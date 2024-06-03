С Светлана Сокровенный Суздаль большое спасибо Николаю за очень содержательную и интересную экскурсию. Узнали много интересных фактов,сделали массу интересных фотографий. Получили много полезных советов по посещению других интересных мест во владимирской области

м марк Суздаль: самый русский город Настоящий ГИД (не просто - хороший парень). Профи. Как спектакль: всё продумано, не просто вперемешку. Большой молодец. Кладезь знаний о родном городе и умеет поделиться.

С Светлана Суздаль: самый русский город читать дальше и историю Суздаля, рассказал много удивительных фактов и даже наш восьмилетний сын с удовольствием гулял два часа и слушал рассказы. Очень рекомендую всем гостям удивительного города Суздаль! Благодарим Сергея за чудесную и очень насыщенную экскурсию по Суздалю! Столько интересной информации, общения и ответов на вопросы! Сергей поведал нам тайны

А Александр Суздаль: самый русский город Всё отлично.

В Вадим Сокровенный Суздаль Николай - очень хороший экскурсовод, знающий свой родной город и его достопримечательности, поэтому лично я рекомендую всем, кто приедет в Суздаль, связаться с ним и прогуляться по самым известным и интересным историческим местам в городе.

А Анастасия Сокровенный Суздаль Рекомендую вам данного экскурсовода Отличная экскурсия все очень понравилось

Ю Юлия Затерянный мир в окрестностях Суздаля Отличная авторская экскурсия по окрестностям Суздаля. Если вы на машине, обязательно берите, не прогадаете.

Ю Юлия Затерянный мир в окрестностях Суздаля Было очень интересно и познавательно познакомиться со старинными деревеньками по дороге из Владимира в Суздаль. Николай очень приятный эрудированный собеседник и просто хороший человек, который расскажет об истории и архитектурных особенностях жилых домов и храмов.

Н Нина Затерянный мир в окрестностях Суздаля Сами мы бы никогда в такие места не добрались, о многих даже не знали. Немного подвела погода, но это уже не зависит ни от экскурсовода ни от компании. Я бы порекомендовала и другим пройти по этому маршруту