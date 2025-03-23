Индивидуальная
Мастер-класс по росписи керамики
Узнайте секреты росписи керамики в Суздале. Создайте уникальную чашку или тарелку, которую сможете использовать дома или подарить друзьям
Начало: В центре города
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
2260 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Суздаль: самое-самое
Суздаль - это уникальное сочетание истории и архитектуры. Узнайте, как город получил своё название и какую роль сыграл в судьбе России
Начало: В центре Суздаля
Завтра в 11:00
5 апр в 14:00
880 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Неспешная групповая прогулка по Суздалю
Начало: Г. Суздаль, ул. Кремлевская д 5 у входа в «Мира це...
Расписание: См. расписание
Завтра в 11:00
31 мар в 14:30
1400 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана23 марта 2025Огромное спасибо Николаю за интересную экскурсию и рассказ о городе Суздале. 1,5 часа пролетели незаметно. Узнали много интересных фактов, увидели почти все достопримечательности. Легкая подача материала. Спасибо!
- ИИнна22 марта 2025Экскурсия очень интересная и познавательная! Николай с большой любовью и вовлеченностью рассказывает о своем крае, много интересной информации, познавательно и подробно. Всегда тщательно выбираю экскурсии и экскурсовода, и в этот раз не ошиблась, замечательные и экскурсия и экскурсовод. Спасибо большое!
- ФФедотова9 марта 2025Экскурсовод был очень вовлечен в свое дело, постоянно проверял, чтобы всем было интересно и все понимали о чем идет речь, давал необычные факты
- ВВиктор8 марта 2025Всем рекомендую! Насколько я не умею рисовать и заказывал мастер-класс ради жены на 8 марта, но. . я расписал тарелку (назвал хинкальницей) смелее и быстрее жены! И мне понравилось! Впечатления чудесные, рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Из центра»
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Сколько стоит экскурсия по Суздалю в марте 2025
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