Групповая
Лучший выборЛадожские шхеры и водопады Карелии за один день
Экспедиционная групповая поездка по красотам Северного Приладожья
Начало: Ул. Ленина
«Некогда естественный водопад, сейчас это паводковый водосброс, расположенной у плотины Ляскельской ГЭС»
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 10:30
20 фев в 10:30
22 фев в 10:30
4000 ₽ за человека
Групповая
Водопады южной Карелии и Ладожские шхеры
Начало: Ул. Ленина, 18
«Когда-то он был естественным водопадом, сейчас это паводковый водосброс, расположенной рядом с плотиной Ляскельского ГЭС Водопад 9-го мая (Прокинкоски)»
Расписание: Вторник, четверг, суббота
4000 ₽ за человека
Групповая
до 24 чел.
Из Сортавалы - к лесным водопадам и месторождению граната
Побывать на старинном руднике и увидеть, как вода пробивает скалы
Начало: У вашего отеля в Сортавале
«Сортавала → ГЭС в Ляскеля → водопад Койриноя-2 → Кительское месторождение граната → долина реки Янисйоки → пороги Янисйоки → ГЭС Хямекоски → Сортавала»
14 апр в 08:45
15 апр в 08:45
2900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана9 февраля 2026Спасибо Ярославу за экскурсию. Великолепно прогулялись по природе Карелии. Шхеры, водопады,добыча кварца и гранат. Поднимались на высоту 107 м и смотрели на тайгу,как на ладони. Очень довольны. Зимой лучше одевать горнолыжный костюм. Холодно.
- РРодион26 января 2026Замечательный гид, много подробностей и интересных фактов, любой заданный вопрос не останется без ответа. Во время экскурсии увидели Карелию с новой стороны, посмотрели на все самые красивые места.
- ООльга9 января 2026Самая лучшая экскурсия, самая интересная программа, отличный гид, жду новых маршрутов от Ярослава. Дети в восторге, друзья завидуют.)) всем рекомендую
- ДДарья6 января 2026Восхитительно! Спасибо Ярославу за такую прекрасную экскурсию 🫶
- ААнастасия6 января 2026Благодарю Ярослава за замечательную "обзорную" экскурсию по природе Приладожья. Виды просто поразительные, отражают уникальность и харктер Карелии. Без "экстрима" в
- ННаталья4 января 2026Потрясающая экскурсия! Мы будто в сказке побывали! Интересно, познавательно, не напряжно! Всем советую! Природа восхитительна!!!
- ММарина9 ноября 2025Очень все понравилось. Очень удобный формат. Все продумано, нам очень понравилась красота здешней природы, нам показали самые красивые и интересные места. Очень много впечатлений. Очень советую даже в межсезонье только положительные эмоции.
- ЮЮлия28 октября 2025Отличная экскурсия. Масса впечатлений, прекрасная природа.
- ТТатьяна16 октября 2025Провели на экскурсии по красотам Карелии с Ярославом незабываемый день. Хоть он, день,и выдался пасмурно-дождливым, в этом тоже была определённая
- УУльяна13 октября 2025Выражаем огромную благодарность за великолепную экскурсию! Ярослав — не только первоклассный специалист (и как организатор, и как гид), но и очень душевный человек. Мы получили море положительных эмоций и отличные впечатления. Однозначно рекомендуем и надеемся на новую встречу!
