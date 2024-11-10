Дом-музей Достоевского – экскурсии в Старой Руссе

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом-музей Достоевского» в Старой Руссе, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Обзорная экскурсия по Старой Руссе (на вашем автомобиле)
6 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Старая Русса на вашем автомобиле: достопримечательности и музеи
Путешествие по Старой Руссе на вашем авто: история города, Дом-музей Достоевского, Музей Северо-Западного фронта. Узнайте больше за короткое время
Начало: По договоренности
24 дек в 10:00
27 дек в 10:00
6540 за всё до 5 чел.
Старая Русса - по местам Достоевского
Пешая
7 отзывов
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Старая Русса - по местам Достоевского
"Бесы", "Братья Карамазовы", "Дневник писателя" - все это было написано в Старой Руссе. Узнайте о жизни и творчестве Достоевского
Начало: Центральные ворота курорта «Старая Русса»
Расписание: во вторник в 19:00
24 дек в 19:00
31 дек в 19:00
500 за человека
Обзорная экскурсия по Старой Руссе и посещение бальнеологического курорта
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Старой Руссе и посещение бальнеологического курорта
Проникнуться очарованием русской провинции и пользой местной здравницы (на вашем автомобиле)
23 дек в 09:00
24 дек в 09:00
4600 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    10 ноября 2024
    Обзорная экскурсия по Старой Руссе (на вашем автомобиле)
    Все прошло хорошо, единственно что мне не понравилось что нас в музее передали другому экскурсоводу, который передал материал как-то слишком быстро и скомкано, как будто куда-то торопился
  • И
    Ирина
    13 октября 2024
    Обзорная экскурсия по Старой Руссе (на вашем автомобиле)
    Правильно и колоритно устроена экскурсия! Наталья прекрасный экскурсовод👍👌
    Правильно и колоритно устроена экскурсия! Наталья прекрасный экскурсовод👍👌Правильно и колоритно устроена экскурсия! Наталья прекрасный экскурсовод👍👌Правильно и колоритно устроена экскурсия! Наталья прекрасный экскурсовод👍👌Правильно и колоритно устроена экскурсия! Наталья прекрасный экскурсовод👍👌Правильно и колоритно устроена экскурсия! Наталья прекрасный экскурсовод👍👌Правильно и колоритно устроена экскурсия! Наталья прекрасный экскурсовод👍👌
  • Е
    Елена
    16 августа 2024
    Старая Русса - по местам Достоевского
    В отличие от другого экскурсовода, с которым пошли ранее, впечатление осталось хорошее. Пожелания, почему не "5" - было бы отлично
    читать дальше

    раздавать аудиогиды, чтобы не толпиться и сквозь шум машин и мотоциклов без глушителей (здесь прямо беда с ними) пытаться расслышать слова, выдать планшет со слайдами, а также сместить время на рабочее время храмов и выделять возможность зайти на 10 минут.

  • Н
    Наталья
    12 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Старой Руссе (на вашем автомобиле)
    Добрый день! Очень впечатлила экскурсия в Музее им Достоевского. Хочется отметить экскурсовода Жанну (извините, запомнили только имя)-профессионала своего дела, ее культуру речи и любовь к Достоевскому и всей той эпохи.
  • Е
    Елена
    10 апреля 2024
    Старая Русса - по местам Достоевского
    Очень понравилась экскурсия! Обожаю когда на улицах оживает история буквально. Очень ждём открытия «лавки Плотникова»
  • Е
    Елизавета
    13 июля 2023
    Старая Русса - по местам Достоевского
    Экскурсовод замечательная. Очень грамотно, ярко, захватывающе рассказа о местах Достоевского в Старой Руссе. С нами были дети: сын 13 лет и дочь 16 лет. Все в восторге! Очень рекомендуем!
    Экскурсовод замечательная. Очень грамотно, ярко, захватывающе рассказа о местах Достоевского в Старой Руссе. С нами былиЭкскурсовод замечательная. Очень грамотно, ярко, захватывающе рассказа о местах Достоевского в Старой Руссе. С нами были

Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «Дом-музей Достоевского»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по Старой Руссе (на вашем автомобиле)
  2. Старая Русса - по местам Достоевского
  3. Обзорная экскурсия по Старой Руссе и посещение бальнеологического курорта
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9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Церковь Георгия Победоносца
  3. Соборная площадь
  4. Набережная Достоевского
  5. Водонапорная башня
  6. Набережная
  7. Воскресенский собор
  8. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  9. Муравьёвский фонтан
Сколько стоит экскурсия по Старой Руссе в декабре 2024
Сейчас в Старой Руссе в категории "Дом-музей Достоевского" можно забронировать 3 экскурсии от 500 до 6540. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.54 из 5
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