Туры в Кижи из Петрозаводска

Найдено 3 тура в категории «Кижи» в Сортавале, цены от 21 650 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
Посетить острова-легенды, полюбоваться водопадами и погулять по мраморному каньону
Начало: Сортавала, 08:30
29 июля в 08:30
5 авг в 08:30
39 900 за человека
3 дня в Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды
На автобусе
3 отзыва
3 дня
3 дня в Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды
Погулять по островам Валаам и Кижи, полюбоваться водопадами и обойти Мраморный каньон
Начало: Санкт-Петербург, метро "Площадь Восстания", 07:00;...
21 июля в 07:00
23 июля в 07:00
37 345 за человека
Тур-конструктор по Карелии: природа, мастер-классы и экскурсии на выбор
6 дней
Тур-конструктор по Карелии: природа, мастер-классы и экскурсии на выбор
Приготовить карельские калитки, научиться играть на кантеле и увидеть потухший вулкан
Начало: Москва, станция метро "Мякинино", остановка общест...
11 авг в 14:00
25 авг в 14:00
21 650 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    10 июля 2024
    Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
    Большое спасибо за насыщенную программу. Особенно хочется отметить Кирилла- гида по Валааму и Наталью Мельникову - гида по острову КИЖИ
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    - очень профессионально. Наш сопровождающий Андрей не гид. При таких переездах хочется узнать о крае и его истории. Всей команде Трипстера успехов в работе и спасибо за слаженную работу. Всем знакомым буду рекомендовать Карелию. Спасибо.

  • Т
    Тхорова
    22 октября 2023
    3 дня в Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды
    Все очень понравилось маме, информативно очень насыщенно,организовано все хорошо, проживание было в Катарине - тоже отлично, в общем, большое спасибо!
  • М
    Михаил
    25 сентября 2023
    3 дня в Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды
    Отличная организация! Невероятно рекомендую, все было супер! Советую заранее обсудить с гидом возможность поездки на ретропоезде, отличное дополнение к туру, не меняющее маршрута Все очень понравилось!
    Отличная организация! Невероятно рекомендую, все было супер!Отличная организация! Невероятно рекомендую, все было супер!Отличная организация! Невероятно рекомендую, все было супер!Отличная организация! Невероятно рекомендую, все было супер!Отличная организация! Невероятно рекомендую, все было супер!
  • М
    Маргарита
    11 сентября 2023
    3 дня в Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды
    Мне очень понравился экскурсионный тур, насыщенный, динамичный, за три дня получилось посмотреть основные достопримечательности) красота невероятная! Отдельное спасибо нашему гиду Елене, которая всегда была на связи, всё шло чётко по графику, мы были в надёжных руках)))
    Мне очень понравился экскурсионный тур, насыщенный, динамичный, за три дня получилось посмотреть основные достопримечательности) красота невероятная!Мне очень понравился экскурсионный тур, насыщенный, динамичный, за три дня получилось посмотреть основные достопримечательности) красота невероятная!Мне очень понравился экскурсионный тур, насыщенный, динамичный, за три дня получилось посмотреть основные достопримечательности) красота невероятная!Мне очень понравился экскурсионный тур, насыщенный, динамичный, за три дня получилось посмотреть основные достопримечательности) красота невероятная!
  • О
    Ольга
    31 августа 2023
    Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
    Замечательная поездка, все организовано четко! Не скучали ни минуты, везде были супер экскурсоводы, один другого лучше, больше всего понравилась Елена
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    в Петрозаводске! Мне с группой повезло, было мало народа в конце августа, всего 7 в первые два дня, только в последний день в группе было 48 человек, но все было организовано просто супер, приехали в Петрозаводск четко в 17 (у меня был поезд в 18, успела, но лучше конечно не рисковать и брать билет позже, но в моем направлении не было)! Хорошие условия проживания, особенно в Петрозаводске. Не попали на Валаам из-за погоды, метеоры не ходили все дни, нам меняли программы по дням (сначала была Рускеала), в надежде попасть на Валаам. Вместо Валаама были Ладожские шхеры, тоже очень красиво, и ещё несколько локаций в Сортавале. С другой стороны нам повезло с погодой во все другие дни, в день Кижи было очень тепло и солнечно) в общем да, организаторы топ, все сделали на высоте, но на погоду и состав группы влиять понятно не могут) у нас была очень хорошая группа

    Замечательная поездка, все организовано четко! Не скучали ни минуты, везде были супер экскурсоводы, один другого лучшеЗамечательная поездка, все организовано четко! Не скучали ни минуты, везде были супер экскурсоводы, один другого лучшеЗамечательная поездка, все организовано четко! Не скучали ни минуты, везде были супер экскурсоводы, один другого лучшеЗамечательная поездка, все организовано четко! Не скучали ни минуты, везде были супер экскурсоводы, один другого лучше
  • О
    Ольга
    24 мая 2022
    Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
    Плюсы: - Анна - настоящий профессионал и знаток своего края. Добрая, ответственная, очень грамотная. - Хорошо составлен план поездок - объездили все
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    ключевые точки Карелии. - Время встречи и окончания рассчитано прямо под московский поезд. - Повезло с погодой вопреки прогнозам (важно знать, что выход на воду (Кижи, Валаам) может вообще не состояться). Минусы: - Набрали слишком большую группу (как ни странно, в поездку по святым местам собрались такие неприятные личности, ведущие себя как быдло и устраивающие скандалы. Все время испытывала раздражение). - По о. Валаам все прошло бегом и в толпе людей. Не успели сполна насладиться местом. - В день приезда неочевидно, что сразу с поезда начнется экскурсия без заселения в отель (не успели утеплиться, времени не хватило).

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Кижи»

Самые популярные туры этой рубрики в Сортавале
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
  2. 3 дня в Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды
  3. Тур-конструктор по Карелии: природа, мастер-классы и экскурсии на выбор
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Рускеала
  2. Ладожское озеро
  3. Остров Валаам
  4. Ладожские шхеры
  5. Набережная
  6. Водопад Кивач
  7. Ретро поезд
Сколько стоит тур в Сортавале в июле 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Кижи" можно забронировать 3 тура от 21 650 до 39 900. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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