Экскурсии из центра Суздаля

Найдено 3 экскурсии в категории «Из центра» в Суздале, цены от 880 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Мастер-класс по росписи авторской керамики в Суздале (7+)
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Мастер-класс по росписи керамики
Узнайте секреты росписи керамики в Суздале. Создайте уникальную чашку или тарелку, которую сможете использовать дома или подарить друзьям
Начало: В центре города
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
2260 ₽ за человека
Суздаль: самое-самое
Пешая
1.5 часа
38 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Суздаль: самое-самое
Суздаль - это уникальное сочетание истории и архитектуры. Узнайте, как город получил своё название и какую роль сыграл в судьбе России
Начало: В центре Суздаля
Завтра в 11:00
5 апр в 14:00
880 ₽ за человека
Неспешная групповая прогулка по Суздалю
Пешая
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Неспешная групповая прогулка по Суздалю
Начало: Г. Суздаль, ул. Кремлевская д 5 у входа в «Мира це...
Расписание: См. расписание
Завтра в 11:00
31 мар в 14:30
1400 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    23 марта 2025
    Суздаль: самое-самое
    Огромное спасибо Николаю за интересную экскурсию и рассказ о городе Суздале. 1,5 часа пролетели незаметно. Узнали много интересных фактов, увидели почти все достопримечательности. Легкая подача материала. Спасибо!
  • И
    Инна
    22 марта 2025
    Суздаль: самое-самое
    Экскурсия очень интересная и познавательная! Николай с большой любовью и вовлеченностью рассказывает о своем крае, много интересной информации, познавательно и подробно. Всегда тщательно выбираю экскурсии и экскурсовода, и в этот раз не ошиблась, замечательные и экскурсия и экскурсовод. Спасибо большое!
  • Ф
    Федотова
    9 марта 2025
    Суздаль: самое-самое
    Экскурсовод был очень вовлечен в свое дело, постоянно проверял, чтобы всем было интересно и все понимали о чем идет речь, давал необычные факты
  • В
    Виктор
    8 марта 2025
    Мастер-класс по росписи авторской керамики в Суздале (7+)
    Всем рекомендую! Насколько я не умею рисовать и заказывал мастер-класс ради жены на 8 марта, но. . я расписал тарелку (назвал хинкальницей) смелее и быстрее жены! И мне понравилось! Впечатления чудесные, рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Из центра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мастер-класс по росписи авторской керамики в Суздале (7+)
  2. Суздаль: самое-самое
  3. Неспешная групповая прогулка по Суздалю
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Торговые Ряды
  6. Спасо-Евфимиев монастырь
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Покровский монастырь
  9. Преподобенская колокольня
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в марте 2025
Сейчас в Суздале в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 880 до 2260. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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