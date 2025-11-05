И Ирина Однозначно рекомендую Евгения! Экскурсия познавательная, интересная, не затянутая. Несмотря на пасмурную погоду, все прошло отлично.

О Ольга Очень классная экскурсия! Евгений - супер! Рассказывает интересно, 2 часа пролетели очень быстро. Даже дети в восторге! Спасибо!

Е Елена Прекрасная экскурсия! Познавательная и лёгкая для восприятия. Евгений классный гид! Обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомым. Спасибо огромное за полученное удовольствие!

А Алла читать дальше этом дал очень много интересной информации. Речь грамотная, не нудная, информация подаётся легко, экскурсовод хорошо проводит параллели с современностью, оживляет историю шутками, не перегружает датами, именами, но при этом не "скачет" по верхам, а глубоко погружает слушателей в жизнь древнего Суздаля да и всей России. Всем рекомендую побывать на экскурсии Евгения! 1 ноября с компанией друзей были на экскурсии по Суздалю, которую вёл Евгений. Полный восторг! Евгений - обаятельный и доброжелательный молодой человек, рассказывал легко, живо, с удовольствием и любовью, при

Д Дарья Очень понравилось, как воодушевленно Евгений рассказывает о своем городе. Очень интересно слушать!

В Вера Суздаль очаровал👸 а наш гид помог ему раскрыться. Столько любви к городу и своему делу! Слушали бы и слушали истории о монастырях и купеческих особняках. Спасибо за душевную атмосферу. Все понятно и с юмором,а не как на скучном уроке по истории 👑🤴

З Зарема Впервые приехали с сыном в Суздаль и посетили двухчасовую экскурсию по городу. Гид Евгений прекрасно справился с задачей, увлечённый, доброжелательный, смешливый. Ребёнок в восторге. Я тоже.

Сразу по горячим следам посмотрели фильм «Женитьба Бальзаминова» - так увлекательно Евгений рассказал про съемки фильма 1964 года в Суздале.

Очень довольны. Рекомендуем!

Е Екатерина Евгений провёл замечательную экскурсию. Два часа пролетели как 15 минут. Рекомендую.

С Светлана Приятный гид,очень хорошая экскурсия,что нам понравилось не принужденная,веселая подача материала. рекомендую на 💯

К Кира Евгений - прекрасный гид!

