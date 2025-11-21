Будем любоваться живописными заливами и бурлящими водопадами, вдыхать ароматы хвойных лесов, доберёмся к красивейшим местам, где отдыхали
Описание тура
Организационные детали
Погода в Карелии переменчивая, рекомендуем взять с собой зонт. В летнее время можно искупаться в Ладожском озере, не забудьте купальные принадлежности. Интернет есть не везде, лучше всего работает Мегафон.
Питание. Включены питьевая вода и чай в термосах. Питание оплачивается отдельно. Обеды запланированы в «Долине водопадов» и «Приладожье».
Транспорт. Газель (полный привод).
Дети. Возможно участие с детьми старше 4 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
Водопады, фермы животных, культура саамов, финское наследие
Утром заберём вас в Сортавала и поедем в Лумиваара. Заглянем в заброшенную финскую кирху, на стенах которой ещё сохранились фрески и библейские цитаты.
Отправимся в Ханканмяки, чтобы посетить ферму осликов. Животных можно кормить морковкой и гладить — позитивные эмоции обеспечены!
Задержимся в экопарке «Долина водопадов». Будем гулять по тропам, рассматривать каскады на реке Иййоки, зайдём на оленью ферму и в саамскую деревню, увидим водяную мельницу.
Следующий на нашем пути — этнопарк «Земля древних», посвящённый культуре саамов. Тут обустроены интерактивные площадки, где можно познакомиться с ремёслами, музыкой и обрядами коренного народа Приладожья.
Побываем в военно-историческом и геологическом музее «Гора Филина». Он находится в огромном рукотворном бункере внутри мощной гранитной скалы. Залы посвящены истории советско-финских войн и минералам и горным породам Карелии.
Последний на сегодня — водопад Бетонный питон. Частично он проходит по трубе, проложенной финнами, чтобы усилить напор воды для мельницы и лесопилки.
Острова, заливы, водопады, гранатовые копи, карельское и финское достояние
Начнём день с поездки на катере к острову Хонкасало. Там мы поднимемся на гору Вахтимяки, где вы узнаете, почему эти места называют крышей Ладоги.
Заедем в парк Ваккосалми и взберёмся на вершину Кухавуори, откуда видны Сортавала, озёра Ляппяярви и Айранне. Переместимся к заливу Кирьявалахти, где расположены старинные дачи и проводили медовый месяц Майя Плисецкая и Родион Щедрин.
Посетим деревню Рауталахти, в которой воссозданы традиционные карельские часовни. Здесь же открыт интерактивный «Музей у Мастера» с предметами быта, принадлежавшими финским крестьянам.
Посетим Ляскеля, чтобы полюбоваться водопадом и увидеть, где делали голубую бумагу для советских кинобилетов. Съездим к водопадам Койриноякоски и Мюлюкоски, у которых когда-то добывали олово.
Проедем по Голубой дороге, которая входит в десятку самых красивых в России. В Кителя будет возможность самостоятельно добыть уникальный сувенир — полудрагоценный камень гранат-альмандин, которым украшали корону шведского короля.
Завершим путешествие пиром в хозяйстве «Приладожье». Здесь выращивают радужную форель, производят солёную, копчёную и вяленую рыбу, можно попробовать финскую сливочную уху-лохикейто и открытый карельский пирожок-калитку. Затем доставим вас к ж/д вокзалу и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Вода, чай
- Все трансферы по маршруту
- Трансферы от/до ж/д вокзала
- Сопровождение гидом и экскурсии по программе
- Аптечка, репелленты, дождевики
Что не входит в цену
- Билеты в Сортавала и обратно в ваш город
- Проживание
- Питание
- Входные билеты