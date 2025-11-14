Мои заказы

Всей семьёй в Карелию: знаменитые места, мастер-классы и Дед Мороз

Приготовить калитки, сделать традиционную куклу, посетить Кижи и резиденцию Талви Укко
Семейное путешествие, в котором будет интересно и родителям, и детям, и бабушкам с дедушками — зовите всех! Вы окажетесь в сказочной зимней Карелии, заедете в гости к карельскому Деду Морозу
читать дальше

и жителям двух старинных деревень, где вас научат делать местную выпечку — калитки — и традиционную куклу.

Прокатитесь на снегоходах, пообщаетесь с хаски и оленями и увидите одни из лучших природных достопримечательностей края.

Катер-амфибия донесёт вас по льду Онежского озера к острову Кижи, а «Рускеала» впечатлит вечерней подсветкой каньона.

Всей семьёй в Карелию: знаменитые места, мастер-классы и Дед Мороз
Всей семьёй в Карелию: знаменитые места, мастер-классы и Дед Мороз
Всей семьёй в Карелию: знаменитые места, мастер-классы и Дед Мороз
Ближайшие даты:
25
ноя12
дек2
янв3
фев20
фев3
мар31
мар
Время начала: 08:30

Описание тура

Организационные детали

Для вашего комфорта просим внимательно отнестись к выбору одежды. Может быть сильный ветер, осадки. Рекомендуем взять индивидуальные лекарства с собой, так как не везде по пути встречается аптека.

Программа тура по дням

1 день

Сортавала и «Рускеала»

Встретим вас на ж. -д. вокзале Сортавалы в 08:30. За завтраком познакомимся, а затем прогуляемся по Сортавале и познакомимся с историей города: узнаем о переплетении культур, заглянем на старые улочки и найдём кусочек Финляндии.

После экскурсии и заселения посетим горный парк «Рускеала», который вечером украшает подсветка. Здесь и же пообедаем. Территория огромна и оборудована тропами, смотровыми площадками, кафе. Вы полюбуетесь мраморным каньоном и за доплату сможете спуститься на подземный маршрут, прокатиться на зиплайне и зайти в историко-культурный центр.

Сортавала и «Рускеала»Сортавала и «Рускеала»Сортавала и «Рускеала»Сортавала и «Рускеала»Сортавала и «Рускеала»Сортавала и «Рускеала»Сортавала и «Рускеала»
2 день

Карельская кукла своими руками, чаепитие с местной выпечкой и переезд в Петрозаводск

Выселяемся из отеля и переезжаем в Петрозаводск. По дороге посетим деревню Кинерма, где познакомимся с бытом и традициями жителей поселения. Примем участие в мастер-классе по созданию карельской куклы, которая является символом достатка и плодородия. Выпьем травяной чай с местными пирожками — калитками.

Вечером заселимся в отель в Петрозаводске.

Карельская кукла своими руками, чаепитие с местной выпечкой и переезд в ПетрозаводскКарельская кукла своими руками, чаепитие с местной выпечкой и переезд в ПетрозаводскКарельская кукла своими руками, чаепитие с местной выпечкой и переезд в ПетрозаводскКарельская кукла своими руками, чаепитие с местной выпечкой и переезд в Петрозаводск
3 день

Музей-заповедник «Кижи»

Вас ждёт знаменитый остров Кижи, на котором расположены десятки выдающихся памятников деревянного зодчества, построенных на протяжении шести веков.

Путь зависит от месяца. Если путешествие до 15 января, то на Кижи мы отправимся в 06:00 через деревню Оятевщина с остановкой в посёлке Толвуя (около 5-6 часов). Далее пересядем на уже знакомое судно на воздушной подушке и по Онежскому озеру за 15 минут доедем до острова. Если путешествие состоится после 15 января, то уже в 10:00 прямо из Петрозаводска мы отправимся на Кижи (около 1,5 часа пути). В любом случае — на острове мы проведём 3 часа. Запланирована обзорная экскурсия на 1,5 часа по главным достопримечательностям. Затем согреемся чаем из самовара в крестьянском доме и попробуем местную выпечку.

Вечером вернёмся в Петрозаводск.

Музей-заповедник «Кижи»Музей-заповедник «Кижи»Музей-заповедник «Кижи»Музей-заповедник «Кижи»
4 день

Водопад Кивач и в гости к карельскому Деду Морозу

Сегодня увидим равнинный водопад Кивач, который в течение долгого периода времени являлся самым крупным в России. Он не замерзает полностью, лишь покрывается рельефной коркой льда. Познакомимся с природой Карелии, её флорой и фауной, рассмотрим структуру древесины карельской берёзы.

Далее отправимся в вотчину карельского Деда Мороза, посетим питомник ездовых собак, пообщаемся с оленями на ферме и заглянем в саамскую деревню и подворье с домашними животными. В праздничные даты для детей и взрослых будет проведён мастер-класс по новогоднему волшебству. Желающие смогут прокатиться на финских санях, в собачьей и оленьей упряжках.

Водопад Кивач и в гости к карельскому Деду МорозуВодопад Кивач и в гости к карельскому Деду МорозуВодопад Кивач и в гости к карельскому Деду МорозуВодопад Кивач и в гости к карельскому Деду МорозуВодопад Кивач и в гости к карельскому Деду МорозуВодопад Кивач и в гости к карельскому Деду МорозуВодопад Кивач и в гости к карельскому Деду МорозуВодопад Кивач и в гости к карельскому Деду Морозу
5 день

Приключения на снегоходах, старинная карельская деревня и зоопарк «Три медведя»

Зимний лес и много-много снега! В первую половиню дня отправимся на 2-часовое снегоходное сафари (20 км). Пройдём инструктаж, разделимся на экипажи и экипируемся в специальное снаряжение, чтобы наша поездка была максимально комфортной. Накатавшись, согреемся чаем с выпечкой.

Затем посетим старинную карельскую деревню Рубчойла, где хорошо сохранились старинные крестьянские дома карелов-ливвиков. Для нас проведут экскурсию и фольклорную программу и накормят сытным деревенским обедом. Почувствуем себя в 19-м веке.

К вечеру заедем в зоопарк «Три медведя», в котором животные живут в полувольных условиях и являются хозяевами. Люди лишь заботятся о них и сохраняют редкие виды. Все вольеры просторные, некоторых зверей можно кормить.

Приключения на снегоходах, старинная карельская деревня и зоопарк «Три медведя»Приключения на снегоходах, старинная карельская деревня и зоопарк «Три медведя»Приключения на снегоходах, старинная карельская деревня и зоопарк «Три медведя»Приключения на снегоходах, старинная карельская деревня и зоопарк «Три медведя»Приключения на снегоходах, старинная карельская деревня и зоопарк «Три медведя»
6 день

Петрозаводск

После завтрака прогуляемся по набережной Петрозаводска, осмотрим кафедральный собор Александра Невского, посетим Круглую площадь и парк.

После экскурсии проводим всех в аэропорт и на ж. -д. вокзал.

ПетрозаводскПетрозаводск

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет98 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все переезды по программе
  • Переезд на остров Кижи на катере на воздушной подушке и обратно
  • Катание на снегоходах (2 часа, 2 человека на снегоходе) + экипировка
  • Завтраки, 3 чаепития, 1 обед
  • Мастер-класс по приготовлению традиционных карельских пирогов
  • Входные билеты ("Рускеала", "Кивач", "Три медведя")
  • Экскурсионная программа в резиденции Деда Мороза (Талви Укко)
  • Мастер-класс по изготовлению национальной куклы
  • Экскурсии в Сортавале, Петрозаводске, заповеднике «Кивач», на острове Кижи
  • Сопровождение гидом
  • Страхование от несчастного случая
  • Групповая аптечка
Что не входит в цену
  • Билеты до Сортавалы и обратно из Петрозаводска
  • Остальное питание
  • Катание на оленьих и собачьих упряжках
  • Дополнительные развлечения, экскурсии и мастер-классы (зиплайн, подземный маршрут в «Рускеале» и тд)
  • Трансфер в день старта из Петрозаводска (при необходимости)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. вокзал Сортавалы, 08:30
Завершение: Г. Петрозаводск, после 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Сортавале
Провела экскурсии для 10 туристов
Наша компания ориентирована на многодневные туры по разным регионам России. Мы проводим путешествия от эконом до VIP уровня. У нас более 50 авторских туров. Постоянно расширяем ассортимент. В нашей команде
читать дальше

работают только опытные гиды, для которых путешествия являются образом жизни. Они помогут сделать даже самую сложную и труднопроходимую экспедицию комфортной и увлекательной. С нами вы почувствуете себя настоящими первооткрывателями. А все сложности будут вам по плечу.

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Сортавалы

Похожие туры из Сортавалы

Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
14 ноя в 10:00
12 дек в 10:00
59 900 ₽ за человека
Два дивных берега Карелии
На автобусе
6 дней
1 отзыв
Два дивных берега Карелии
Начало: Республика Карелия, Сортавала
28 мая в 10:00
4 июн в 10:00
62 500 ₽ за человека
Вкусы Карелии. Гастрономический тур
Пешая
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Вкусы Карелии. Гастрономический тур
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
22 мая в 10:00
14 июн в 10:00
57 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Сортавале
Все туры из Сортавалы