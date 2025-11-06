Встреча на вокзале, заселение в аппартаменты, завтрак. Сегодня проводим время в Сортавальском районе.

Наше путешествие (тур) посвящён восстановлению внутренних ресурсов, возврату к истинной природе человека, чтобы выйти на свою дорогу из лабиринта обстоятельств.

В первый день нашего путешествия мы отправимся на остров Риеккалансаари, чтобы ощутить первозданные энергии, описанные в эпическом сборнике «Калевала», и сонастроиться с ними.

«Когда-то не было ничего, кроме неба и воды, а на небе старшим был Укко. Дочь неба Ильматар упала на воду и долгое время качалась на волне, где на её коленях утка мироздания снесла 7 яиц, из которых были созданы земля и острова…»

После 14:00 — время для ваших планов.