Описание тура
Организационные детали
Для вашего комфорта просим внимательно отнестись к выбору одежды. Может быть сильный ветер, осадки. Рекомендуем взять индивидуальные лекарства с собой, так как не везде по пути встречается аптека.
Программа тура по дням
Сортавала и «Рускеала»
Встретим вас на ж. -д. вокзале Сортавалы в 08:30. За завтраком познакомимся, а затем прогуляемся по Сортавале и познакомимся с историей города: узнаем о переплетении культур, заглянем на старые улочки и найдём кусочек Финляндии.
После экскурсии и заселения посетим горный парк «Рускеала», который вечером украшает подсветка. Здесь и же пообедаем. Территория огромна и оборудована тропами, смотровыми площадками, кафе. Вы полюбуетесь мраморным каньоном и за доплату сможете спуститься на подземный маршрут, прокатиться на зиплайне и зайти в историко-культурный центр.
Карельская кукла своими руками, чаепитие с местной выпечкой и переезд в Петрозаводск
Выселяемся из отеля и переезжаем в Петрозаводск. По дороге посетим деревню Кинерма, где познакомимся с бытом и традициями жителей поселения. Примем участие в мастер-классе по созданию карельской куклы, которая является символом достатка и плодородия. Выпьем травяной чай с местными пирожками — калитками.
Вечером заселимся в отель в Петрозаводске.
Музей-заповедник «Кижи»
Вас ждёт знаменитый остров Кижи, на котором расположены десятки выдающихся памятников деревянного зодчества, построенных на протяжении шести веков.
Путь зависит от месяца. Если путешествие до 15 января, то на Кижи мы отправимся в 06:00 через деревню Оятевщина с остановкой в посёлке Толвуя (около 5-6 часов). Далее пересядем на уже знакомое судно на воздушной подушке и по Онежскому озеру за 15 минут доедем до острова. Если путешествие состоится после 15 января, то уже в 10:00 прямо из Петрозаводска мы отправимся на Кижи (около 1,5 часа пути). В любом случае — на острове мы проведём 3 часа. Запланирована обзорная экскурсия на 1,5 часа по главным достопримечательностям. Затем согреемся чаем из самовара в крестьянском доме и попробуем местную выпечку.
Вечером вернёмся в Петрозаводск.
Водопад Кивач и в гости к карельскому Деду Морозу
Сегодня увидим равнинный водопад Кивач, который в течение долгого периода времени являлся самым крупным в России. Он не замерзает полностью, лишь покрывается рельефной коркой льда. Познакомимся с природой Карелии, её флорой и фауной, рассмотрим структуру древесины карельской берёзы.
Далее отправимся в вотчину карельского Деда Мороза, посетим питомник ездовых собак, пообщаемся с оленями на ферме и заглянем в саамскую деревню и подворье с домашними животными. В праздничные даты для детей и взрослых будет проведён мастер-класс по новогоднему волшебству. Желающие смогут прокатиться на финских санях, в собачьей и оленьей упряжках.
Приключения на снегоходах, старинная карельская деревня и зоопарк «Три медведя»
Зимний лес и много-много снега! В первую половиню дня отправимся на 2-часовое снегоходное сафари (20 км). Пройдём инструктаж, разделимся на экипажи и экипируемся в специальное снаряжение, чтобы наша поездка была максимально комфортной. Накатавшись, согреемся чаем с выпечкой.
Затем посетим старинную карельскую деревню Рубчойла, где хорошо сохранились старинные крестьянские дома карелов-ливвиков. Для нас проведут экскурсию и фольклорную программу и накормят сытным деревенским обедом. Почувствуем себя в 19-м веке.
К вечеру заедем в зоопарк «Три медведя», в котором животные живут в полувольных условиях и являются хозяевами. Люди лишь заботятся о них и сохраняют редкие виды. Все вольеры просторные, некоторых зверей можно кормить.
Петрозаводск
После завтрака прогуляемся по набережной Петрозаводска, осмотрим кафедральный собор Александра Невского, посетим Круглую площадь и парк.
После экскурсии проводим всех в аэропорт и на ж. -д. вокзал.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|98 700 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Все переезды по программе
- Переезд на остров Кижи на катере на воздушной подушке и обратно
- Катание на снегоходах (2 часа, 2 человека на снегоходе) + экипировка
- Завтраки, 3 чаепития, 1 обед
- Мастер-класс по приготовлению традиционных карельских пирогов
- Входные билеты ("Рускеала", "Кивач", "Три медведя")
- Экскурсионная программа в резиденции Деда Мороза (Талви Укко)
- Мастер-класс по изготовлению национальной куклы
- Экскурсии в Сортавале, Петрозаводске, заповеднике «Кивач», на острове Кижи
- Сопровождение гидом
- Страхование от несчастного случая
- Групповая аптечка
Что не входит в цену
- Билеты до Сортавалы и обратно из Петрозаводска
- Остальное питание
- Катание на оленьих и собачьих упряжках
- Дополнительные развлечения, экскурсии и мастер-классы (зиплайн, подземный маршрут в «Рускеале» и тд)
- Трансфер в день старта из Петрозаводска (при необходимости)