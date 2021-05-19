Всё о Старой Руссе

Полезная информация о Старой Руссе

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Местное время в Старой Руссе
00:3022
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаСтарая Русса
По-английскиStaraya Russa
Население города34 303 чел.
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота27 м. от уровня моря

Где находится Старая Русса на карте

Популярные экскурсии в Старой Руссе

Вернисаж в Старой Руссе
Вернисаж в Старой Руссе
2000
за чел.
Едем в старинный и красивый город на Великом водном пути «Из варяг в греки», который был основан князем, где жители себя называли рушанами. Погостим в...
День в Старой Руссе
День в Старой Руссе
5
2 отзыва
2500
за чел.
Прогуляться по городу Достоевского, посетить бальнеологический курорт и уникальную усадьбу рушанина
Знакомьтесь, Старая Русса!
Знакомьтесь, Старая Русса!
5
2 отзыва
750
за чел.
Увидеть главные достопримечательности древнего города на обзорной автобусной экскурсии
Старая Русса — по местам Достоевского
Старая Русса — по местам Достоевского
450
за чел.
Осмотреть дом писателя, посетить местную церковь с чудотворной иконой и узнать интересные факты
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