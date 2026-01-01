Выходные по-карельски: Сортавала, «Рускеала» и древний Валаам
Погулять по шведскому городку, поклониться святыням, полюбоваться мозаикой мрамора и водопадами
Начало: Ж/д вокзал Сортавалы, 8:30
«По возвращении в Сортавалу сходим в дом-музей Кронида Гоголева и полюбуемся резьбой по дереву, посвящённой Русскому Северу, простым людям, их быту и праздникам»
18 мая в 08:30
25 мая в 08:30
28 500 ₽ за человека
Всей семьёй в Карелию: знаменитые места, мастер-классы и Дед Мороз
Приготовить калитки, сделать традиционную куклу, посетить Кижи и резиденцию Талви Укко
Начало: Ж. - д. вокзал Сортавалы, 08:30
20 фев в 08:30
3 мар в 08:30
98 700 ₽ за человека
Гранд-тур по зимней Карелии: заповедные территории, 2 острова, 3 города и викинги
Испечь карельские пирожки, прокатиться на снегоходах с санями на гору и посетить святые места
Начало: Ж. - д. вокзал Сортавалы, 08:30
16 фев в 08:30
1 мар в 08:30
139 000 ₽ за человека
