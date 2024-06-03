1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Суздаль: путешествие сквозь века - от языческих поселений до купеческой славы
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя уникальные храмы и тайны купеческого быта
Начало: На ул. Кремлевская 6
«Также я покажу дореволюционные снимки несохранившихся храмов»
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
6 670₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Сокровенный Суздаль: путешествие по древним улицам и храмам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Суздаля, исследуя его знаменитые монастыри и исторические памятники
Начало: У Суздальского кремля
«Зайдете в Вознесенский, Ризоположенский и Спасо-Преображенский соборы, оцените разнообразие и глубокую красоту их древних интерьеров»
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
50004 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Затерянный мир в окрестностях Суздаля: индивидуальная экскурсия
Путешествие по нетуристическим местам Суздаля подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя древние храмы, терема и пейзажи, вдохновлявшие Рериха
Начало: Во Владимире
«Далее на примере старинного храма Воскресенская слободка вы познакомитесь с особенностями нарышкинского барокко»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана3 июня 2024большое спасибо Николаю за очень содержательную и интересную экскурсию. Узнали много интересных фактов,сделали массу интересных фотографий. Получили много полезных советов по посещению других интересных мест во владимирской области
- ммарк1 июня 2024Настоящий ГИД (не просто - хороший парень). Профи. Как спектакль: всё продумано, не просто вперемешку. Большой молодец. Кладезь знаний о родном городе и умеет поделиться.
- ССветлана28 мая 2024Благодарим Сергея за чудесную и очень насыщенную экскурсию по Суздалю! Столько интересной информации, общения и ответов на вопросы! Сергей поведал нам тайны
- ААлександр28 мая 2024Всё отлично.
- ВВадим26 мая 2024Николай - очень хороший экскурсовод, знающий свой родной город и его достопримечательности, поэтому лично я рекомендую всем, кто приедет в Суздаль, связаться с ним и прогуляться по самым известным и интересным историческим местам в городе.
- ААнастасия16 мая 2024Рекомендую вам данного экскурсовода Отличная экскурсия все очень понравилось
- ЮЮлия23 февраля 2024Отличная авторская экскурсия по окрестностям Суздаля. Если вы на машине, обязательно берите, не прогадаете.
- ЮЮлия24 ноября 2023Было очень интересно и познавательно познакомиться со старинными деревеньками по дороге из Владимира в Суздаль. Николай очень приятный эрудированный собеседник и просто хороший человек, который расскажет об истории и архитектурных особенностях жилых домов и храмов.
- ННина24 июля 2023Сами мы бы никогда в такие места не добрались, о многих даже не знали. Немного подвела погода, но это уже не зависит ни от экскурсовода ни от компании. Я бы порекомендовала и другим пройти по этому маршруту
- ННаталья24 июля 2023«Поэма в камне»: Боголюбово и храм Покрова-на-НерлиГид Светлана очень подробно и интересно рассказала о монастыре и храме. Ответила на интересующие нас вопросы. Остались довольны. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Соборы и храмы»
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