий (сильный ветер, шторм) — вас предупредят заранее и вернут деньги
— беременным, людям с травмами опорно-двигательного аппарата и весом более 130 кг может быть отказано в поездке
— плата за посещение национального парка «Ладожские шхеры» вносится отдельно на официальном сайте — уточняйте перед поездкой
- С вами будет один из капитанов нашей команды
ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 21:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3000 ₽
|Дети до 10 лет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Ладожской Флотилии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 21:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лев — Организатор в Сортавале
С 2012 года мы открываем для наших гостей удивительный мир Карелии – край чистейших озёр, древних лесов и завораживающих пейзажей. За это время более 100 000 довольных клиентов выбрали нас, чтобы ощутить первозданную магию Русского Севера.
