Главное о Суздале: групповая интерактивная экскурсия

Суздаль — самобытный город, который будто бы застыл во времени, необычность которого выражается в особом сочетании архитектуры, природы и очень интересной истории.

Наша главная задача во время этой полуторачасовой экскурсии — проникнуться атмосферой этого уникального места и раскрыть его тайны.
4.77
22 отзыва
Главное о Суздале: групповая интерактивная экскурсия
Главное о Суздале: групповая интерактивная экскурсия
Главное о Суздале: групповая интерактивная экскурсия
Ближайшие даты:
15
фев16
фев
Время начала: 11:00, 14:00

Описание экскурсии

Увлекательная экскурсия по Суздалю

Приглашаем вас на замечательный линейный маршрут по центральной части Суздаля. Начнем наше путешествие в живописном месте на берегу реки Каменки, откуда открывается великолепный вид на Кремль и Музей деревянного зодчества.

Исторические достопримечательности

Далее мы пройдем мимо оборонительных валов князя Владимира Мономаха, направляясь к Суздальскому Кремлю. Здесь вы узнаете увлекательную историю этого древнего сооружения.

Торговая площадь

Следующим пунктом нашего маршрута станет Кремлевская улица, которая приведет нас на Торговую площадь. Здесь мы выясним, когда рядом с ней появились торговые ряды и как они повлияли на жизнь города.

Красота Суздаля

Продолжая нашу прогулку, мы насладимся видами красивейших церквей Суздаля и дома Бальзаминова. Это позволит вам по-настоящему оценить архитектурное наследие этого уникального города.

Ризоположенский монастырь

Завершим нашу экскурсию у старейшего из сохранившихся монастырей Суздаля — Ризоположенского. Здесь вы узнаете легенду о том, почему монголы обошли его стороной, что добавит интриги в нашу прогулку.

Полезные советы

Обратите внимание, что значительная часть экскурсии проходит на свежем воздухе. В холодное время года настоятельно рекомендуем одеваться теплее, чтобы ваша прогулка была комфортной и приятной.

Суббота и воскресенье в 11:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет870 ₽
детский402 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Река Каменки
  • Кремль
  • Музей деревянного зодчества
  • Оборонительные валы князя Владимира Мономаха
  • Кремлевская улица
  • Торговая площадь
  • Торговые ряды
  • Церкви Суздаля
  • Дома Бальзаминова
  • Ризоположенский монастырь
Что включено
  • Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Пушкарская, дом 37, причал речного трамвайчика
Завершение: Ризоположенский монастырь
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Значительная часть экскурсии проходит на улице
  • Поэтому в холодное время года просьба одеваться теплее. Рядом с местом начала экскурсии находится льняная лавка. Если вы пришли на место встречи заранее
  • Можете зайти в неё
  • Чтобы погреться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
3
3
1
2
1
А
3 фев 2025
Н
2 фев 2025
Экскурсия прошла на все 💯!!!!! Очень познавательно и интересно!!!
О
30 янв 2025
Экскурсия понравилась. Николай рассказал про историю Суздаля, достопримечательностей, во время экскурсии в церкви 3 служителя церкви пели хором, было невероятно душевно и красиво.
В
7 янв 2025
О
6 янв 2025
Д
6 янв 2025
были на экскурсии 3 января 2025 года, гид Николай. увидели все что заявлено, но слушать было тяжело, гид все время задавал вопросы туристам и потом общался поти наедине, остальным было
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неинтересно, ждали пока закончит беседу на двоих. не было никаких живых эмоций, все сухая история в годах. никаких легенд или живых примеров и тд. человек знающий, но неинтересный. под конец всего все замерзли, а гид начал всех перечислять, всех попутал, кто платил, кто не платил, все стали совать ему деньги и чтоб быстрее уйти. он потерялся в расчетах вообще. это был редкий случай пустой экскурсии

Н
5 янв 2025
В
5 янв 2025
Л
23 дек 2024
Все супер! Экскурсовод Николай мастер своего дела! Очень интересная и познавательная экскурсия!!!
С
16 дек 2024
Красивый город Суздаль, очень интересный подход к рассказу, если группа подготовленная, то гид Николай расскажет и глубже детали интересующие слушателей. Спасибо большое за экскурсию!
О
18 ноя 2024
Е
9 ноя 2024
Экскурсия по центру города, самым ярким и интересным достопримечательностям. Все об истории города, его становлению, развитию. И не много о современном Суздале. Интересно, спокойно, познавательно. Кто в Суздале первый раз, однозначно рекомендую. Два часа пролетели быстро, совсем не утомительно. Искренняя благодарность гиду.
Е
6 ноя 2024
Неоднозначное впечатление об экскурсии. Не могу сказать, что было плохо, слишком много информации. Экскурсовод очень знающий, спал материал, а вот заинтересовань, мне показалось, не очень получилось. Хотя я историк по образованию и люблю экскурсии. Возможно, было очень холодно.
М
6 ноя 2024
Р
5 ноя 2024
Отличная экскурсия!

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