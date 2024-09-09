3 дня
На фэтбайках к рекам и водопадам: экспресс-тур по Карелии
Насладиться лесным воздухом и прокачать выносливость
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
18 000₽ за человека
4 дня
На «железном коне» по Карелии: велотур по природным достопримечательностям
Проехать по полуострову Хунукка и прокатиться по Уксинской озовой гряде на фэтбайках
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
28 окт в 08:30
25 ноя в 08:30
23 000₽ за человека
3 дня
Карельская перезагрузка в женской компании
Покататься на ретропоезде, увидеть Мраморный каньон и обнять хаски
Начало: Сортавала, до 08:30
29 ноя в 08:30
13 дек в 08:30
33 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександр9 сентября 2024Тур очень понравился. Всё полностью соответствует описанию. Безумно красивые места. Замечательное размещение: все условия и удобства. Хорошее расположение базы. Невероятно
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «В ноябре»
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