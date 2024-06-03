Храмы и соборы Суздаля с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Суздале, цены от 4 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Суздаль: самый русский город
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Суздаль: путешествие сквозь века - от языческих поселений до купеческой славы
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя уникальные храмы и тайны купеческого быта
Начало: На ул. Кремлевская 6
«Также я покажу дореволюционные снимки несохранившихся храмов»
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
6 670 за всё до 8 чел.
Сокровенный Суздаль
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
134 отзыва
Сокровенный Суздаль: путешествие по древним улицам и храмам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Суздаля, исследуя его знаменитые монастыри и исторические памятники
Начало: У Суздальского кремля
«Зайдете в Вознесенский, Ризоположенский и Спасо-Преображенский соборы, оцените разнообразие и глубокую красоту их древних интерьеров»
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
50004 500 за всё до 10 чел.
Затерянный мир в окрестностях Суздаля
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Затерянный мир в окрестностях Суздаля: индивидуальная экскурсия
Путешествие по нетуристическим местам Суздаля подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя древние храмы, терема и пейзажи, вдохновлявшие Рериха
Начало: Во Владимире
«Далее на примере старинного храма Воскресенская слободка вы познакомитесь с особенностями нарышкинского барокко»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Сокровенный Суздаль
    большое спасибо Николаю за очень содержательную и интересную экскурсию. Узнали много интересных фактов,сделали массу интересных фотографий. Получили много полезных советов по посещению других интересных мест во владимирской области
  • м
    марк
    1 июня 2024
    Суздаль: самый русский город
    Настоящий ГИД (не просто - хороший парень). Профи. Как спектакль: всё продумано, не просто вперемешку. Большой молодец. Кладезь знаний о родном городе и умеет поделиться.
  • С
    Светлана
    28 мая 2024
    Суздаль: самый русский город
    Благодарим Сергея за чудесную и очень насыщенную экскурсию по Суздалю! Столько интересной информации, общения и ответов на вопросы! Сергей поведал нам тайны
    читать дальше

    и историю Суздаля, рассказал много удивительных фактов и даже наш восьмилетний сын с удовольствием гулял два часа и слушал рассказы. Очень рекомендую всем гостям удивительного города Суздаль!

    Благодарим Сергея за чудесную и очень насыщенную экскурсию по Суздалю!Благодарим Сергея за чудесную и очень насыщенную экскурсию по Суздалю!Благодарим Сергея за чудесную и очень насыщенную экскурсию по Суздалю!
  • А
    Александр
    28 мая 2024
    Суздаль: самый русский город
    Всё отлично.
  • В
    Вадим
    26 мая 2024
    Сокровенный Суздаль
    Николай - очень хороший экскурсовод, знающий свой родной город и его достопримечательности, поэтому лично я рекомендую всем, кто приедет в Суздаль, связаться с ним и прогуляться по самым известным и интересным историческим местам в городе.
  • А
    Анастасия
    16 мая 2024
    Сокровенный Суздаль
    Рекомендую вам данного экскурсовода Отличная экскурсия все очень понравилось
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  • Ю
    Юлия
    23 февраля 2024
    Затерянный мир в окрестностях Суздаля
    Отличная авторская экскурсия по окрестностям Суздаля. Если вы на машине, обязательно берите, не прогадаете.
  • Ю
    Юлия
    24 ноября 2023
    Затерянный мир в окрестностях Суздаля
    Было очень интересно и познавательно познакомиться со старинными деревеньками по дороге из Владимира в Суздаль. Николай очень приятный эрудированный собеседник и просто хороший человек, который расскажет об истории и архитектурных особенностях жилых домов и храмов.
  • Н
    Нина
    24 июля 2023
    Затерянный мир в окрестностях Суздаля
    Сами мы бы никогда в такие места не добрались, о многих даже не знали. Немного подвела погода, но это уже не зависит ни от экскурсовода ни от компании. Я бы порекомендовала и другим пройти по этому маршруту
  • Н
    Наталья
    24 июля 2023
    «Поэма в камне»: Боголюбово и храм Покрова-на-Нерли
    Гид Светлана очень подробно и интересно рассказала о монастыре и храме. Ответила на интересующие нас вопросы. Остались довольны. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Соборы и храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Суздаль: самый русский город
  2. Сокровенный Суздаль
  3. Затерянный мир в окрестностях Суздаля
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Торговые Ряды
  7. Преподобенская колокольня
  8. Спасо-Евфимиев монастырь
  9. Покровский монастырь
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в июне 2024
Сейчас в Суздале в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 15 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 160 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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