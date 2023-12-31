Изучить древнее городище, заглянуть в царство мрамора и узнать, где снимали «А зори здесь тихие»
Все самые красивые природные достопримечательности республики находятся в Северном Приладожье — именно туда мы и отправимся.
Вы посетите визитную карточку Карелии — парк Рускеала, увидите разломы Балтийского щита, полюбуетесь водопадами-порогами, познакомитесь с местной флорой и фауной и поднимитесь к древнему городищу Паасо.
Вы посетите визитную карточку Карелии — парк Рускеала, увидите разломы Балтийского щита, полюбуетесь водопадами-порогами, познакомитесь с местной флорой и фауной и поднимитесь к древнему городищу Паасо.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Древнее городище Паасо. Подъём к нему оборудован удобными ступенькам с подсветкой. Добравшись до вершины, вы полюбуетесь потрясающими видами на карельскую тайгу и дамбу через реку Китенйоки.
- Водопады Ахинкоски. Вы увидите разломы Балтийского щита с тремя водопадами-порогами, через которые натянуты подвесные мостики. А также побываете в месте, где снимался фильм «А зори здесь тихие».
- Горный парк Рускеала — одна из главных визитных карточек Карелии. Здесь вам предстоит погрузиться в настоящее царство мрамора!
- Карельский зоопарк «Чёрные камни» — самый большой в республике: на 30 гектарах обитает 90 видов животных и 20 видов птиц.
Во время экскурсии вы узнаете:
- Как образовался разлом Балтийского щита
- Кто такие саамы, финно-угоры, карелы, когда и зачем они пришли в эти края
- Как переводятся названия населённых пунктов и природных объектов
- В состав каких государств входила территория Северного Приладожья
- Что такое лохикейтто и карельская калитка
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Suzuki SX-4
- Можем скорректировать маршрут в соответствии с вашими предпочтениями
Дополнительные расходы
- Входные билеты:
— Гора Паасо — 300 руб.
— Водопад Ахинкоски — 400 руб.
— Горный парк Рускеала — 550 руб.
— Зоопарк «Чёрные камни» — 400 руб.
- Обед (по желанию)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у фонтана в Сортавале
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Сортавале
Меня зовут Константин 1982 г. р. Cеверное Приладожье (Карелия) — моя родина, где я родился, вырос, живу и работаю. Люблю природу, путешествия, вкусную кухню, а также узнавать что-то новое. Понимая уникальность родного края, начал проводить экскурсии.
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