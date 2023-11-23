Автобусные для школьников – туры в Сортавале

Найдено 3 тура в категории «Автобусные для школьников» в Сортавале, цены от 12 925 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Самобытный край: водопады, викинги и поезд из прошлого
На автобусе
На поезде
1 отзыв
2 дня
Самобытный край: водопады, викинги и поезд из прошлого
Заглянуть в гости к средневековым мореходам, полюбоваться островами и рассмотреть горные породы
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 6:15
26 окт в 06:15
30 окт в 06:15
13 145 за человека
Экспресс-тур по Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Экспресс-тур по Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды
Погулять по островам Валаам и Кижи, полюбоваться водопадами и обойти Мраморный каньон
Начало: Санкт-Петербург, метро "Площадь Восстания", 07:00;...
37 345 за человека
Карельский экспресс: горный парк «Рускеала», знаменитые водопады и экскурсии на выбор
На автобусе
2 дня
Карельский экспресс: горный парк «Рускеала», знаменитые водопады и экскурсии на выбор
Поиграть в кладоискателей, помедитировать под шум летящей воды и выбрать экскурсию по интересам
Начало: Сортавала, ж-д. вокзал, 08:30
12 925 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    23 ноября 2023
    Самобытный край: водопады, викинги и поезд из прошлого
    Экскурсия понравилась. Но есть вопросы к организации: заранее не связываются и не предупреждают о таких моментах, что нужно купить билеты на
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    поезд от СПб до Сортавала и на ретро поезд заранее, иначе их может не достаться. Такие подробности узнаются только если сам написал организатору. Во второй день уезжали на поезде самостоятельно, но наша экскурсия закончилась за 2 часа до поезда, был вечер и нам сказали, что это свободное время. Об этом "свободном времени" нужно предупреждать заранее, поскольку мы не могли не в отель вернуться, поскольку выселение в 12, да и по городу 2 часа ходить вечером было холодно.

  • Т
    Тхорова
    22 октября 2023
    Экспресс-тур по Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды
    Все очень понравилось маме, информативно очень насыщенно,организовано все хорошо, проживание было в Катарине - тоже отлично, в общем, большое спасибо!
  • М
    Михаил
    25 сентября 2023
    Экспресс-тур по Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды
    Отличная организация! Невероятно рекомендую, все было супер! Советую заранее обсудить с гидом возможность поездки на ретропоезде, отличное дополнение к туру, не меняющее маршрута Все очень понравилось!
    Отличная организация! Невероятно рекомендую, все было супер!Отличная организация! Невероятно рекомендую, все было супер!Отличная организация! Невероятно рекомендую, все было супер!Отличная организация! Невероятно рекомендую, все было супер!Отличная организация! Невероятно рекомендую, все было супер!
  • М
    Маргарита
    11 сентября 2023
    Экспресс-тур по Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды
    Мне очень понравился экскурсионный тур, насыщенный, динамичный, за три дня получилось посмотреть основные достопримечательности) красота невероятная! Отдельное спасибо нашему гиду Елене, которая всегда была на связи, всё шло чётко по графику, мы были в надёжных руках)))
    Мне очень понравился экскурсионный тур, насыщенный, динамичный, за три дня получилось посмотреть основные достопримечательности) красота невероятная!Мне очень понравился экскурсионный тур, насыщенный, динамичный, за три дня получилось посмотреть основные достопримечательности) красота невероятная!Мне очень понравился экскурсионный тур, насыщенный, динамичный, за три дня получилось посмотреть основные достопримечательности) красота невероятная!Мне очень понравился экскурсионный тур, насыщенный, динамичный, за три дня получилось посмотреть основные достопримечательности) красота невероятная!

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Автобусные для школьников»

Самые популярные туры этой рубрики в Сортавале
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Самобытный край: водопады, викинги и поезд из прошлого
  2. Экспресс-тур по Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды
  3. Карельский экспресс: горный парк «Рускеала», знаменитые водопады и экскурсии на выбор
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Рускеала
  2. Ладожское озеро
  3. Ладожские шхеры
  4. Ретро поезд
  5. Исторический парк «Бастионъ»
  6. Памятник «Рунопевец»
  7. Остров Валаам
Сколько стоит тур в Сортавале в октябре 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Автобусные для школьников" можно забронировать 3 тура от 12 925 до 37 345. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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