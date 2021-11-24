Сначала мы сделаем небольшую обзорную прогулку по Судалю, посмотрим его главные...

Сначала мы сделаем небольшую обзорную прогулку по Судалю, посмотрим его главные достопримечательности.

А после — отправимся в Кидекшу, где когда-то жил Юрий Долгорукий, а теперь стоит древнейший храм России — храм Бориса и Глеба.

Мы прогуляемся по местам, где раньше находилось казачье подворье, зайдем в храмы и увидим «падающую» колокольню.
Из Суздаля в Кидекшу
Из Суздаля в Кидекшу
Из Суздаля в Кидекшу
Из Суздаля в Кидекшу
Из Суздаля в Кидекшу
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

По Суздалю и к «Пизанской» башне

Эта экскурсия по Суздалю с поездкой в с. Кидекша (4 км). Мы можем провести ее на вашем транспорте или на моём автомобиле. Мы увидим не только весь древний Суздаль, с Кремлём, действующими монастырями, но и побываем на месте старого княжьего двора самого Юрия Долгорукого в с. Кидекша. Там мы зайдём в древнейший в России белокаменный храм Бориса и Глеба 1152г., где молился когда-то сам князь… А рядом ещё одна местная достопримечательность — наклоненная шатровая колокольня 18 в., почти, как Пизанская!

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Услуги гида
Что не входит?
  • Стоимость билетов в церковь в с. Кидекша — 150 р с человека.
  • Услуги транспорта гида-экскурсовода — 700 р в час (мы также можем использовать ваш транспорт)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Суздаль, ул. Пушкарская, 25 а
Завершение: Суздаль, ул Кремлевская, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Все дни недели с 10.00 до 16.00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Все дни недели с 10.00 до 16.00

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