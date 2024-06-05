Все дни недели с 10.00 до 16.00

Сначала мы сделаем небольшую обзорную прогулку по Суздалю, посмотрим его главные достопримечательности.
А после — отправимся в Кидекшу, когда-то княжий город самого Юрия Долгорукого, где сохранился древнейший белокаменный храм Руси— церковь св. Бориса и Глеба.
Мы прогуляемся по местам древнего княжескогр подворье, зайдем в храмы и увидим «падающую» колокольню.
А после — отправимся в Кидекшу, когда-то княжий город самого Юрия Долгорукого, где сохранился древнейший белокаменный храм Руси— церковь св. Бориса и Глеба.
Мы прогуляемся по местам древнего княжескогр подворье, зайдем в храмы и увидим «падающую» колокольню.
Описание экскурсии
Экскурсия по Суздалю и поездка к «Пизанской» башне Приглашаю вас на обзорную прогулку по древнему Суздалю. Вы убедитесь, как прекрасен этот город с его действующими монастырями и белокаменным Кремлем! После мы отправимся в село Кидекша. Когда-то здесь располагался княжий двор самого Юрия Долгорукого. Мы заглянем в древнейший в России храм Бориса и Глеба, возведенный в 1152 году — именно в нем молился сам князь. А рядом расположилась еще одна интересная достопримечательность — шатровая колокольня XVIII века. Интересна она своим наклоном: прямо Пизанская башня! Организационные детали • Кидекша находится в четырех километрах от Суздаля.
Мы можем провести экскурсию на вашем транспорте или на моём автомобиле, по договоренности.
Ежедневно с 10:00 до 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Суздальский Кремль
- Действующие монастыри города
- Старый княжий двор
- Белокаменный храм Бориса и Глеба в Кидекше
- Колокольня XVIII века
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Билет в церковь в с. Кидекша (150 руб. /чел.)
- Услуги транспорта гида-экскурсовода (700 руб. /час, или может быть использован транспорт туриста).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Суздаль, улица Пушкарская, 25 а
Завершение: Суздаль, улица Кремлевская, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 16:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Суздаль пленил наше сердце с первой секунды куполами своих церквей, мощеными улочками и атмосферой древнерусской сказки. Но экскурсия, которую провела для нас замечательная Надежда!, превратила просто приятную прогулку в настоящее
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А
Невозможно не влюбиться в Суздаль, если с вами будет Надежда! После экскурсии с Надеждой мы по-другому посмотрели на знакомый город, влюбились в него и пообещали возвращаться еще и еще. Надежда
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Е
Смело можем рекомендовать экскурсии по Суздалю с Надеждой. Мы очень рады, что наше знакомство с Суздалем и Кидекшей началось вместе с Надеждой, с красивым, умным, спокойным, знающим гидом. Надежда приятно
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Д
В начале января с супругой были в Суздале, экскурсию вела Надежда Анфимова. Очень тонкий и глубокий профессионал. Широчайшие исторические и краеведческие знания. При этом подача информации не утомляет, наоборот, очень
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С
Были в Суздале в октябре. Погода не баловала. Однако, всё компенсировалось нашим гидом Надеждой. Надежда родом из этих мест. С любовью и заинтересованностью рассказала о многовековой истории Суздаля, о его исторических местах. Мы были впечатлены знанием истории, подкрепленной большим количеством дат. Рекомендуем к посещению также, Кидекшу, где находится церковь Бориса и Глеба - знаменательное завершение экскурсии по этой местности.
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С
Очень рекомендуем прекрасного гида Надежду, приятного и красивого человека! Мы дважды заказывали у нее экскурсии, в Суздале и во Владимире. Надежда - профессионал, историк, много знает и любит свой край.
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