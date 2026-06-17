Кулинарные мастер-классы – экскурсии в Суздале

Найдено 3 экскурсии в категории «Кулинарные мастер-классы» в Суздале, цены от 2200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Мастер-класс «Печём русский пряник»
В помещении
1.5 часа
94 отзыва
Индивидуальная
Мастер-класс «Печём русский пряник»
Приготовить своими руками традиционное лакомство и узнать в процессе его историю
Начало: На ул. Красноармейской
«В провинциальном доме, где царит аромат свежей выпечки, вы погрузитесь в процесс изготовления пряника и узнаете много нового о нём»
Завтра в 11:30
23 авг в 14:00
от 2500 ₽ за человека
Печём по-русски: от калача до пряника
В помещении
1.5 часа
28 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Печём по-русски: от калача до пряника
В Суздале вас ждёт уникальный кулинарный опыт: выпечка калачей, кренделей и пряников в компании опытного мастера. Интересно и новичкам, и профессионалам
Начало: На Красноармейской улице
«В тёплой и уютной атмосфере провинциального дома вы окунётесь в мир русской кухни под руководством опытного мастера»
Завтра в 17:00
22 авг в 11:30
2200 ₽ за человека
Мастер-класс в Суздале «Печём крендели»
В помещении
1.5 часа
95 отзывов
Индивидуальная
Мастер-класс в Суздале «Печём крендели»
Научиться работать с тестом и приготовить своими руками крендели в уютной домашней обстановке
Начало: На ул. Красноармейской
«Вы узнаете, что означает «месить квашню» и как пахнет свежий домашний хлеб»
Завтра в 11:30
22 авг в 11:30
от 2500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Н
Мастер-класс «Печём русский пряник»
Дата посещения: 17 июн 2026
В июне 2026 года были на мастер-классе по изготовлению пряников. Проводила мероприятие Екатерина- солнечная, красивая девушка с золотыми кудряшками! Но
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не смотря на молодость, девушка знает свое дело, с душой и любовью говорит, показывает и подсказывает секретики, нюансы изготовления, иными словами заряжает положительными эмоциями и дарит радость от процесса, и конечно, результата. С нами были дочки и у всех все получилось великолепно! Ушли довольные- с пряниками! Привезем домой презенты, сделанные своими руками! Огромное спасибо за любовь к делу и людям! Процветания Вашему делу и успеха во всех Ваших начинаниях!

В июне 2026 года были на мастер-классе по изготовлению пряников. Проводила мероприятие Екатерина- солнечная, красивая девушка
В июне 2026 года были на мастер-классе по изготовлению пряников. Проводила мероприятие Екатерина- солнечная, красивая девушка
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Т
Мастер-класс в Суздале «Печём крендели»
Дата посещения: 2 авг 2025
Мы с мужем приехали отдохнуть в Суздаль. Окунуться в русскую старину. Записались на мастер-класс к Юлиии (ну не только по
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городу гулять) на изготовление кренделя. Чудесный мастер-класс прошел незаметно, весело и познавательно. Даже муж увлекся не на шутку. Записывались на изготовление кренделя, а нас еще и пряники научили стряпать. Спасибо мастерам за то, что сохраняют русские промыслы.

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Ольга
Мастер-класс «Печём русский пряник»
Если дети любят возиться с тестом, однозначно рекомендую. Очень душевный мастер-класс, в приятной обстановке. Нам всем понравилось, с удовольствием слушали
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Юлю, от неё прям веет теплом и домом. Такие красивые формы для пряников😍, приятно выбирать из такого количества))). Пряники получились безумно вкусные. Дети выбрали начинку из сгущенки, а я с яблочным повидлом. Понравилось, что после мастер-класса можно попробовать свои изделия, а что не съели (а столько съесть не возможно) забрали с собой. Господи, горячие, с вкусным травяным чаем в уютной обстановке - это очень здорово. Рекомендую с большим удовольствием. Точно не пожалеете

Если дети любят возиться с тестом, однозначно рекомендую. Очень душевный мастер-класс, в приятной обстановке. Нам всем
Если дети любят возиться с тестом, однозначно рекомендую. Очень душевный мастер-класс, в приятной обстановке. Нам всем
Если дети любят возиться с тестом, однозначно рекомендую. Очень душевный мастер-класс, в приятной обстановке. Нам всем
Если дети любят возиться с тестом, однозначно рекомендую. Очень душевный мастер-класс, в приятной обстановке. Нам всем+4
Если дети любят возиться с тестом, однозначно рекомендую. Очень душевный мастер-класс, в приятной обстановке. Нам всем
Если дети любят возиться с тестом, однозначно рекомендую. Очень душевный мастер-класс, в приятной обстановке. Нам всем
Если дети любят возиться с тестом, однозначно рекомендую. Очень душевный мастер-класс, в приятной обстановке. Нам всем
Если дети любят возиться с тестом, однозначно рекомендую. Очень душевный мастер-класс, в приятной обстановке. Нам всем
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Н
Мастер-класс в Суздале «Печём крендели»
Посетили групповой мастер-класс. Выпекали калач, крендель и пряник. Каждому изделию сопутствует интересный рассказ об истории его происхождения и тонкостях изготовления. Очень приятно заготовить изделие своими руками, а потом продегустировать собственную выпечку со вкусным чаем.
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Е
Мастер-класс «Печём русский пряник»
Отличный способ провести два часа в Суздале! Прекрасная мастер пряничных дел Оля провела нам образовательную часть, отлично организовала время. Что с детьми, что взрослой компанией - отличный увлекательный досуг!
Отличный способ провести два часа в Суздале! Прекрасная мастер пряничных дел Оля провела нам образовательную часть,
Отличный способ провести два часа в Суздале! Прекрасная мастер пряничных дел Оля провела нам образовательную часть,
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Д
Мастер-класс «Печём русский пряник»
Прекрасно провели время, получили новые знания и очень вкусные пряники на выходе👍
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Ольга
Мастер-класс «Печём русский пряник»
Отличный мастер-класс от Катерины! Если вы хотите душевно провести время в отличной атмосфере и обстановке, то вам сюда! Я с тестом на Вы, но под руководством Кати все получилось - красиво и, главное, вкусно!
Отличный мастер-класс от Катерины! Если вы хотите душевно провести время в отличной атмосфере и обстановке, то
Отличный мастер-класс от Катерины! Если вы хотите душевно провести время в отличной атмосфере и обстановке, то
Отличный мастер-класс от Катерины! Если вы хотите душевно провести время в отличной атмосфере и обстановке, то
Отличный мастер-класс от Катерины! Если вы хотите душевно провести время в отличной атмосфере и обстановке, то
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О
Мастер-класс «Печём русский пряник»
Нам очень понравилось! И детям и мне.
Очень приятное и гостеприимное место. Ольга очень мягко и бережно учила наст печтать пряники.
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Мы выпекли 3 вида:1 без начинкии 2 с начинкой. И тут же их пробовали с вкусным чаем. Рекомендую как приятный семейный досуг

Нам очень понравилось! И детям и мне.
Нам очень понравилось! И детям и мне.
Нам очень понравилось! И детям и мне.
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М
Мастер-класс «Печём русский пряник»
Детям очень понравилось! Пряники вкусные)
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Б
Мастер-класс в Суздале «Печём крендели»
отличное мероприятие для детей. полезно, познавательно, вкусно
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Всего 217 отзывов в Суздале в категории "Кулинарные мастер-классы"

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Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Кулинарные мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Мастер-класс «Печём русский пряник»;
  2. Печём по-русски: от калача до пряника;
  3. Мастер-класс в Суздале «Печём крендели».
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Суздальский кремль;
  2. Торговая площадь;
  3. Ризоположенский монастырь;
  4. Спасо-Евфимиев монастырь;
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы;
  6. Торговые Ряды;
  7. Боголюбово;
  8. Покровский монастырь;
  9. Музей деревянного зодчества;
  10. Церковь Бориса и Глеба.
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в августе 2026
Сейчас в Суздале в категории "Кулинарные мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 2200 до 2500. Туристы уже оставили гидам 217 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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