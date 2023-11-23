В апреле – туры в Сортавале

Найдено 3 тура в категории «В апреле» в Сортавале, цены от 13 145 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Самобытный край: водопады, викинги и поезд из прошлого
На автобусе
На поезде
1 отзыв
2 дня
Самобытный край: водопады, викинги и поезд из прошлого
Заглянуть в гости к средневековым мореходам, полюбоваться островами и рассмотреть горные породы
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 6:15
19 фев в 06:15
22 фев в 06:15
13 145 за человека
Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
На автобусе
4 отзыва
2 дня
Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
Увидеть пейзажи, напоминающие норвежские фьорды, и исследовать рускеальские тропы
Начало: Железнодорожный вокзал Сортавалы, 10:20
16 апр в 08:00
19 апр в 08:00
15 565 за человека
Два дня в сказочной Карелии
На машине
2 дня
Два дня в сказочной Карелии
Попробовать северную кухню, прокатиться на ретропоезде и погулять по живописным маршрутам
Начало: Санкт-Петербург, 8:30
15 фев в 08:00
22 фев в 08:00
37 750 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    23 ноября 2023
    Самобытный край: водопады, викинги и поезд из прошлого
    Экскурсия понравилась. Но есть вопросы к организации: заранее не связываются и не предупреждают о таких моментах, что нужно купить билеты на
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    поезд от СПб до Сортавала и на ретро поезд заранее, иначе их может не достаться. Такие подробности узнаются только если сам написал организатору. Во второй день уезжали на поезде самостоятельно, но наша экскурсия закончилась за 2 часа до поезда, был вечер и нам сказали, что это свободное время. Об этом "свободном времени" нужно предупреждать заранее, поскольку мы не могли не в отель вернуться, поскольку выселение в 12, да и по городу 2 часа ходить вечером было холодно.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «В апреле»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Самобытный край: водопады, викинги и поезд из прошлого
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  3. Два дня в сказочной Карелии
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Рускеала
  2. Ретро поезд
  3. Исторический парк «Бастионъ»
  4. Ладожские шхеры
  5. Ладожское озеро
  6. Памятник «Рунопевец»
  7. Форелевое хозяйство
Сколько стоит тур в Сортавале в феврале 2025
Сейчас в Сортавале в категории "В апреле" можно забронировать 3 тура от 13 145 до 37 750. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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