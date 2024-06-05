Все дни недели с 10.00 до 16.00

Экскурсия по Суздалю и поездка к «Пизанской» башне Приглашаю вас на обзорную прогулку по древнему Суздалю. Вы убедитесь, как прекрасен этот город с его действующими монастырями и белокаменным Кремлем! После мы отправимся в село Кидекша. Когда-то здесь располагался княжий двор самого Юрия Долгорукого. Мы заглянем в древнейший в России храм Бориса и Глеба, возведенный в 1152 году — именно в нем молился сам князь. А рядом расположилась еще одна интересная достопримечательность — шатровая колокольня XVIII века. Интересна она своим наклоном: прямо Пизанская башня! Организационные детали • Кидекша находится в четырех километрах от Суздаля.

Мы можем провести экскурсию на вашем транспорте или на моём автомобиле, по договоренности.