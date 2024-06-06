Галерея Кронида Гоголева – экскурсии в Сортавале

Найдено 3 экскурсии в категории «Галерея Кронида Гоголева» в Сортавале, цены от 2 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сортавала - с карелкой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
149 отзывов
В тренде
Сортавала - с карелкой
Открыть яркую историю города, в которой переплелись русское, шведское, финское и карельское прошлое
Начало: На пристани Сортавала или в другом удобном вам мес...
11 июня в 16:30
14 июня в 16:30
от 2 800 за всё до 10 чел.
Сортавала - самый финский город России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
198 отзывов
Сортавала - путешествие сквозь время в самом финском городе России
Погрузитесь в историю и культуру Сортавалы, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В Сортавала, на Пристани
10 июня в 17:00
21 июня в 09:00
от 3 300 за всё до 10 чел.
Сортавала и поющее дерево в картинах Кронида Гоголева
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Сортавала и поющее дерево в картинах Кронида Гоголева
Познакомиться с удивительным городом и его мастером
Начало: В районе Памятника рунопевцу
15 июня в 11:00
21 июня в 12:30
от 2 800 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Борис
    6 июня 2024
    Сортавала - самый финский город России
    Всё отлично. Спасибо!
  • А
    Александр
    20 мая 2024
    Сортавала - с карелкой
    Прекрасный экскурсовод! Человек, любящий свой край. Светлана - эрудированный экскурсовод, эмоционально подающий материал о родной земле. Рекомендую обязательно посетить экскурсию Светланы.
  • Н
    Наталия
    20 мая 2024
    Сортавала - с карелкой
    Очень интересная,познавательно!!! Спасибо Светлане за чудный рассказ о городе!
  • Д
    Дарья
    5 мая 2024
    Сортавала - с карелкой
    Спасибо большое Светлане за увлекательную экскурсию! С такой любовью была рассказана история этих мест с самых древних времен и до
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    современности! Чтобы сыну было не скучно, Светлана задавала ему вопросы, предлагала посчитать количество банков. Мы услышали коренной карельский язык, он очень погружает в атмосферу этих мест! После того как мы попрощались, Светлана прислала исторические данные для сына, потому что он много интересовался! Чудесный экскурсовод Светлана, с большой любовью к городу!

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  • Ю
    Юлия
    4 мая 2024
    Сортавала - самый финский город России
    Отличная экскурсия! Очень много интересной информации. Татьяна с первой минуты заинтересовала нас рассказами об истории города. Время пролетело незаметно. Получили большое удовольствие.
  • А
    Алла
    4 мая 2024
    Сортавала - самый финский город России
    Спасибо большое Татьяне за увлекательный рассказ об истории края и города, внимательное отношение к туристам и любовь к Сортавала

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Галерея Кронида Гоголева»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сортавала - с карелкой
  2. Сортавала - самый финский город России
  3. Сортавала и поющее дерево в картинах Кронида Гоголева
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
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  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Городище Паасо
  9. Мраморный каньон
  10. Гора Хийденвуори
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Галерея Кронида Гоголева" можно забронировать 3 экскурсии от 2 800 до 3 300. Туристы уже оставили гидам 347 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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