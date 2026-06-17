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Индивидуальная
Мастер-класс «Печём русский пряник»
Приготовить своими руками традиционное лакомство и узнать в процессе его историю
Начало: На ул. Красноармейской
«В провинциальном доме, где царит аромат свежей выпечки, вы погрузитесь в процесс изготовления пряника и узнаете много нового о нём»
Завтра в 11:30
23 авг в 14:00
от 2500 ₽ за человека
Мини-группа
до 11 чел.
Печём по-русски: от калача до пряника
В Суздале вас ждёт уникальный кулинарный опыт: выпечка калачей, кренделей и пряников в компании опытного мастера. Интересно и новичкам, и профессионалам
Начало: На Красноармейской улице
«В тёплой и уютной атмосфере провинциального дома вы окунётесь в мир русской кухни под руководством опытного мастера»
Завтра в 17:00
22 авг в 11:30
2200 ₽ за человека
Индивидуальная
Мастер-класс в Суздале «Печём крендели»
Научиться работать с тестом и приготовить своими руками крендели в уютной домашней обстановке
Начало: На ул. Красноармейской
«Вы узнаете, что означает «месить квашню» и как пахнет свежий домашний хлеб»
Завтра в 11:30
22 авг в 11:30
от 2500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Н
Дата посещения: 17 июн 2026
В июне 2026 года были на мастер-классе по изготовлению пряников. Проводила мероприятие Екатерина- солнечная, красивая девушка с золотыми кудряшками! Но
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Т
Дата посещения: 2 авг 2025
Мы с мужем приехали отдохнуть в Суздаль. Окунуться в русскую старину. Записались на мастер-класс к Юлиии (ну не только по
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Если дети любят возиться с тестом, однозначно рекомендую. Очень душевный мастер-класс, в приятной обстановке. Нам всем понравилось, с удовольствием слушали
+4
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Н
Посетили групповой мастер-класс. Выпекали калач, крендель и пряник. Каждому изделию сопутствует интересный рассказ об истории его происхождения и тонкостях изготовления. Очень приятно заготовить изделие своими руками, а потом продегустировать собственную выпечку со вкусным чаем.
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Е
Отличный способ провести два часа в Суздале! Прекрасная мастер пряничных дел Оля провела нам образовательную часть, отлично организовала время. Что с детьми, что взрослой компанией - отличный увлекательный досуг!
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Д
Прекрасно провели время, получили новые знания и очень вкусные пряники на выходе👍
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Отличный мастер-класс от Катерины! Если вы хотите душевно провести время в отличной атмосфере и обстановке, то вам сюда! Я с тестом на Вы, но под руководством Кати все получилось - красиво и, главное, вкусно!
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О
Нам очень понравилось! И детям и мне.
Очень приятное и гостеприимное место. Ольга очень мягко и бережно учила наст печтать пряники.
Очень приятное и гостеприимное место. Ольга очень мягко и бережно учила наст печтать пряники.
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М
Детям очень понравилось! Пряники вкусные)
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Б
отличное мероприятие для детей. полезно, познавательно, вкусно
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Всего 217 отзывов в Суздале в категории "Кулинарные мастер-классы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Кулинарные мастер-классы»
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