2 дня
Самобытный край: водопады, викинги и поезд из прошлого
Заглянуть в гости к средневековым мореходам, полюбоваться островами и рассмотреть горные породы
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 6:15
26 окт в 06:15
30 окт в 06:15
13 145₽ за человека
3 дня
Экспресс-тур по Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды
Погулять по островам Валаам и Кижи, полюбоваться водопадами и обойти Мраморный каньон
Начало: Санкт-Петербург, метро "Площадь Восстания", 07:00;...
37 345₽ за человека
2 дня
Карельский экспресс: горный парк «Рускеала», знаменитые водопады и экскурсии на выбор
Поиграть в кладоискателей, помедитировать под шум летящей воды и выбрать экскурсию по интересам
Начало: Сортавала, ж-д. вокзал, 08:30
12 925₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина23 ноября 2023Экскурсия понравилась. Но есть вопросы к организации: заранее не связываются и не предупреждают о таких моментах, что нужно купить билеты на
- ТТхорова22 октября 2023Все очень понравилось маме, информативно очень насыщенно,организовано все хорошо, проживание было в Катарине - тоже отлично, в общем, большое спасибо!
- ММихаил25 сентября 2023Отличная организация! Невероятно рекомендую, все было супер! Советую заранее обсудить с гидом возможность поездки на ретропоезде, отличное дополнение к туру, не меняющее маршрута Все очень понравилось!
- ММаргарита11 сентября 2023Мне очень понравился экскурсионный тур, насыщенный, динамичный, за три дня получилось посмотреть основные достопримечательности) красота невероятная! Отдельное спасибо нашему гиду Елене, которая всегда была на связи, всё шло чётко по графику, мы были в надёжных руках)))
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Автобусные для школьников»
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