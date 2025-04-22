Церковь Святого великомученика Мины – экскурсии в Старой Руссе

Найдено 3 экскурсии в категории «Церковь Святого великомученика Мины» в Старой Руссе, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Знакомьтесь, Старая Русса
На автобусе
3 часа
28 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Знакомьтесь, Старая Русса
Погрузитесь в атмосферу одного из старейших городов Новгородчины. Вас ждут легенды, архитектура и история, которые оставят незабываемые впечатления
Начало: На ул. Минеральная, 62
Расписание: в субботу в 14:30
3 мая в 14:30
10 мая в 14:30
1000 ₽ за человека
Знакомьтесь, Старая Русса
На автобусе
3 часа
14 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Знакомьтесь, Старая Русса
Начало: Ул. Минеральная, д. 62, Старая Русса
Расписание: По субботам в 14:30
3 мая в 14:30
10 мая в 14:30
1400 ₽ за человека
«Братья Карамазовы»: иммерсивный спектакль-променад
Пешая
2.5 часа
Групповая
«Братья Карамазовы»: спектакль-променад
Погружение в атмосферу романа Достоевского с помощью 3D-наушников. Прогулка по Старой Руссе и её знаковым местам ждёт вас
Начало: На Соборной площади
Расписание: в субботу в 18:30, в воскресенье в 11:00
3 мая в 18:30
4 мая в 11:00
1650 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    22 апреля 2025
    Знакомьтесь, Старая Русса
    Достаточно информативная и очень интересная экскурсия по основным историческим достопримечательным местам Старой Руссы! Советую всем, особенно тем кто впервые здесь или был, но хочет получше узнать историю и особенности ландшафта города!)
  • И
    Ирина
    23 февраля 2025
    Знакомьтесь, Старая Русса
    Очень понравилась экскурсия, замечательный гид Людмила! Познавательно и интересно!
  • О
    Ольга
    5 января 2025
    Знакомьтесь, Старая Русса
    Супер!
  • К
    Кирилл
    30 ноября 2024
    Знакомьтесь, Старая Русса
    Отличная экскурсия, спасибо! Посетили Императорский источник сверх программы)

Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «Церковь Святого великомученика Мины»

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Сколько стоит экскурсия по Старой Руссе в мае 2025
Сейчас в Старой Руссе в категории "Церковь Святого великомученика Мины" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 1650. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.37 из 5
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