Приглашаю вас на прогулку по Суздалю. Я расскажу об истории создания и становления города.
Мы посетим кремль, самую высокую местную колокольню, увидим Торговую площадь, избу купца Табашникова, древние монастыри и соборы, прогуляемся по местам, где снимали фильм «Женитьба Бальзаминова». Вас ждут интересные рассказы и факты из жизни города и горожан.
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Мы посмотрим Торговые ряды, заглянем в кремль — полюбуемся памятниками древней архитектуры, такими как Архиерейское подворье и Рождественский собор XIII в.
- Заглянем в избу купца Табашникова — очень древний домик (200 лет).
- Узнаем киношные места, где снимали «Женитьбу Бальзаминова».
• Посетим монастырь, основанный князем Александром Невским. По окончанию прогулки окажемся на самой красивой смотровой площадке Суздаля. Важная информация:
- Это групповая экскурсия. Будете вы и другие люди (не более 20 человек).
- Для удобства каждому выдаются наушники чтобы всем было комфортно.
- Экскурсия не рассчитана на маленьких детей.
- Экскурсия пешеходная — одевайтесь по погоде.
См. расписание
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Древние валы Суздальского кремля
- Рождественский собор XIII века
- Лавка купца
- Торговая площадь
- Дом Бальзаминова
- Ризоположенский монастырь
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Суздаль, ул. Кремлевская д 5 у входа в «Мира центр»
Завершение: Г. Суздаль, ул. Ленина 79
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 209 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
5 ноя 2025
Однозначно рекомендую Евгения! Экскурсия познавательная, интересная, не затянутая. Несмотря на пасмурную погоду, все прошло отлично.
О
Ольга
4 ноя 2025
Очень классная экскурсия! Евгений - супер! Рассказывает интересно, 2 часа пролетели очень быстро. Даже дети в восторге! Спасибо!
Е
Елена
3 ноя 2025
Прекрасная экскурсия! Познавательная и лёгкая для восприятия. Евгений классный гид! Обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомым. Спасибо огромное за полученное удовольствие!
А
Алла
3 ноя 2025
1 ноября с компанией друзей были на экскурсии по Суздалю, которую вёл Евгений. Полный восторг! Евгений - обаятельный и доброжелательный молодой человек, рассказывал легко, живо, с удовольствием и любовью, при
Д
Дарья
3 ноя 2025
Очень понравилось, как воодушевленно Евгений рассказывает о своем городе. Очень интересно слушать!
С
Стажарина
3 ноя 2025
В
Вера
2 ноя 2025
Суздаль очаровал👸 а наш гид помог ему раскрыться. Столько любви к городу и своему делу! Слушали бы и слушали истории о монастырях и купеческих особняках. Спасибо за душевную атмосферу. Все понятно и с юмором,а не как на скучном уроке по истории 👑🤴
З
Зарема
31 окт 2025
Впервые приехали с сыном в Суздаль и посетили двухчасовую экскурсию по городу. Гид Евгений прекрасно справился с задачей, увлечённый, доброжелательный, смешливый. Ребёнок в восторге. Я тоже.
Сразу по горячим следам посмотрели фильм «Женитьба Бальзаминова» - так увлекательно Евгений рассказал про съемки фильма 1964 года в Суздале.
Очень довольны. Рекомендуем!
Е
Екатерина
30 окт 2025
Евгений провёл замечательную экскурсию. Два часа пролетели как 15 минут. Рекомендую.
С
Светлана
28 окт 2025
Приятный гид,очень хорошая экскурсия,что нам понравилось не принужденная,веселая подача материала. рекомендую на 💯
А
Александр
28 окт 2025
К
Кира
26 окт 2025
Евгений - прекрасный гид!
А
Антон
26 окт 2025
Ю
Юлия
20 окт 2025
Н
Наталья
20 окт 2025
Спасибо за интересную и познавательную экскурсию! Замечательный гид Евгений! Очень живо и с юмором! Кладезь знаний! Отвечает на все вопросы! Спасибо, обязательно буду рекомендовать!
