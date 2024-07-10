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4 дня
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
Посетить острова-легенды, полюбоваться водопадами и погулять по мраморному каньону
Начало: Сортавала, 08:30
29 июля в 08:30
5 авг в 08:30
39 900₽ за человека
3 дня
3 дня в Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды
Погулять по островам Валаам и Кижи, полюбоваться водопадами и обойти Мраморный каньон
Начало: Санкт-Петербург, метро "Площадь Восстания", 07:00;...
21 июля в 07:00
23 июля в 07:00
37 345₽ за человека
6 дней
Тур-конструктор по Карелии: природа, мастер-классы и экскурсии на выбор
Приготовить карельские калитки, научиться играть на кантеле и увидеть потухший вулкан
Начало: Москва, станция метро "Мякинино", остановка общест...
11 авг в 14:00
25 авг в 14:00
21 650₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна10 июля 2024Большое спасибо за насыщенную программу. Особенно хочется отметить Кирилла- гида по Валааму и Наталью Мельникову - гида по острову КИЖИ
- ТТхорова22 октября 2023Все очень понравилось маме, информативно очень насыщенно,организовано все хорошо, проживание было в Катарине - тоже отлично, в общем, большое спасибо!
- ММихаил25 сентября 2023Отличная организация! Невероятно рекомендую, все было супер! Советую заранее обсудить с гидом возможность поездки на ретропоезде, отличное дополнение к туру, не меняющее маршрута Все очень понравилось!
- ММаргарита11 сентября 2023Мне очень понравился экскурсионный тур, насыщенный, динамичный, за три дня получилось посмотреть основные достопримечательности) красота невероятная! Отдельное спасибо нашему гиду Елене, которая всегда была на связи, всё шло чётко по графику, мы были в надёжных руках)))
- ООльга31 августа 2023Замечательная поездка, все организовано четко! Не скучали ни минуты, везде были супер экскурсоводы, один другого лучше, больше всего понравилась Елена
- ООльга24 мая 2022Плюсы: - Анна - настоящий профессионал и знаток своего края. Добрая, ответственная, очень грамотная. - Хорошо составлен план поездок - объездили все
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Кижи»
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