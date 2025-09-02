Путешествие по огромному, как море, Ладожскому озеру к шхерам и на Валаам — обязательный пункт программы при знакомстве с Карелией. По пути вы полюбуетесь скалистыми берегами островов и густыми лесами. На Валааме зайдёте в храмы и Никольский скит. Аудиогид расскажет всю необходимую информацию о проплываемых местах, а капитан ответит на любые дополнительные вопросы.

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Описание экскурсии

Вы отправитесь на Валаам из Сортавалы по живописному Ладожскому озеру. Во время поездки аудиогид расскажет об истории и основных локациях острова.

Пройдёте мимо шхер, увидите гору Хауккариутта с её скалистыми склонами и деревьями, растущими практически без почвы. Если повезёт, встретитесь с краснокнижными карельскими нерпами — эндемиками Карелии. Время в пути — около 1 часа.

На Валааме вы проведёте 3 часа. Полюбуетесь природой и посетите православные храмы, в том числе Спасо-Преображенский собор.

Доберётесь до скитов — мест, где живут и молятся монахи. При желании зайдёте в Никольский скит. Дороги, ведущие к монашеским обителям, весьма живописны, и прогулка по ним будет интересна даже далёким от христианства людям. Для комфортного передвижения можете арендовать на острове электровелосипеды или гольф-кары.

На обратном пути по Ладоге мы пройдём вдоль группы скалистых островов и высадимся на одном из них — Хонкасало. Вы поднимитесь на смотровую площадку «Крыша Ладоги» и насладитесь видами на шхеры.

Во время прогулки капитан ответит на любые ваши вопросы о проплываемых местах.

На чём плывём

Прогулка проходит на закрытом комфортабельном катере. Пассажиры размещаются на удобных индивидуальных креслах. Панорамные окна позволяют любоваться красотой природы за бортом, но вы также сможете выйти на открытую носовую и кормовую части катера.

Судно оборудовано всеми необходимыми средствами безопасности и имеет лицензию на перевозку пассажиров.

Организационные детали

На остров Валаам вас доставит капитан из нашей команды

Во время движения аудиогид будет рассказывать об интересных фактах о Валааме и Ладожских шхерах

На Валааме прогулка проходит без гида, но можно заказать его услуги заранее (спрашивайте в переписке)

Дополнительные расходы

Входной билет на Валаамский архипелаг — 200 ₽ за чел.

Посещение национального парка «Ладожские шхеры» — 350 ₽ за чел.

По желанию: