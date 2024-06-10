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Из любого путешествия вы возвращаетесь немного другим. Наше исключением не будет.



Мы отправимся к диким берегам Северного Приладожья, чтобы с помощью природы пережить мягкую трансформацию. Увидим места, вдохновлявшие живописцев, и прикоснёмся к тайнам камней Алхо. Освободим внутренние ресурсы организма и познаем рецепты самоисцеления карельских ведунов.