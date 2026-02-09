Мои заказы

Водопад Ляскеля – экскурсии в Сортавале

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопад Ляскеля» в Сортавале, цены от 2900 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
На автобусе
7.5 часов
735 отзывов
Групповая
Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
Экспедиционная групповая поездка по красотам Северного Приладожья
Начало: Ул. Ленина
«Некогда естественный водопад, сейчас это паводковый водосброс, расположенной у плотины Ляскельской ГЭС»
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 10:30
20 фев в 10:30
22 фев в 10:30
4000 ₽ за человека
Водопады южной Карелии и Ладожские шхеры
Пешая
На автобусе
8 часов
204 отзыва
Групповая
Водопады южной Карелии и Ладожские шхеры
Начало: Ул. Ленина, 18
«Когда-то он был естественным водопадом, сейчас это паводковый водосброс, расположенной рядом с плотиной Ляскельского ГЭС Водопад 9-го мая (Прокинкоски)»
Расписание: Вторник, четверг, суббота
4000 ₽ за человека
Из Сортавалы - к лесным водопадам и месторождению граната
На автобусе
5.5 часов
Групповая
до 24 чел.
Из Сортавалы - к лесным водопадам и месторождению граната
Побывать на старинном руднике и увидеть, как вода пробивает скалы
Начало: У вашего отеля в Сортавале
«Сортавала → ГЭС в Ляскеля → водопад Койриноя-2 → Кительское месторождение граната → долина реки Янисйоки → пороги Янисйоки → ГЭС Хямекоски → Сортавала»
14 апр в 08:45
15 апр в 08:45
2900 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    9 февраля 2026
    Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
    Спасибо Ярославу за экскурсию. Великолепно прогулялись по природе Карелии. Шхеры, водопады,добыча кварца и гранат. Поднимались на высоту 107 м и смотрели на тайгу,как на ладони. Очень довольны. Зимой лучше одевать горнолыжный костюм. Холодно.
    Спасибо Ярославу за экскурсию. Великолепно прогулялись по природе Карелии. Шхеры, водопады,добыча кварца и гранат. Поднимались на высоту 107 м и смотрели на тайгу,как на ладони. Очень довольны. Зимой лучше одевать горнолыжный костюм. Холодно.
  • Р
    Родион
    26 января 2026
    Водопады южной Карелии и Ладожские шхеры
    Замечательный гид, много подробностей и интересных фактов, любой заданный вопрос не останется без ответа. Во время экскурсии увидели Карелию с новой стороны, посмотрели на все самые красивые места.
  • О
    Ольга
    9 января 2026
    Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
    Самая лучшая экскурсия, самая интересная программа, отличный гид, жду новых маршрутов от Ярослава. Дети в восторге, друзья завидуют.)) всем рекомендую
    Самая лучшая экскурсия, самая интересная программа, отличный гид, жду новых маршрутов от Ярослава. Дети в восторге, друзья завидуют.)) всем рекомендую
  • Д
    Дарья
    6 января 2026
    Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
    Восхитительно! Спасибо Ярославу за такую прекрасную экскурсию 🫶
    Восхитительно! Спасибо Ярославу за такую прекрасную экскурсию 🫶
  • А
    Анастасия
    6 января 2026
    Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
    Благодарю Ярослава за замечательную "обзорную" экскурсию по природе Приладожья. Виды просто поразительные, отражают уникальность и харктер Карелии. Без "экстрима" в
    моем случае не обошлось, но в целом маршрут легкий и в составе группы был люди разных возрастов и всем было комфортно. Отдельная благодарность за юмор и интерактив

  • Н
    Наталья
    4 января 2026
    Водопады южной Карелии и Ладожские шхеры
    Потрясающая экскурсия! Мы будто в сказке побывали! Интересно, познавательно, не напряжно! Всем советую! Природа восхитительна!!!
  • М
    Марина
    9 ноября 2025
    Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
    Очень все понравилось. Очень удобный формат. Все продумано, нам очень понравилась красота здешней природы, нам показали самые красивые и интересные места. Очень много впечатлений. Очень советую даже в межсезонье только положительные эмоции.
    Очень все понравилось. Очень удобный формат. Все продумано, нам очень понравилась красота здешней природы, нам показали самые красивые и интересные места. Очень много впечатлений. Очень советую даже в межсезонье только положительные эмоции.
  • Ю
    Юлия
    28 октября 2025
    Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
    Отличная экскурсия. Масса впечатлений, прекрасная природа.
    Отличная экскурсия. Масса впечатлений, прекрасная природа.
  • Т
    Татьяна
    16 октября 2025
    Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
    Провели на экскурсии по красотам Карелии с Ярославом незабываемый день. Хоть он, день,и выдался пасмурно-дождливым, в этом тоже была определённая
    изюминка, особенно, когда поднялись на гору и оказались в облаке.
    Первоначально думали поездить на своей машине, но в процессе экскурсии поняли, что правильно сделали, что поехали с гидом. Сами бы мы скорее всего не везде бы разобрались на местности.
    От экскурсии одни положительные впечатления, спасибо!

  • У
    Ульяна
    13 октября 2025
    Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
    Выражаем огромную благодарность за великолепную экскурсию! Ярослав — не только первоклассный специалист (и как организатор, и как гид), но и очень душевный человек. Мы получили море положительных эмоций и отличные впечатления. Однозначно рекомендуем и надеемся на новую встречу!

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Водопад Ляскеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день;
  2. Водопады южной Карелии и Ладожские шхеры;
  3. Из Сортавалы - к лесным водопадам и месторождению граната.
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Ладожское озеро;
  2. Ладожские шхеры;
  3. Остров Хонкасало;
  4. Остров Валаам;
  5. Парк Ваккосалми;
  6. Самое главное;
  7. Дача Винтера;
  8. Камень желаний;
  9. Сортавальская ратуша;
  10. Памятник рунопевцу.
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в феврале 2026
Сейчас в Сортавале в категории "Водопад Ляскеля" можно забронировать 3 экскурсии от 2900 до 4000. Туристы уже оставили гидам 939 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
