На Валаам – туры в Сортавале

Найдено 3 тура в категории «На Валаам» в Сортавале, цены от 28 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
На автобусе
4 дня
6 отзывов
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
Посетить острова-легенды, полюбоваться водопадами и погулять по мраморному каньону
Начало: Сортавала, 8:30
15 сен в 08:30
62 900 ₽ за человека
Выходные по-карельски: Сортавала, «Рускеала» и древний Валаам
На автобусе
2 дня
1 отзыв
Выходные по-карельски: Сортавала, «Рускеала» и древний Валаам
Погулять по шведскому городку, поклониться святыням, полюбоваться мозаикой мрамора и водопадами
Начало: Ж/д вокзал Сортавалы, 8:30
8 сен в 08:30
15 сен в 08:30
28 500 ₽ за человека
Гранд-тур по зимней Карелии: заповедные территории, 2 острова, 3 города и викинги
На машине
На снегоходах
9 дней
Гранд-тур по зимней Карелии: заповедные территории, 2 острова, 3 города и викинги
Испечь карельские пирожки, прокатиться на снегоходах с санями на гору и посетить святые места
Начало: Ж. - д. вокзал Сортавалы, 08:30
22 ноя в 08:30
30 дек в 08:30
139 000 ₽ за человека

Сколько стоит тур в Сортавале в сентябре 2025
Сейчас в Сортавале в категории "На Валаам" можно забронировать 3 тура от 28 500 до 139 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
