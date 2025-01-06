Восхитительные северные пейзажи ждут на индивидуальной фото-прогулке по водопадам Северного Приладожья.
Путешествие по старому лесу откроет сказочные уголки Карелии, где можно запечатлеть уникальные кадры. Даже если раньше не фотографировали водопады, гид подскажет, как сделать эффектные снимки.
Посещение водопадов, таких как Юканкоски и Роскеланкоски, оставит незабываемые впечатления и наполнит альбомы яркими фотографиями
Путешествие по старому лесу откроет сказочные уголки Карелии, где можно запечатлеть уникальные кадры. Даже если раньше не фотографировали водопады, гид подскажет, как сделать эффектные снимки.
Посещение водопадов, таких как Юканкоски и Роскеланкоски, оставит незабываемые впечатления и наполнит альбомы яркими фотографиями
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📷 Уникальные фотокадры
- 🌲 Погружение в природу
- 🚗 Комфортное путешествие
- 📚 Узнать о карельских реках
- 🎒 Возможность выбора маршрута
Что можно увидеть
- Водопады на реке Койринйоки
- Водопад Юканкоски
- Водопад Роскеланкоски
- Водопад на реке Хихнийоки
- Водопад на реке Пукамонйоки
- Водопад на реке Мийналанйоки
- Долина водопадов
- Водопады на реке Янисйоки
- Водопады на реке Уксунйоки
- Водопады на реке Китенйоки
Описание фото-прогулки
В путешествии я расскажу о малых финских ГЭС, карельских реках и причинах образования водопадов. Или можем молча послушать мерный шум воды и естественные звуки природы.
Мы посетим несколько водопадов на выбор, количество зависит от того, насколько подробно вы захотите их сфотографировать. Ведь съёмка художественного пейзажа со штатива и нейтрально-серыми фильтрами на длинной выдержке занимает заметно больше времени, нежели съёмка с рук на телефон.
- Водопады на реке Койринйоки. До них можно дойти от автодороги пешком за несколько минут
- Водопад Юканкоски на реке Кулисмайоки («Белые мосты»). Самый высокий в Приладожье. Дорога к нему лежит через лес и занимает около 40 минут (3 км в одну сторону)
- Водопад Роскеланкоски. Природный водоскат, бегущий по живописной скале. К нему добираемся через старый лес
- Водопад на реке Хихнийоки. Когда-то на нём стояли мельница и лесопилка
- Водопад на реке Пукамонйоки. Старый порог на реке из камней. Дойти к нему зимой непросто
- Водопад на реке Мийналанйоки. Пара каскадов на месте старой финской ГЭС
- Долина водопадов. На реке Иййоки есть четыре небольших, но очень фотогеничных водопада. И, конечно, лес с огромными елями вокруг
- Водопады на реке Янисйоки. Несколько огромных и круглый год шумящих водопадов на месте старых действующих гидроэлектростанций
- Водопады на реке Уксунйоки. На месте заброшенных финских малых ГЭС
- Водопады на реке Китенйоки. Водопад и водоскат на месте бывшей финской бумажной фабрики
Организационные детали
- Путешествие проходит на автомобиле Toyota Regius (есть детское кресло). Но и ходить в поисках водопадов нам придётся много
- Посещение некоторых водопадов — платное: водопад Юканкоски — 100 ₽ с человека, водопад на реке Мийналанйоки — 300 ₽ с человека, долина водопадов — 800 ₽ с человека
- Список водопадов для посещения необходимо обсудить заранее (для расчёта времени и составления маршрута). По желанию в него можно добавить водопады, которых нет в списке
Фотосъёмка
- Вы можете воспользоваться моей фотокамерой Canon 5D mark IV с объективом 16-35/4L IS с ND-фильтрами и штативом (для этого возьмите с собой карту памяти SD)
- Во время фототура я дам вам пару советов по съёмке природы — о более глубоком обучении можно заранее договориться в переписке
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Сортавале
Провёл экскурсии для 80 туристов
Я фотограф дикой природы и организатор экспедиций по России. Победитель главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства». Снимал во всех арктических регионах от Земли Франца-Иосифа до Чукотки. Живу в Сортавале. Изучаю дикуюЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
6 янв 2025
Очень познавательная экскурсия. Кирилл прекрасный гид, который любит то место в котором живет и большой профессионал в своем деле. С начала бронирования и до прощания в конце экскурсии, все прошло отлично! Виды прекрасны, природа Карелии ❤️, рассказы Кирилла замечательные! Спасибо вам!!!
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