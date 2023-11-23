2 дня
Самобытный край: водопады, викинги и поезд из прошлого
Заглянуть в гости к средневековым мореходам, полюбоваться островами и рассмотреть горные породы
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 6:15
19 фев в 06:15
22 фев в 06:15
13 145₽ за человека
2 дня
Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
Увидеть пейзажи, напоминающие норвежские фьорды, и исследовать рускеальские тропы
Начало: Железнодорожный вокзал Сортавалы, 10:20
16 апр в 08:00
19 апр в 08:00
15 565₽ за человека
2 дня
Два дня в сказочной Карелии
Попробовать северную кухню, прокатиться на ретропоезде и погулять по живописным маршрутам
Начало: Санкт-Петербург, 8:30
15 фев в 08:00
22 фев в 08:00
37 750₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина23 ноября 2023Экскурсия понравилась. Но есть вопросы к организации: заранее не связываются и не предупреждают о таких моментах, что нужно купить билеты на
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «В апреле»
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Сейчас в Сортавале в категории "В апреле" можно забронировать 3 тура от 13 145 до 37 750. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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