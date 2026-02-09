О Оксана Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день Спасибо Ярославу за экскурсию. Великолепно прогулялись по природе Карелии. Шхеры, водопады,добыча кварца и гранат. Поднимались на высоту 107 м и смотрели на тайгу,как на ладони. Очень довольны. Зимой лучше одевать горнолыжный костюм. Холодно.

Р Родион Водопады южной Карелии и Ладожские шхеры Замечательный гид, много подробностей и интересных фактов, любой заданный вопрос не останется без ответа. Во время экскурсии увидели Карелию с новой стороны, посмотрели на все самые красивые места.

О Ольга Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день Самая лучшая экскурсия, самая интересная программа, отличный гид, жду новых маршрутов от Ярослава. Дети в восторге, друзья завидуют.)) всем рекомендую

Д Дарья Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день Восхитительно! Спасибо Ярославу за такую прекрасную экскурсию 🫶

А Анастасия Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день читать дальше моем случае не обошлось, но в целом маршрут легкий и в составе группы был люди разных возрастов и всем было комфортно. Отдельная благодарность за юмор и интерактив Благодарю Ярослава за замечательную "обзорную" экскурсию по природе Приладожья. Виды просто поразительные, отражают уникальность и харктер Карелии. Без "экстрима" в

Н Наталья Водопады южной Карелии и Ладожские шхеры Потрясающая экскурсия! Мы будто в сказке побывали! Интересно, познавательно, не напряжно! Всем советую! Природа восхитительна!!!

М Марина Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день Очень все понравилось. Очень удобный формат. Все продумано, нам очень понравилась красота здешней природы, нам показали самые красивые и интересные места. Очень много впечатлений. Очень советую даже в межсезонье только положительные эмоции.

Ю Юлия Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день Отличная экскурсия. Масса впечатлений, прекрасная природа.

Т Татьяна Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день читать дальше изюминка, особенно, когда поднялись на гору и оказались в облаке.

Первоначально думали поездить на своей машине, но в процессе экскурсии поняли, что правильно сделали, что поехали с гидом. Сами бы мы скорее всего не везде бы разобрались на местности.

От экскурсии одни положительные впечатления, спасибо! Провели на экскурсии по красотам Карелии с Ярославом незабываемый день. Хоть он, день,и выдался пасмурно-дождливым, в этом тоже была определённая