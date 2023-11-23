2 дня
Самобытный край: водопады, викинги и поезд из прошлого
Заглянуть в гости к средневековым мореходам, полюбоваться островами и рассмотреть горные породы
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 6:15
16 ноя в 06:15
20 ноя в 06:15
13 145₽ за человека
3 дня
По тропам карельских лесов: лыжный мини-тур
Преодолеть более 30 километров и увидеть зимние пейзажи Ладоги
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
15 ноя в 08:30
22 ноя в 08:30
18 000₽ за человека
3 дня
Карельская перезагрузка в женской компании
Покататься на ретропоезде, увидеть Мраморный каньон и обнять хаски
Начало: Сортавала, до 08:30
29 ноя в 08:30
13 дек в 08:30
33 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина23 ноября 2023Экскурсия понравилась. Но есть вопросы к организации: заранее не связываются и не предупреждают о таких моментах, что нужно купить билеты на
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «В феврале»
Самые популярные туры этой рубрики в Сортавале
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур в Сортавале в ноябре 2024
Сейчас в Сортавале в категории "В феврале" можно забронировать 3 тура от 13 145 до 33 500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте тур в Сортавале на 2024 год по теме «В феврале», 1 ⭐ отзыв, цены от 13145₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь