За 7 столетий у монастыря накопилось немало тайн — и вы их раскроете! Узнаете, какие драгоценности хранит золотая кладовая, чем уникальна роспись Спасо-Преображенского собора, кого содержали в монастырской тюрьме и похоронили на территории обители.
Послушаете переливы 19 колоколов и песнопения мужского хора, а также посетите знакомые по фильмам места.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- крепостные стены с мощными башнями и бойницами
- могилу Дмитрия Пожарского
- фрески 17 столетия в Спасо-Преображенском соборе
- выставку декоративно-прикладного искусства 11-20 веков в золотой кладовой
- монастырскую тюрьму
Вы узнаете:
- что предсказал монах Авель и как сбылось пророчество
- где отбывал заключение Фридрих Паулюс после пленения под Сталинградом
- какие советские фильмы здесь снимали
И многое другое!
Организационные детали
- Входные билеты оплачиваются дополнительно на месте — 500-1000 ₽ за человека
- С вами будет аккредитованный в монастыре экскурсовод
в воскресенье в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в монастырь
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 8716 туристов
Я Александр — историк, аттестованный гид-переводчик на французском языке по Москве, кандидат исторических наук. Работаю с командой профессиональных аттестованных гидов, влюблённых в свою профессию. У нас многолетний опыт работы экскурсоводами
