Два дня в сказочной Карелии
Попробовать северную кухню, прокатиться на ретропоезде и погулять по живописным маршрутам
Начало: Санкт-Петербург, 8:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
45 755 ₽ за человека
Самобытный край: водопады, викинги и поезд из прошлого
Заглянуть в гости к средневековым мореходам, полюбоваться островами и рассмотреть горные породы
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 6:15
15 окт в 06:15
18 окт в 06:15
15 565 ₽ за человека
Индивидуально по Приладожью: водопады, финское наследие, культура саамов и карелов
Полюбоваться природой и архитектурой, познакомиться с бытом народов, погладить осликов и оленей
Начало: Ж/д вокзал Сортавала, 8:30
Завтра в 08:30
4 окт в 08:30
75 000 ₽ за всё до 7 чел.
