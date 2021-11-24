Все дни недели с 10.00 до 16.00

По Суздалю и к «Пизанской» башне

Эта экскурсия по Суздалю с поездкой в с. Кидекша (4 км). Мы можем провести ее на вашем транспорте или на моём автомобиле. Мы увидим не только весь древний Суздаль, с Кремлём, действующими монастырями, но и побываем на месте старого княжьего двора самого Юрия Долгорукого в с. Кидекша. Там мы зайдём в древнейший в России белокаменный храм Бориса и Глеба 1152г., где молился когда-то сам князь… А рядом ещё одна местная достопримечательность — наклоненная шатровая колокольня 18 в., почти, как Пизанская!