В межсезонье обязательно возьмите непромокаемую обувь.
Питание. В апартаментах есть чай, кофе, сахар. Основное питание не входит в стоимость.
Транспорт. Hyundai Creta.
Возраст участников. Только 18+.
Уровень сложности. Лёгкий, не требует особой физподготовки.
Тур индивидуальный, проводится только для вашей компании.
Программа тура по дням
1 день
Остров Риеккалансаари, Сортавала
Встреча на вокзале, заселение в аппартаменты, завтрак. Сегодня проводим время в Сортавальском районе.
Наше путешествие (тур) посвящён восстановлению внутренних ресурсов, возврату к истинной природе человека, чтобы выйти на свою дорогу из лабиринта обстоятельств.
В первый день нашего путешествия мы отправимся на остров Риеккалансаари, чтобы ощутить первозданные энергии, описанные в эпическом сборнике «Калевала», и сонастроиться с ними.
«Когда-то не было ничего, кроме неба и воды, а на небе старшим был Укко. Дочь неба Ильматар упала на воду и долгое время качалась на волне, где на её коленях утка мироздания снесла 7 яиц, из которых были созданы земля и острова…»
После 14:00 — время для ваших планов.
2 день
Лахденпохский район и священные места шаманов и язычников: протосаамский каменный лабиринт, Церьков дьявола
С утра вы можете самостоятельно отправится на святой остров Валаам. Во второй половине дня вас ждёт поездка в Лахденпохский район.
14:00. Отправление в Лахденпохский район. Когда-то в этих краях жили саамы, следы присутствия которых остались в названиях и древних культовых сооружениях. Мы отправимся к протосаамскому лабиринту Алхо. С помощью древнего камня «Ступа» вы очистите и восстановите здоровье.
18:00. Ужин в рыбном кафе. Посетим расщелину Пирункиркко — языческий храм карелов и славян, пришедших на смену шаманов в эти края.
20:00. Прибудем в Сортавалу, где у вас будет время на покупки сувениров.
3 день
Питкяранский район: наполнение и восстановление
10:30. Отправляемся в Питкяранский район, чтобы подняться на гору Хийденвуори. Она считается малой Воттоваарой — это известное место силы, имеющее высокочастотную энергетику. Третий день посветим наполнению и восстановлению.
14:00. Обед. Отправляемся на мыс Ристиньеми. Это одно из красивейших мест Ладожских шхер.
Начало: Ж/д вокзал Сортавалы, время по договоренности
Завершение: Ж/д вокзал Сортавалы, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Сортавале
Провела экскурсии для 348 туристов
Меня зовут Виктория. Создаю особенный вид туризма — исцеляющие путешествия. Коренная жительница Сортавалы. По образованию психолог, имею художественное образование, пою в народном хоре. Побывала в десятках стран и объездила самые самобытные уголки нашей огромной Родины. Моя жизнь — это творчество и перемены, постоянное движение вперёд.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Елена
6 ноя 2025
Виктория, спасибо Вам огромное за увлекательное и сказочно прекрасное погружение на 3 дня в мир природы Карелии!!! Красивейшие места, интересные рассказы, необыкновенные эмоции и ощущения. Спасибо ОГРОМНОЕ за всё!!! Первый раз в Карелии и, благодаря Вам, влюбилась в неё, в её удивительную и загадочную природу. Обязательно вернёмся ещё раз.