С Светлана Суздаль: самое-самое Огромное спасибо Николаю за интересную экскурсию и рассказ о городе Суздале. 1,5 часа пролетели незаметно. Узнали много интересных фактов, увидели почти все достопримечательности. Легкая подача материала. Спасибо!

И Инна Суздаль: самое-самое Экскурсия очень интересная и познавательная! Николай с большой любовью и вовлеченностью рассказывает о своем крае, много интересной информации, познавательно и подробно. Всегда тщательно выбираю экскурсии и экскурсовода, и в этот раз не ошиблась, замечательные и экскурсия и экскурсовод. Спасибо большое!

Ф Федотова Суздаль: самое-самое Экскурсовод был очень вовлечен в свое дело, постоянно проверял, чтобы всем было интересно и все понимали о чем идет речь, давал необычные факты