Крупнейшая обитель Суздаля - Спасо-Евфимиев монастырь

Рассмотреть фрески и экспонаты, а ещё узнать о Пожарском, монахе Авеле, Паулюсе и советском кино
За 7 столетий у монастыря накопилось немало тайн — и вы их раскроете! Узнаете, какие драгоценности хранит золотая кладовая, чем уникальна роспись Спасо-Преображенского собора, кого содержали в монастырской тюрьме и похоронили на территории обители.

Послушаете переливы 19 колоколов и песнопения мужского хора, а также посетите знакомые по фильмам места.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • крепостные стены с мощными башнями и бойницами
  • могилу Дмитрия Пожарского
  • фрески 17 столетия в Спасо-Преображенском соборе
  • выставку декоративно-прикладного искусства 11-20 веков в золотой кладовой
  • монастырскую тюрьму

Вы узнаете:

  • что предсказал монах Авель и как сбылось пророчество
  • где отбывал заключение Фридрих Паулюс после пленения под Сталинградом
  • какие советские фильмы здесь снимали

И многое другое!

Организационные детали

  • Входные билеты оплачиваются дополнительно на месте — 500-1000 ₽ за человека
  • С вами будет аккредитованный в монастыре экскурсовод

в воскресенье в 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в монастырь
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 8716 туристов
Я Александр — историк, аттестованный гид-переводчик на французском языке по Москве, кандидат исторических наук. Работаю с командой профессиональных аттестованных гидов, влюблённых в свою профессию. У нас многолетний опыт работы экскурсоводами
или гидами-переводчиками, мы аккредитованы на многих московских площадках и в музеях. Можем организовать практически любую экскурсию пешком или на транспорте, индивидуально и для группы, на русском и практически на любом иностранном языке. Ждём встречи с вами!

