Исцеляющее путешествие. Ладога-открытие дорог

Погулять по сакральным местам, ощутить единение с природой и восстановить энергию
Нетронутые пейзажи, достойные кисти живописцев, нерукотворные места силы, многовековая мудрость коренных народов — всё это первозданная Карелия.

Мы отправимся вдоль диких берегов Ладожского озера — будем неспешно гулять по атмосферным тропам
и увидим бескрайние Ладожские шхеры с высоты горы.

Постараемся максимально прочувствовать единение с природой и обрести внутреннюю гармонию, замедлиться и вернуться к себе настоящим.

А также откроем внутренние ресурсы организма и познаем секреты трансформации карельских ведунов, которые издревле молятся богам и получают исцеление.

Ближайшие даты:
14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя20
ноя
Время начала: 08:00, 10:00

Описание тура

Организационные детали

В межсезонье обязательно возьмите непромокаемую обувь.

Питание. В апартаментах есть чай, кофе, сахар. Основное питание не входит в стоимость.

Транспорт. Hyundai Creta.

Возраст участников. Только 18+.

Уровень сложности. Лёгкий, не требует особой физподготовки.

Тур индивидуальный, проводится только для вашей компании.

Программа тура по дням

1 день

Остров Риеккалансаари, Сортавала

Встреча на вокзале, заселение в аппартаменты, завтрак. Сегодня проводим время в Сортавальском районе.

Наше путешествие (тур) посвящён восстановлению внутренних ресурсов, возврату к истинной природе человека, чтобы выйти на свою дорогу из лабиринта обстоятельств.

В первый день нашего путешествия мы отправимся на остров Риеккалансаари, чтобы ощутить первозданные энергии, описанные в эпическом сборнике «Калевала», и сонастроиться с ними.

«Когда-то не было ничего, кроме неба и воды, а на небе старшим был Укко. Дочь неба Ильматар упала на воду и долгое время качалась на волне, где на её коленях утка мироздания снесла 7 яиц, из которых были созданы земля и острова…»

После 14:00 — время для ваших планов.

2 день

Лахденпохский район и священные места шаманов и язычников: протосаамский каменный лабиринт, Церьков дьявола

С утра вы можете самостоятельно отправится на святой остров Валаам. Во второй половине дня вас ждёт поездка в Лахденпохский район.

14:00. Отправление в Лахденпохский район. Когда-то в этих краях жили саамы, следы присутствия которых остались в названиях и древних культовых сооружениях. Мы отправимся к протосаамскому лабиринту Алхо. С помощью древнего камня «Ступа» вы очистите и восстановите здоровье.

18:00. Ужин в рыбном кафе. Посетим расщелину Пирункиркко — языческий храм карелов и славян, пришедших на смену шаманов в эти края.

20:00. Прибудем в Сортавалу, где у вас будет время на покупки сувениров.

3 день

Питкяранский район: наполнение и восстановление

10:30. Отправляемся в Питкяранский район, чтобы подняться на гору Хийденвуори. Она считается малой Воттоваарой — это известное место силы, имеющее высокочастотную энергетику. Третий день посветим наполнению и восстановлению.

14:00. Обед. Отправляемся на мыс Ристиньеми. Это одно из красивейших мест Ладожских шхер.

18:00. Ужин в Сортавале.

20:00. Отправление из Сортавалы.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все трансферы по маршруту
  • Трансферы от/до ж/д вокзала
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Сортавалу и обратно в ваш город
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал Сортавалы, время по договоренности
Завершение: Ж/д вокзал Сортавалы, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваш гид в Сортавале
Провела экскурсии для 348 туристов
Меня зовут Виктория. Создаю особенный вид туризма — исцеляющие путешествия. Коренная жительница Сортавалы. По образованию психолог, имею художественное образование, пою в народном хоре. Побывала в десятках стран и объездила самые самобытные уголки нашей огромной Родины. Моя жизнь — это творчество и перемены, постоянное движение вперёд.
Отзывы и рейтинг

Елена
6 ноя 2025
Виктория, спасибо Вам огромное за увлекательное и сказочно прекрасное погружение на 3 дня в мир природы Карелии!!! Красивейшие места, интересные рассказы, необыкновенные эмоции и ощущения. Спасибо ОГРОМНОЕ за всё!!!
Первый раз в Карелии и, благодаря Вам, влюбилась в неё, в её удивительную и загадочную природу. Обязательно вернёмся ещё раз.

Тур входит в следующие категории Сортавалы

