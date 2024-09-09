В ноябре – туры в Сортавале

Найдено 3 тура в категории «В ноябре» в Сортавале, цены от 18 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
На фэтбайках к рекам и водопадам: экспресс-тур по Карелии
На велосипеде
1 отзыв
3 дня
На фэтбайках к рекам и водопадам: экспресс-тур по Карелии
Насладиться лесным воздухом и прокачать выносливость
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
18 000 за человека
На «железном коне» по Карелии: велотур по природным достопримечательностям
На велосипеде
Конные прогулки
4 дня
На «железном коне» по Карелии: велотур по природным достопримечательностям
Проехать по полуострову Хунукка и прокатиться по Уксинской озовой гряде на фэтбайках
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
28 окт в 08:30
25 ноя в 08:30
23 000 за человека
Карельская перезагрузка в женской компании
3 дня
Карельская перезагрузка в женской компании
Покататься на ретропоезде, увидеть Мраморный каньон и обнять хаски
Начало: Сортавала, до 08:30
29 ноя в 08:30
13 дек в 08:30
33 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александр
    9 сентября 2024
    На фэтбайках к рекам и водопадам: экспресс-тур по Карелии
    Тур очень понравился. Всё полностью соответствует описанию. Безумно красивые места. Замечательное размещение: все условия и удобства. Хорошее расположение базы. Невероятно
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    вкусная домашняя кухня. Профессиональная и доброжелательная работа инструктора. В целом очень дружелюбная атмосфера. Рад, что нашёл данный тур. Буду всем рекомендовать и сам планирую туда вернуться на новые маршруты.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «В ноябре»

Самые популярные туры этой рубрики в Сортавале
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. На фэтбайках к рекам и водопадам: экспресс-тур по Карелии
  2. На «железном коне» по Карелии: велотур по природным достопримечательностям
  3. Карельская перезагрузка в женской компании
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Рускеала
  2. Ладожские шхеры
  3. Ладожское озеро
  4. Ретро поезд
  5. Исторический парк «Бастионъ»
  6. Памятник «Рунопевец»
  7. Остров Валаам
Сколько стоит тур в Сортавале в октябре 2024
Сейчас в Сортавале в категории "В ноябре" можно забронировать 3 тура от 18 000 до 33 500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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