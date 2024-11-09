Суздаль - душевный город родом из Древней Руси. Групповая экскурсия
Погулять по заповедным местам и услышать легенды о сокровище владимирской земли
Вы посетите умиротворяющие уголки, написанные Рерихом и Кустодиевым. Погрузитесь в особенную атмосферу древних храмов и откроете суздальские места силы. Познакомитесь с Покровским, Ризоположенским и Спасо-Евфимиевским монастырями.
А также услышите истории и сказания о великих князьях, щедрых купцах-меценатах и простых людях, вложивших душу и любовь в свой город.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:30
Описание экскурсии
Самобытные уголки
От Торговой площади отправимся к ансамблю кремля с Рождественским собором. Вы узнаете, кто из князей укрепил древние валы и чьи мастера построили дивный храм, украсив его золотыми вратами. Я расскажу главное из истории цитадели от древности до наших дней. На улочке Старой проведу к сказочной колокольне и дворику Бальзаминова. Покажу места, где были написаны знаменитые картины и сняты фильмы. А еще погуляем вдоль Торговых рядов, куда прекрасные барышни приходили себя показать, да мужа поискать.
История в лицах
Вы узнаете, как жили наши предки и во что верили. Как Гюрги-дед создал столицу, а Гюрги-внук встречал врагов. Вспомним, как вовремя сроднились Москва и Суздаль. Поговорим о том, чем запомнились визиты Ивана Грозного и Василия III. Кто защищал нас от поляков и какие купцы строили храмы. Также вы услышите о самом известном докторе Суздаля, который помог открыть замечательный напиток и изобрел успокоительное средство.
Суздальские обители: дух древности и силы
В Ризоположенском монастыре я поделюсь местной традицией загадывать желание. В Покровском вы услышите историю его строительства, рассказы о прекрасных женщинах и загадочных событиях. Сможете оценить волшебную выпечку с напитками, заботливо изготовленными монахинями. А в Спасо-Евфимиевом монастыре с величественными стенами, достойными Московского кремля, речь пойдет о непростой судьбе обители, прошедшей путь от крупнейшего монастыря Руси до страшной тюрьмы под названием Суздальская Бастилия. Его вы осмотрите снаружи, стоя на крутом берегу реки.
Если вы будете на своей машине, мы сможем отправиться в Кидекшу и посетить древнейший храм Северо-Восточной Руси — белокаменную церковь Бориса и Глеба. Вы откроете всю глубину замысла Юрия Долгорукого, сделавшего здесь свою резиденцию, и попробуете ощутить непередаваемую энергетику этого знакового места.
Организационные детали
Экскурсия не предполагает посещения музеев
Экскурсию можно провести как полностью пешеходную — или на вашем автомобиле, в этом случае мы также посетим церковь Бориса и Глеба в Кидекше.
Экскурсию можно провести и для большего количества человек (до 20). Доплата для 7-14 человек +1000 руб., для 15-20 человек +2000 руб.
Дополнительные расходы
при желании подъём на Преподобенскую колокольню Ризоположенского монастыря — стоимость уточняйте в переписке
в автомобильном варианте посещение храма Бориса и Глеба в Кидекше — стоимость уточняйте в переписке
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Торговой площади
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 14:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Суздале
Провела экскурсии для 1405 туристов
Мне повезло — я родилась в раю под названием Суздаль! С детства хотелось узнать его историю. И став профессиональным гидом, я с удовольствием делюсь всеми его тайнами и секретами. Когда читать дальше
я рассказываю о нашем городе, меня охватывает гордость за него. Каждый человек уникален, и поэтому я адаптирую экскурсии с учетом пожеланий гостей. Люблю отбирать интересные факты и рассказывать обо всем простым и доступным языком, который понятен и детям, и взрослым. Каждый сможет узнать что-то новое во время прогулки. Буду рада поделиться любовью к нашему райскому уголку и красотой волшебных мест. Приглашаю на экскурсии со мной всех, кто хочет зарядиться положительными эмоциями и впитать энергетику Суздальской Земли!