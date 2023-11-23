В феврале – туры в Сортавале

Найдено 3 тура в категории «В феврале» в Сортавале, цены от 13 145 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Самобытный край: водопады, викинги и поезд из прошлого
На автобусе
На поезде
1 отзыв
2 дня
Самобытный край: водопады, викинги и поезд из прошлого
Заглянуть в гости к средневековым мореходам, полюбоваться островами и рассмотреть горные породы
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 6:15
16 ноя в 06:15
20 ноя в 06:15
13 145 за человека
По тропам карельских лесов: лыжный мини-тур
3 дня
По тропам карельских лесов: лыжный мини-тур
Преодолеть более 30 километров и увидеть зимние пейзажи Ладоги
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
15 ноя в 08:30
22 ноя в 08:30
18 000 за человека
Карельская перезагрузка в женской компании
3 дня
Карельская перезагрузка в женской компании
Покататься на ретропоезде, увидеть Мраморный каньон и обнять хаски
Начало: Сортавала, до 08:30
29 ноя в 08:30
13 дек в 08:30
33 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    23 ноября 2023
    Самобытный край: водопады, викинги и поезд из прошлого
    Экскурсия понравилась. Но есть вопросы к организации: заранее не связываются и не предупреждают о таких моментах, что нужно купить билеты на
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    поезд от СПб до Сортавала и на ретро поезд заранее, иначе их может не достаться. Такие подробности узнаются только если сам написал организатору. Во второй день уезжали на поезде самостоятельно, но наша экскурсия закончилась за 2 часа до поезда, был вечер и нам сказали, что это свободное время. Об этом "свободном времени" нужно предупреждать заранее, поскольку мы не могли не в отель вернуться, поскольку выселение в 12, да и по городу 2 часа ходить вечером было холодно.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «В феврале»

Самые популярные туры этой рубрики в Сортавале
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Самобытный край: водопады, викинги и поезд из прошлого
  2. По тропам карельских лесов: лыжный мини-тур
  3. Карельская перезагрузка в женской компании
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Рускеала
  2. Ретро поезд
  3. Ладожские шхеры
  4. Ладожское озеро
  5. Исторический парк «Бастионъ»
  6. Остров Валаам
  7. Набережная
  8. Памятник «Рунопевец»
  9. Форелевое хозяйство
Сколько стоит тур в Сортавале в ноябре 2024
Сейчас в Сортавале в категории "В феврале" можно забронировать 3 тура от 13 145 до 33 500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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