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Юлю, от неё прям веет теплом и домом. Такие красивые формы для пряников😍, приятно выбирать из такого количества))). Пряники получились безумно вкусные. Дети выбрали начинку из сгущенки, а я с яблочным повидлом. Понравилось, что после мастер-класса можно попробовать свои изделия, а что не съели (а столько съесть не возможно) забрали с собой. Господи, горячие, с вкусным травяным чаем в уютной обстановке - это очень здорово. Рекомендую с большим удовольствием. Точно не пожалеете