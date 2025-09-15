Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
Посетить острова-легенды, полюбоваться водопадами и погулять по мраморному каньону
Начало: Сортавала, 8:30
15 сен в 08:30
62 900 ₽ за человека
Выходные по-карельски: Сортавала, «Рускеала» и древний Валаам
Погулять по шведскому городку, поклониться святыням, полюбоваться мозаикой мрамора и водопадами
Начало: Ж/д вокзал Сортавалы, 8:30
8 сен в 08:30
15 сен в 08:30
28 500 ₽ за человека
Гранд-тур по зимней Карелии: заповедные территории, 2 острова, 3 города и викинги
Испечь карельские пирожки, прокатиться на снегоходах с санями на гору и посетить святые места
Начало: Ж. - д. вокзал Сортавалы, 08:30
22 ноя в 08:30
30 дек в 08:30
139 000 ₽ за человека
