Гора Кухавуори – экскурсии в Сортавале

Найдено 3 экскурсии в категории «Гора Кухавуори» в Сортавале, цены от 3150 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Сортавала - с карелкой
Пешая
2 часа
-
10%
241 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Сортавала - с карелкой
Открыть яркую историю города, в которой переплелись русское, шведское, финское и карельское прошлое
Начало: На набережной Сортавала или в другом удобном вам м...
Сегодня в 09:30
Завтра в 16:00
от 3150 ₽3500 ₽ за всё до 10 чел.
Сортавала - город трёх государств
Пешая
2 часа
68 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Сортавала - город трех государств: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Сортавалу, город с богатой историей и культурным наследием. Прогуляйтесь по его улицам и насладитесь видами с горы Кухавуори
Начало: На площади Вяйнемяйнена
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Знакомство с истинной Карелией
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с истинной Карелией
Открыть красоту природы и погрузиться в историю республики
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 09:00
13 апр в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    2 апреля 2025
    Сортавала - город трёх государств
    Приехав в Сортавалу решили, что прежде чем отправляться на экскурсии по окрестностям, необходимо познакомиться с самим городом. Что город по площади
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    небольшой, было понятно, но какая богатая и во многом трагическая у него история, мы узнали от нашего экскурсовода Елены. Два часа пролетели незаметно и не утомительно для девочки десяти лет. Чувствуется, что Елена очень хорошо знает и любит свой город и делится этим с гостями Карелии! Никакой казенщины, только доброе расположение и позитив!!! Большое спасибо за знакомство с вашим краем!

  • И
    Ирина
    31 марта 2025
    Сортавала - с карелкой
    Прекрасная экскурсия! Очень интересно! Светлана очень любит то, чем занимается, и это читается в каждом слове о городе 😍 Спасибо за погружение в атмосферу
    Прекрасная экскурсия! Очень интересно! Светлана очень любит то, чем занимается, и это читается в каждом слове о городе 😍Прекрасная экскурсия! Очень интересно! Светлана очень любит то, чем занимается, и это читается в каждом слове о городе 😍Прекрасная экскурсия! Очень интересно! Светлана очень любит то, чем занимается, и это читается в каждом слове о городе 😍Прекрасная экскурсия! Очень интересно! Светлана очень любит то, чем занимается, и это читается в каждом слове о городе 😍Прекрасная экскурсия! Очень интересно! Светлана очень любит то, чем занимается, и это читается в каждом слове о городе 😍
  • Е
    Екатерина
    22 марта 2025
    Сортавала - с карелкой
    Светлана - отличный экскурсовод и рассказчик. Открыли для себя город с новой стороны, увлекательная экскурсия. История города рассказана легко, отлично воспринимаются исторические даты. Подача информации очень порадовала. Светлана дала рекомендации по дополнительным местам для посещения. Спасибо огромное!
    Светлана - отличный экскурсовод и рассказчикСветлана - отличный экскурсовод и рассказчик
  • К
    Кристина
    10 марта 2025
    Сортавала - город трёх государств
    Экскурсия была чудесная, интересная и максимально комфортная. Елена показала красивые места города, рассказала его чудесную историю, с так же поводила
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    по местам, где можно увидеть и попробовать настоящие карельские блюда. Также посоветовала места для обеда, покупки местных продуктов, а также как запланировать следующий приезд! Спасибо огромное, мы абсолютно довольны. Еще и погода порадовала, выглянуло солнце

  • А
    Алла
    6 марта 2025
    Сортавала - город трёх государств
    Экскурсия замечательная. Елена пошла нам на встречу - встретила нас прямо с поезда, и мы отправились на увлекательную прогулку по
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    городу. Елена - отличный рассказчик - голос громкий, речь грамотная, слушали не отрываясь. Прошлись по всем знаковым местам, увидели город совсем по-новому. По окончании экскурсии Елена нас сориентировала где можно вкусно пообедать и погреться. Действительно, обед не подвел. Во всех моментах - полное взаимопонимание. Рекомендуем!

  • Е
    Елена
    4 марта 2025
    Сортавала - с карелкой
    Прекрасная прогулка с гидом по зимней Сортавале. Обязательно вернемся еще

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Гора Кухавуори»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сортавала - с карелкой
  2. Сортавала - город трёх государств
  3. Знакомство с истинной Карелией
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Самое главное
  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Городище Паасо
  9. Мраморный каньон
  10. Гора Хийденвуори
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в апреле 2025
Сейчас в Сортавале в категории "Гора Кухавуори" можно забронировать 3 экскурсии от 3150 до 10 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 309 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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