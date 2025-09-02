Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало: красота и душа Карелии
Отправиться из Сортавалы в места духовности и первозданной карельской природы
Путешествие по огромному, как море, Ладожскому озеру к шхерам и на Валаам — обязательный пункт программы при знакомстве с Карелией. По пути вы полюбуетесь скалистыми берегами островов и густыми лесами. На Валааме зайдёте в храмы и Никольский скит.
Аудиогид расскажет всю необходимую информацию о проплываемых местах, а капитан ответит на любые дополнительные вопросы.
Вы отправитесь на Валаам из Сортавалы по живописному Ладожскому озеру. Во время поездки аудиогид расскажет об истории и основных локациях острова.
Пройдёте мимо шхер, увидите гору Хауккариутта с её скалистыми склонами и деревьями, растущими практически без почвы. Если повезёт, встретитесь с краснокнижными карельскими нерпами — эндемиками Карелии. Время в пути — около 1 часа.
На Валааме вы проведёте 3 часа. Полюбуетесь природой и посетите православные храмы, в том числе Спасо-Преображенский собор.
Доберётесь до скитов — мест, где живут и молятся монахи. При желании зайдёте в Никольский скит. Дороги, ведущие к монашеским обителям, весьма живописны, и прогулка по ним будет интересна даже далёким от христианства людям. Для комфортного передвижения можете арендовать на острове электровелосипеды или гольф-кары.
На обратном пути по Ладоге мы пройдём вдоль группы скалистых островов и высадимся на одном из них — Хонкасало. Вы поднимитесь на смотровую площадку «Крыша Ладоги» и насладитесь видами на шхеры.
Во время прогулки капитан ответит на любые ваши вопросы о проплываемых местах.
На чём плывём
Прогулка проходит на закрытом комфортабельном катере. Пассажиры размещаются на удобных индивидуальных креслах. Панорамные окна позволяют любоваться красотой природы за бортом, но вы также сможете выйти на открытую носовую и кормовую части катера.
Судно оборудовано всеми необходимыми средствами безопасности и имеет лицензию на перевозку пассажиров.
Организационные детали
На остров Валаам вас доставит капитан из нашей команды
Во время движения аудиогид будет рассказывать об интересных фактах о Валааме и Ладожских шхерах
На Валааме прогулка проходит без гида, но можно заказать его услуги заранее (спрашивайте в переписке)
Дополнительные расходы
Входной билет на Валаамский архипелаг — 200 ₽ за чел.
Посещение национального парка «Ладожские шхеры» — 350 ₽ за чел.
По желанию:
Аренда гольф-кара — от 3500 ₽/час
Аренда электровелосипеда — 500 ₽/час
ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 3 лет
Бесплатно
Стандартный
5600 ₽
Дети до 7 лет
3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале Сортавалы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 3232 туристов
Мы — компания, которая с 2015 года занимается водными прогулками на катерах и поездками на снегоходах. Можем организовать ваш отдых в трёх городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сортавале. Мы знаем всё читать дальшеуменьшить
о лучших маршрутах, активном отдыхе, безопасности и комфорте. На первом месте — ваши лучшие впечатления и эмоции, а мы, в свою очередь, предлагаем варианты прогулок на любой вкус. Для любителей активного отдыха — аренда снегохода для самостоятельного катания и катера БЕЗ капитана, а для тех, кто хочет расслабиться — прогулки по центру города с капитаном или маршрут на снегоходах с инструктором. Ждём вас!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
36
4
3
3
–
2
2
1
–
A
Alina
Все четко, оперативно. Капитан нам позвонил где-то за час до отплытия, убедился, что мы знаем, как его найти (хотя при этом, у нас и письменные инструкции были). Катер выглядит свежим. Капитан Сергей читать дальшеуменьшить
- профессионал своего дела - водит аккуратно, заботится о безопасности пассажиров. В дополнение, Сергей - интересный рассказчик - легко и с юмором. Сама прогулка была интересной и живописной, нам только не хватило времени на Валаам, но это уже мы сами не подумали, что на него лучше выделить целый день.
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С
Светлана
Отличная поездка, профессиональный капитан, рекомендую
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Е
Елена
Это не экскурсия, а просто провоз до места. Нас забрали с Причала Сортавала и отвезли до Валаама, капитан молодой парень, включал нам аудио говоритель. Ещё привозил по шхерам, один из них высадили,там походили, он на подождал и всё.
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Светлана
Капитан Сергей выше всех похвал. Показал места, в которых мало туристов (а это актуально). Очень красивые и благостные места. Спасибо огромное Капитану и Организатору за незабываемые впечатления!
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С
Семен
Поездка прошла отлично. Сергей- капитан, вовремя был на месте, всё рассказывал, показывал, культурно, вежливо. Маршрут красивый. 3 часов мало для Валаама, если едите в тёплую погоду, берите плавки, на обратном пути читать дальшеуменьшить
можно поплавать в Ладожских шхерах, полежать на тёплых камнях. Спасибо за поездку. Дополнение: сильно катер скачет по волнам, ехать около часа при постоянной тряске на волнах в открытой Ладоге, она как океан. Меньше трясёт на корме.
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Х
Харченко
Отличное путешествие на чистом, комфортном и быстром катере по одним из самых красивых и известных мест Карелии. У нас был замечательный капитан Сергей, который провез нас по всему маршруту очень читать дальшеуменьшить
профессионально, аккуратно, но с и ветерком, даже рассказал про некоторые примечательные места на озере. Были небольшие волны но никого совсем не укачало. Прогулка на самом острове Валаам заняла у нас три часа, чего нам более чем хватило что бы увидеть основные достопримечательности. Нам повезло и день был очень солнечный (возможно, даже слишком), порадовало что на острове довольно много мест в теньке где можно отдохнуть от жары, особенно если двигаться по направлению к кладбищу. Во время поездки к шхерам у нас был аудиогид, можно было высадиться и побродить по скалам. Природа здесь, конечно, необыкновенной красоты. . Если повезёт, можно увидеть нерп, но вот нам попались только птички. Было ещё купание по желанию, но так исторически сложилось что это не для нас с мамой:) В общем, поездка нам очень-очень понравилась, большое спасибо компании и нашему капитану!
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