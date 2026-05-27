Это маршрут для тех, кто хочет почувствовать масштаб Севера и увидеть его с воды. Вы пройдёте через шхеры, пересечёте открытую акваторию Ладожского озера и высадитесь на Валааме.
За один день увидите главные природные и духовные точки региона — без долгих переездов и лишней суеты.
Описание экскурсии
Ладожские шхеры
С первых минут вы окажетесь среди скалистых островов и узких проливов:
- пройдёте по «каменным коридорам» между островами
- увидите дикие берега и укромные бухты
- сделаете остановки для фото в самых живописных точках
Переход по открытой Ладоге
Участок маршрута с выходом в открытую воду: вы оцените широкий горизонт и переменчивый характер озера.
Остров Валаам
Время для самостоятельной прогулки и знакомства с островом:
- Спасо-Преображенский монастырь — главный духовный центр архипелага
- скиты, скрытые среди леса
- панорамные виды на Ладогу и тихие тропы
Обратный путь по шхерам
Во второй половине дня пейзажи меняются: мягкий свет, спокойная вода и новые ракурсы знакомых мест.
Организационные детали
- Маршрут может корректироваться капитаном в зависимости от погоды и волнения на Ладоге
- Все пассажиры получат спасательные жилеты; перед отправлением — краткий инструктаж
- По договорённости можем предоставить экскурсионное сопровождение
- С вами будет один из капитанов нашей команды
ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|5500 ₽
|Дети до 12 лет
|2750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Ладожской флотилии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 146 туристов
Я и мой муж Денис — местные жители. Помогу составить идеальный маршрут под ваши интересы и запросы, обеспечу комфорт на каждом этапе вашего путешествия и создам незабываемые впечатления. Мой муж обеспечит безопасность на борту нашего катера. Откройте для себя красоту Ладоги вместе с нами!
