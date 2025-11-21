Мои заказы

Индивидуально по Приладожью: водопады, финское наследие, культура саамов и карелов

Полюбоваться природой и архитектурой, познакомиться с бытом народов, погладить осликов и оленей
Только с вашей компанией отправимся вдоль берегов Ладожского озера и насладимся первозданной природой Карелии.

Будем любоваться живописными заливами и бурлящими водопадами, вдыхать ароматы хвойных лесов, доберёмся к красивейшим местам, где отдыхали
читать дальше

Майя Плисецкая, Родион Щедрин, Николай Добронравов.

Исследуем наследие княжества Финляндского: зайдём в заброшенную кирху, увидим предметы крестьянского быта, посетим гранатовые копи. Побываем на фермах, где можно покормить и погладить осликов и оленей.

А также погрузимся в культуру коренных народов: познакомимся с ремёслами, музыкой и обрядами саамов, рассмотрим традиционную архитектуру и попробуем пирожки-калитки карелов.

Индивидуально по Приладожью: водопады, финское наследие, культура саамов и карелов
Индивидуально по Приладожью: водопады, финское наследие, культура саамов и карелов
Индивидуально по Приладожью: водопады, финское наследие, культура саамов и карелов
Ближайшие даты:
15
ноя22
ноя29
ноя6
дек13
дек20
дек27
дек
Время начала: 08:30

Описание тура

Организационные детали

Погода в Карелии переменчивая, рекомендуем взять с собой зонт. В летнее время можно искупаться в Ладожском озере, не забудьте купальные принадлежности. Интернет есть не везде, лучше всего работает Мегафон.

Питание. Включены питьевая вода и чай в термосах. Питание оплачивается отдельно. Обеды запланированы в «Долине водопадов» и «Приладожье».

Транспорт. Газель (полный привод).

Дети. Возможно участие с детьми старше 4 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Водопады, фермы животных, культура саамов, финское наследие

Утром заберём вас в Сортавала и поедем в Лумиваара. Заглянем в заброшенную финскую кирху, на стенах которой ещё сохранились фрески и библейские цитаты.

Отправимся в Ханканмяки, чтобы посетить ферму осликов. Животных можно кормить морковкой и гладить — позитивные эмоции обеспечены!

Задержимся в экопарке «Долина водопадов». Будем гулять по тропам, рассматривать каскады на реке Иййоки, зайдём на оленью ферму и в саамскую деревню, увидим водяную мельницу.

Следующий на нашем пути — этнопарк «Земля древних», посвящённый культуре саамов. Тут обустроены интерактивные площадки, где можно познакомиться с ремёслами, музыкой и обрядами коренного народа Приладожья.

Побываем в военно-историческом и геологическом музее «Гора Филина». Он находится в огромном рукотворном бункере внутри мощной гранитной скалы. Залы посвящены истории советско-финских войн и минералам и горным породам Карелии.

Последний на сегодня — водопад Бетонный питон. Частично он проходит по трубе, проложенной финнами, чтобы усилить напор воды для мельницы и лесопилки.

Водопады, фермы животных, культура саамов, финское наследиеВодопады, фермы животных, культура саамов, финское наследиеВодопады, фермы животных, культура саамов, финское наследиеВодопады, фермы животных, культура саамов, финское наследиеВодопады, фермы животных, культура саамов, финское наследиеВодопады, фермы животных, культура саамов, финское наследиеВодопады, фермы животных, культура саамов, финское наследиеВодопады, фермы животных, культура саамов, финское наследиеВодопады, фермы животных, культура саамов, финское наследие
2 день

Острова, заливы, водопады, гранатовые копи, карельское и финское достояние

Начнём день с поездки на катере к острову Хонкасало. Там мы поднимемся на гору Вахтимяки, где вы узнаете, почему эти места называют крышей Ладоги.

Заедем в парк Ваккосалми и взберёмся на вершину Кухавуори, откуда видны Сортавала, озёра Ляппяярви и Айранне. Переместимся к заливу Кирьявалахти, где расположены старинные дачи и проводили медовый месяц Майя Плисецкая и Родион Щедрин.

Посетим деревню Рауталахти, в которой воссозданы традиционные карельские часовни. Здесь же открыт интерактивный «Музей у Мастера» с предметами быта, принадлежавшими финским крестьянам.

Посетим Ляскеля, чтобы полюбоваться водопадом и увидеть, где делали голубую бумагу для советских кинобилетов. Съездим к водопадам Койриноякоски и Мюлюкоски, у которых когда-то добывали олово.

Проедем по Голубой дороге, которая входит в десятку самых красивых в России. В Кителя будет возможность самостоятельно добыть уникальный сувенир — полудрагоценный камень гранат-альмандин, которым украшали корону шведского короля.

Завершим путешествие пиром в хозяйстве «Приладожье». Здесь выращивают радужную форель, производят солёную, копчёную и вяленую рыбу, можно попробовать финскую сливочную уху-лохикейто и открытый карельский пирожок-калитку. Затем доставим вас к ж/д вокзалу и попрощаемся.

Острова, заливы, водопады, гранатовые копи, карельское и финское достояниеОстрова, заливы, водопады, гранатовые копи, карельское и финское достояниеОстрова, заливы, водопады, гранатовые копи, карельское и финское достояниеОстрова, заливы, водопады, гранатовые копи, карельское и финское достояниеОстрова, заливы, водопады, гранатовые копи, карельское и финское достояниеОстрова, заливы, водопады, гранатовые копи, карельское и финское достояниеОстрова, заливы, водопады, гранатовые копи, карельское и финское достояние

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Вода, чай
  • Все трансферы по маршруту
  • Трансферы от/до ж/д вокзала
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
  • Аптечка, репелленты, дождевики
Что не входит в цену
  • Билеты в Сортавала и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал Сортавала, 8:30
Завершение: Ж/д вокзал Сортавала, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 210 туристов
Меня зовут Елена. Родилась и живу в Суоярви, имею диплом гида-экскурсовода. Занимаюсь краеведением более 15 лет. За эти годы исколесили с мужем Карелию от и до. Наша команда гидов проводит туры и экскурсии как по популярным достопримечательностям региона, так и в необычные локации, обожаемые местными жителями. Будем рады показать вам самые необыкновенные уголки Русского Севера!
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Сортавалы

Похожие туры из Сортавалы

На фэтбайках к рекам и водопадам: экспресс-тур по Карелии
На велосипеде
3 дня
1 отзыв
На фэтбайках к рекам и водопадам: экспресс-тур по Карелии
Насладиться лесным воздухом и прокачать выносливость
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
21 ноя в 08:30
28 ноя в 08:30
23 000 ₽ за человека
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
14 ноя в 10:00
12 дек в 10:00
59 900 ₽ за человека
Два дивных берега Карелии
На автобусе
6 дней
1 отзыв
Два дивных берега Карелии
Начало: Республика Карелия, Сортавала
28 мая в 10:00
4 июн в 10:00
62 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Сортавале
Все туры из Сортавалы