На «железном коне» по Карелии: велотур по природным достопримечательностям
Проехать по полуострову Хунукка и прокатиться по Уксинской озовой гряде на фэтбайках
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
17 ноя в 08:30
24 ноя в 08:30
27 000 ₽ за человека
На фэтбайках к рекам и водопадам: экспресс-тур по Карелии
Насладиться лесным воздухом и прокачать выносливость
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
21 ноя в 08:30
28 ноя в 08:30
23 000 ₽ за человека
Исцеляющее путешествие. Ладога-открытие дорог
Погулять по сакральным местам, ощутить единение с природой и восстановить энергию
Начало: Ж/д вокзал Сортавалы, время по договоренности
7 ноя в 08:00
8 ноя в 08:00
64 000 ₽ за человека
