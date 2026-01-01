Мои заказы

Музеи и искусство Сортавалы

Найдено 3 тура в категории «Музеи» в Сортавале, цены от 28 500 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Выходные по-карельски: Сортавала, «Рускеала» и древний Валаам
На автобусе
2 дня
1 отзыв
Погулять по шведскому городку, поклониться святыням, полюбоваться мозаикой мрамора и водопадами
Начало: Ж/д вокзал Сортавалы, 8:30
«По возвращении в Сортавалу сходим в дом-музей Кронида Гоголева и полюбуемся резьбой по дереву, посвящённой Русскому Северу, простым людям, их быту и праздникам»
18 мая в 08:30
25 мая в 08:30
28 500 ₽ за человека
Всей семьёй в Карелию: знаменитые места, мастер-классы и Дед Мороз
На машине
6 дней
Приготовить калитки, сделать традиционную куклу, посетить Кижи и резиденцию Талви Укко
Начало: Ж. - д. вокзал Сортавалы, 08:30
20 фев в 08:30
3 мар в 08:30
98 700 ₽ за человека
Гранд-тур по зимней Карелии: заповедные территории, 2 острова, 3 города и викинги
На машине
На снегоходах
9 дней
Испечь карельские пирожки, прокатиться на снегоходах с санями на гору и посетить святые места
Начало: Ж. - д. вокзал Сортавалы, 08:30
16 фев в 08:30
1 мар в 08:30
139 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Музеи»

Сколько стоит тур в Сортавале в январе 2026
Сейчас в Сортавале в категории "Музеи" можно забронировать 3 тура от 28 500 до 139 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
