Восхитительные северные пейзажи ждут на индивидуальной фото-прогулке по водопадам Северного Приладожья. Путешествие по старому лесу откроет сказочные уголки Карелии, где можно запечатлеть уникальные кадры. Даже если раньше не фотографировали водопады, гид подскажет, как сделать эффектные снимки. Посещение водопадов, таких как Юканкоски и Роскеланкоски, оставит незабываемые впечатления и наполнит альбомы яркими фотографиями

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание фото-прогулки

В путешествии я расскажу о малых финских ГЭС, карельских реках и причинах образования водопадов. Или можем молча послушать мерный шум воды и естественные звуки природы.

Мы посетим несколько водопадов на выбор, количество зависит от того, насколько подробно вы захотите их сфотографировать. Ведь съёмка художественного пейзажа со штатива и нейтрально-серыми фильтрами на длинной выдержке занимает заметно больше времени, нежели съёмка с рук на телефон.

Водопады на реке Койринйоки. До них можно дойти от автодороги пешком за несколько минут

Водопад Юканкоски на реке Кулисмайоки («Белые мосты»). Самый высокий в Приладожье. Дорога к нему лежит через лес и занимает около 40 минут (3 км в одну сторону)

Водопад Роскеланкоски. Природный водоскат, бегущий по живописной скале. К нему добираемся через старый лес

Водопад на реке Хихнийоки. Когда-то на нём стояли мельница и лесопилка

Водопад на реке Пукамонйоки. Старый порог на реке из камней. Дойти к нему зимой непросто

Водопад на реке Мийналанйоки. Пара каскадов на месте старой финской ГЭС

Долина водопадов. На реке Иййоки есть четыре небольших, но очень фотогеничных водопада. И, конечно, лес с огромными елями вокруг

Водопады на реке Янисйоки. Несколько огромных и круглый год шумящих водопадов на месте старых действующих гидроэлектростанций

Водопады на реке Уксунйоки. На месте заброшенных финских малых ГЭС

Водопады на реке Китенйоки. Водопад и водоскат на месте бывшей финской бумажной фабрики

Организационные детали

Путешествие проходит на автомобиле Toyota Regius (есть детское кресло). Но и ходить в поисках водопадов нам придётся много

Посещение некоторых водопадов — платное: водопад Юканкоски — 100 ₽ с человека, водопад на реке Мийналанйоки — 300 ₽ с человека, долина водопадов — 800 ₽ с человека

Список водопадов для посещения необходимо обсудить заранее (для расчёта времени и составления маршрута). По желанию в него можно добавить водопады, которых нет в списке

Фотосъёмка