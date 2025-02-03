Наша главная задача во время этой полуторачасовой экскурсии — проникнуться атмосферой этого уникального места и раскрыть его тайны.
Описание экскурсии
Увлекательная экскурсия по Суздалю
Приглашаем вас на замечательный линейный маршрут по центральной части Суздаля. Начнем наше путешествие в живописном месте на берегу реки Каменки, откуда открывается великолепный вид на Кремль и Музей деревянного зодчества.
Исторические достопримечательности
Далее мы пройдем мимо оборонительных валов князя Владимира Мономаха, направляясь к Суздальскому Кремлю. Здесь вы узнаете увлекательную историю этого древнего сооружения.
Торговая площадь
Следующим пунктом нашего маршрута станет Кремлевская улица, которая приведет нас на Торговую площадь. Здесь мы выясним, когда рядом с ней появились торговые ряды и как они повлияли на жизнь города.
Красота Суздаля
Продолжая нашу прогулку, мы насладимся видами красивейших церквей Суздаля и дома Бальзаминова. Это позволит вам по-настоящему оценить архитектурное наследие этого уникального города.
Ризоположенский монастырь
Завершим нашу экскурсию у старейшего из сохранившихся монастырей Суздаля — Ризоположенского. Здесь вы узнаете легенду о том, почему монголы обошли его стороной, что добавит интриги в нашу прогулку.
Полезные советы
Обратите внимание, что значительная часть экскурсии проходит на свежем воздухе. В холодное время года настоятельно рекомендуем одеваться теплее, чтобы ваша прогулка была комфортной и приятной.
Суббота и воскресенье в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|870 ₽
|детский
|402 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Река Каменки
- Кремль
- Музей деревянного зодчества
- Оборонительные валы князя Владимира Мономаха
- Кремлевская улица
- Торговая площадь
- Торговые ряды
- Церкви Суздаля
- Дома Бальзаминова
- Ризоположенский монастырь
Что включено
- Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Значительная часть экскурсии проходит на улице
- Поэтому в холодное время года просьба одеваться теплее. Рядом с местом начала экскурсии находится льняная лавка. Если вы пришли на место встречи заранее
- Можете зайти в неё
- Чтобы погреться