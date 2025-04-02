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небольшой, было понятно, но какая богатая и во многом трагическая у него история, мы узнали от нашего экскурсовода Елены. Два часа пролетели незаметно и не утомительно для девочки десяти лет. Чувствуется, что Елена очень хорошо знает и любит свой город и делится этим с гостями Карелии! Никакой казенщины, только доброе расположение и позитив!!! Большое спасибо за знакомство с вашим краем!