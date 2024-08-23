Активности – туры в Сортавале

Найдено 4 тура в категории «Активности» в Сортавале, цены от 18 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Мини-тур по карельским водоёмам на сапах
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
3 дня
Мини-тур по карельским водоёмам на сапах
Понежиться под солнцем в Питкярантском заливе и посетить Уксинскую озовую гряду
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
23 авг в 08:30
30 авг в 08:30
18 000 за человека
Сап-трип по Карелии: озёра, солнце, релакс
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
4 дня
Сап-трип по Карелии: озёра, солнце, релакс
Увидеть Ладожские шхеры и проплыть по Мраморному карьеру
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
19 авг в 08:30
2 сен в 08:30
23 000 за человека
На «железном коне» по Карелии: велотур по природным достопримечательностям
🚲 На велосипеде
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
4 дня
На «железном коне» по Карелии: велотур по природным достопримечательностям
Проехать по полуострову Ханукка и прокатиться по Уксинской озовой гряде на фэтбайках
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
2 сен в 08:30
16 сен в 08:30
23 000 за человека
На фэтбайках к рекам и водопадам: экспресс-тур по Карелии
🚲 На велосипеде
Авторский тур
3 дня
На фэтбайках к рекам и водопадам: экспресс-тур по Карелии
Насладиться лесным воздухом и прокачать выносливость
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
16 авг в 08:30
23 авг в 08:30
18 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Активности»

Самые популярные туры этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Мини-тур по карельским водоёмам на сапах
  2. Сап-трип по Карелии: озёра, солнце, релакс
  3. На «железном коне» по Карелии: велотур по природным достопримечательностям
  4. На фэтбайках к рекам и водопадам: экспресс-тур по Карелии
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Ладожское озеро
  3. Ладожские шхеры
  4. Набережная
  5. Остров Валаам
  6. Водопад Кивач
Сколько стоит тур в Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Активности" можно забронировать 4 тура от 18 000 до 23 000.
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