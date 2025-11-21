Утром заберём вас в Сортавала и поедем в Лумиваара. Заглянем в заброшенную финскую кирху, на стенах которой ещё сохранились фрески и библейские цитаты.

Отправимся в Ханканмяки, чтобы посетить ферму осликов. Животных можно кормить морковкой и гладить — позитивные эмоции обеспечены!

Задержимся в экопарке «Долина водопадов». Будем гулять по тропам, рассматривать каскады на реке Иййоки, зайдём на оленью ферму и в саамскую деревню, увидим водяную мельницу.

Следующий на нашем пути — этнопарк «Земля древних», посвящённый культуре саамов. Тут обустроены интерактивные площадки, где можно познакомиться с ремёслами, музыкой и обрядами коренного народа Приладожья.

Побываем в военно-историческом и геологическом музее «Гора Филина». Он находится в огромном рукотворном бункере внутри мощной гранитной скалы. Залы посвящены истории советско-финских войн и минералам и горным породам Карелии.

Последний на сегодня — водопад Бетонный питон. Частично он проходит по трубе, проложенной финнами, чтобы усилить напор воды для мельницы и лесопилки.