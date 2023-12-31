Лучшие места Карелии за 1 день
Индивидуальная экскурсия в Сортавале

Изучить древнее городище, заглянуть в царство мрамора и узнать, где снимали «А зори здесь тихие»

Все самые красивые природные достопримечательности республики находятся в Северном Приладожье — именно туда мы и отправимся.

Вы посетите визитную карточку Карелии — парк Рускеала, увидите разломы Балтийского щита, полюбуетесь водопадами-порогами, познакомитесь с местной флорой и фауной и поднимитесь к древнему городищу Паасо.
Лучшие места Карелии за 1 день
Лучшие места Карелии за 1 день
Лучшие места Карелии за 1 день
Лучшие места Карелии за 1 день
Лучшие места Карелии за 1 день
Лучшие места Карелии за 1 день
Лучшие места Карелии за 1 день
Лучшие места Карелии за 1 день
Лучшие места Карелии за 1 день
Лучшие места Карелии за 1 день
Лучшие места Карелии за 1 день
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

  • Древнее городище Паасо. Подъём к нему оборудован удобными ступенькам с подсветкой. Добравшись до вершины, вы полюбуетесь потрясающими видами на карельскую тайгу и дамбу через реку Китенйоки.
  • Водопады Ахинкоски. Вы увидите разломы Балтийского щита с тремя водопадами-порогами, через которые натянуты подвесные мостики. А также побываете в месте, где снимался фильм «А зори здесь тихие».
  • Горный парк Рускеала — одна из главных визитных карточек Карелии. Здесь вам предстоит погрузиться в настоящее царство мрамора!
  • Карельский зоопарк «Чёрные камни» — самый большой в республике: на 30 гектарах обитает 90 видов животных и 20 видов птиц.

Во время экскурсии вы узнаете:

  • Как образовался разлом Балтийского щита
  • Кто такие саамы, финно-угоры, карелы, когда и зачем они пришли в эти края
  • Как переводятся названия населённых пунктов и природных объектов
  • В состав каких государств входила территория Северного Приладожья
  • Что такое лохикейтто и карельская калитка

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Suzuki SX-4
  • Можем скорректировать маршрут в соответствии с вашими предпочтениями

Дополнительные расходы

  • Входные билеты:
    — Гора Паасо — 300 руб.
    — Водопад Ахинкоски — 400 руб.
    — Горный парк Рускеала — 550 руб.
    — Зоопарк «Чёрные камни» — 400 руб.
  • Обед (по желанию)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у фонтана в Сортавале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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