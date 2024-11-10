4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Старая Русса на вашем автомобиле: достопримечательности и музеи
Путешествие по Старой Руссе на вашем авто: история города, Дом-музей Достоевского, Музей Северо-Западного фронта. Узнайте больше за короткое время
Начало: По договоренности
24 дек в 10:00
27 дек в 10:00
6540₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Старая Русса - по местам Достоевского
"Бесы", "Братья Карамазовы", "Дневник писателя" - все это было написано в Старой Руссе. Узнайте о жизни и творчестве Достоевского
Начало: Центральные ворота курорта «Старая Русса»
Расписание: во вторник в 19:00
24 дек в 19:00
31 дек в 19:00
500₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Старой Руссе и посещение бальнеологического курорта
Проникнуться очарованием русской провинции и пользой местной здравницы (на вашем автомобиле)
23 дек в 09:00
24 дек в 09:00
4600₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана10 ноября 2024Все прошло хорошо, единственно что мне не понравилось что нас в музее передали другому экскурсоводу, который передал материал как-то слишком быстро и скомкано, как будто куда-то торопился
- ИИрина13 октября 2024Правильно и колоритно устроена экскурсия! Наталья прекрасный экскурсовод👍👌
- ЕЕлена16 августа 2024В отличие от другого экскурсовода, с которым пошли ранее, впечатление осталось хорошее. Пожелания, почему не "5" - было бы отлично
- ННаталья12 августа 2024Добрый день! Очень впечатлила экскурсия в Музее им Достоевского. Хочется отметить экскурсовода Жанну (извините, запомнили только имя)-профессионала своего дела, ее культуру речи и любовь к Достоевскому и всей той эпохи.
- ЕЕлена10 апреля 2024Очень понравилась экскурсия! Обожаю когда на улицах оживает история буквально. Очень ждём открытия «лавки Плотникова»
- ЕЕлизавета13 июля 2023Экскурсовод замечательная. Очень грамотно, ярко, захватывающе рассказа о местах Достоевского в Старой Руссе. С нами были дети: сын 13 лет и дочь 16 лет. Все в восторге! Очень рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «Дом-музей Достоевского»
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