Из любого путешествия вы возвращаетесь немного другим. Наше исключением не будет.
Мы отправимся к диким берегам Северного Приладожья, чтобы с помощью природы пережить мягкую трансформацию. Увидим места, вдохновлявшие живописцев, и прикоснёмся к тайнам камней Алхо. Освободим внутренние ресурсы организма и познаем рецепты самоисцеления карельских ведунов.
Мы отправимся к диким берегам Северного Приладожья, чтобы с помощью природы пережить мягкую трансформацию. Увидим места, вдохновлявшие живописцев, и прикоснёмся к тайнам камней Алхо. Освободим внутренние ресурсы организма и познаем рецепты самоисцеления карельских ведунов.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы отправимся в длительное путешествие (более 250 км) по Северному Приладожью. Посетим саамскую деревню Кумола (Лумиваара) и посёлок Куркийеки, увидим лабиринт Алхо, Змеиный камень и камень Ступа.
- Доберёмся до Ладожских шхер, где вас ждут вулканические пляжи и скалы, уходящие в воды великого озера.
- По пути встретим древние мегалиты и лесные водопады. Поднимемся на гору Линнавуори и насладимся красотой нетронутых цивилизацией берегов, где когда-то творили Иван Шишкин и Николай Рерих.
- Погрузимся в мир карельских ведунов: прикоснёмся к сакральной энергии древних камней Алхо, возле которых издревле люди молились богам и получали исцеление. Я расскажу, как понимать язык камня, объясню механизмы воздействия природных артефактов на человека, научу видеть тонкие структуры и находить способы самоисцеления.
- Поговорим не только о верованиях карелов, но и их образе жизни: традиционной кухне, хозяйском укладе и карельской практичности, которая ощущается в любых мелочах. Я расскажу о народах, населяющих наши земли.
Вы узнаете:
- Куда ушли саамы и откуда появились карелы
- Почему финнов называют финнами
- Кто такие венялайненены
И многое другое!
- По дороге мы можем заехать на обед в кафе с рыбной кухней.
Кому подойдёт экскурсия
- Это путешествие будет интересно людям от 18 до 60 лет, допускающим чудеса в свою жизнь
- Экскурсия удобна для уезжающих вечерним поездом в Москву. Багаж можно взять с собой в автомобиль.
Организационные детали
- В стоимость входят: трансфер на комфортабельном автомобиле Hyundai Creta, услуги гида
- Обед (по желанию) оплачивается вами самостоятельно
- По договорённости можно добавить время для посещения долины водопадов
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника рунопевцу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Сортавале
Провела экскурсии для 159 туристов
Меня зовут Виктория. Создаю особенный вид туризма – исцеляющие путешествия. Коренная жительница Сортавалы. По образованию психолог, имею художественное образование, пою в народном хоре. Побывала в десятках стран и объездила самые самобытные уголки нашей огромной Родины. Моя жизнь – это творчество и перемены, постоянное движение вперёд.Задать вопрос
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