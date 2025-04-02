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10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Сортавала - с карелкой
Открыть яркую историю города, в которой переплелись русское, шведское, финское и карельское прошлое
Начало: На набережной Сортавала или в другом удобном вам м...
Сегодня в 09:30
Завтра в 16:00
от 3150 ₽
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сортавала - город трех государств: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Сортавалу, город с богатой историей и культурным наследием. Прогуляйтесь по его улицам и насладитесь видами с горы Кухавуори
Начало: На площади Вяйнемяйнена
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с истинной Карелией
Открыть красоту природы и погрузиться в историю республики
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 09:00
13 апр в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия2 апреля 2025Приехав в Сортавалу решили, что прежде чем отправляться на экскурсии по окрестностям, необходимо познакомиться с самим городом. Что город по площади
- ИИрина31 марта 2025Прекрасная экскурсия! Очень интересно! Светлана очень любит то, чем занимается, и это читается в каждом слове о городе 😍 Спасибо за погружение в атмосферу
- ЕЕкатерина22 марта 2025Светлана - отличный экскурсовод и рассказчик. Открыли для себя город с новой стороны, увлекательная экскурсия. История города рассказана легко, отлично воспринимаются исторические даты. Подача информации очень порадовала. Светлана дала рекомендации по дополнительным местам для посещения. Спасибо огромное!
- ККристина10 марта 2025Экскурсия была чудесная, интересная и максимально комфортная. Елена показала красивые места города, рассказала его чудесную историю, с так же поводила
- ААлла6 марта 2025Экскурсия замечательная. Елена пошла нам на встречу - встретила нас прямо с поезда, и мы отправились на увлекательную прогулку по
- ЕЕлена4 марта 2025Прекрасная прогулка с гидом по зимней Сортавале. Обязательно вернемся еще
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Гора Кухавуори»
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