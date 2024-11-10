С Светлана Обзорная экскурсия по Старой Руссе (на вашем автомобиле) Все прошло хорошо, единственно что мне не понравилось что нас в музее передали другому экскурсоводу, который передал материал как-то слишком быстро и скомкано, как будто куда-то торопился

И Ирина Обзорная экскурсия по Старой Руссе (на вашем автомобиле) Правильно и колоритно устроена экскурсия! Наталья прекрасный экскурсовод👍👌

Е Елена Старая Русса - по местам Достоевского читать дальше раздавать аудиогиды, чтобы не толпиться и сквозь шум машин и мотоциклов без глушителей (здесь прямо беда с ними) пытаться расслышать слова, выдать планшет со слайдами, а также сместить время на рабочее время храмов и выделять возможность зайти на 10 минут. В отличие от другого экскурсовода, с которым пошли ранее, впечатление осталось хорошее. Пожелания, почему не "5" - было бы отлично

Н Наталья Обзорная экскурсия по Старой Руссе (на вашем автомобиле) Добрый день! Очень впечатлила экскурсия в Музее им Достоевского. Хочется отметить экскурсовода Жанну (извините, запомнили только имя)-профессионала своего дела, ее культуру речи и любовь к Достоевскому и всей той эпохи.

Е Елена Старая Русса - по местам Достоевского Очень понравилась экскурсия! Обожаю когда на улицах оживает история буквально. Очень ждём открытия «лавки Плотникова»