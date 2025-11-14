Встретим вас на ж. -д. вокзале Сортавалы в 08:30. За завтраком познакомимся, а затем прогуляемся по Сортавале и познакомимся с историей города: узнаем о переплетении культур, заглянем на старые улочки и найдём кусочек Финляндии.

После экскурсии и заселения посетим горный парк «Рускеала», который вечером украшает подсветка. Здесь и же пообедаем. Территория огромна и оборудована тропами, смотровыми площадками, кафе. Вы полюбуетесь мраморным каньоном и за доплату сможете спуститься на подземный маршрут, прокатиться на зиплайне и зайти в историко-культурный центр.