Добро пожаловать в Суздаль! Узнайте город с его особым колоритом и ритмом жизни вместе с художником-реставратором
Дорогие гости, приглашаем вас в увлекательное путешествие по Суздалю.
В рамках экскурсии вы сможете насладиться уникальной атмосферой древнего города, увидеть знаменитый Кремль и резиденцию архиереев. Колокольный звон станет музыкальным сопровождением вашего путешествия.
Экскурсия обещает быть насыщенной и запоминающейся, открывая перед вами все грани суздальской красоты
Лучшее время для посещения Суздаля - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться всеми его красотами. Весной и осенью, в апреле и октябре, также приятно гулять, хотя может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, Суздаль превращается в сказочный снежный город, что тоже имеет своё очарование.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Кремль
Резиденция суздальских архиереев
Описание экскурсии
Говорят, что красота заключается в восприятии. Позвольте мне поделиться с вами тем, как раскрыть все великолепие нашего города.
Исследуем Кремль
Начнем с удивительного древнего Кремля! Это сердце города, где вы сможете насладиться великолепной архитектурой и историческим наследием. Здесь всё дышит историей, и каждый камень хранит свои секреты.
Резиденция архиереев
Далее мы отправимся в резиденцию суздальских архиереев. Это место не только поражает своей красотой, но и наполнено духовностью. Его атмосфера оставит незабываемое впечатление!
Звуки колокольного звона
На нашем пути нас ждёт концерт колокольного звона. Его мелодия пробуждает чувства и переносит в другие времена. Вы сможете насладиться этой гармонией и, возможно, почувствовать единение с историей.
Очарование города
Каждый уголок города полон загадок и красоты. Вы будете очарованы его атмосферой, которая способна вдохновить и поднять настроение. Присоединяйтесь к нашему пути открытия, и откройте для себя настоящий смысл красоты!
Ежедневно, по договоренности. Бронирование возможно не ранне, чем за 2 недели.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Древний Суздаль
Старый торговый город Посад
Суздальский кремль с уникальным белокаменным собором Рождества Богородицы
Архиерейские палаты
Кремль
Что включено
Экскурсионное обслуживание.
Что не входит в цену
Входные билеты в музеи.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Ленина, 63А, Суздаль
Завершение: Кремлёвская улица, 20, Суздаль
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности. Бронирование возможно не ранне, чем за 2 недели.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 60 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
Максим
Мы путешествуем много, любим посещать разные интересные места, часто возвращаемся в некоторые города. И в Суздаль любим приезжать. На этот раз решили заказать экскурсию по городу и посетить музей деревянного зодчества. Нам улыбнулась удача: гида выбрали знающего, очень эрудированного, настоящего профессионала, причем высочайшего уровня! Было настолько увлекательно, что мы не заметили, как пролетели три часа! Благодарим и будем рекомендовать друзьям!
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А
Алеся
Хочу написать об огромной благодарности нашему гиду по Суздалю, Андрею! Я просто уверена, что он просто лучший гид по этому древнему городу! Обширные знания, грамотная речь, логичный, выверенный маршрут! И читать дальшеуменьшить
город увидели, и в музеи с ним зашли! Музеи в этот раз для меня - просто открытие! Оказывается, в Суздале они просто богатейшие, я бы сказала, столичного уровня! Их просто виртуозно показал нам Андрей! Спасибо!
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М
Мария
Замечательная экскурсия с отличным гидом! Знания его обширны и по истории России, и Суздаля. Очень просто и понятно объяснял все нюансы деревянного строительства, создания икон и фресок, реставрацию памятников. Но самое удивительное - его экскурсы в историю: вообще высший пилотаж! Узнали много нового, например, что такое матица, полати, деисус, паникадило, тябло и многое другое! Спасибо!
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Т
Тамара
Мы надолго запомним путешествие в Суздаль, а все благодаря тому, что мы выбрали гидом Андрея. Город прекрасный, с его экскурсией и очень интересный. Поначалу мы планировали просто обзорную экскурсию, но потом согласились и в музеи зайти. И теперь с уверенностью можем сказать: музеи должны быть обязательным пунктом в программе! Спасибо за хорошо разработанную программу и впечатления!
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Г
Галина
Выражаю благодарность от группы туристов из Нижнего Новгорода! Нам надолго запомнится прекрасная экскурсия Андрея! Рассказ у него такой стройный и лёгкий, что время пролетело на одном дыхании! А сколько интересного он нам показал: и золотые врата, и царь-фонарь и фрески именитых мастеров! А сколько занимательных историй о городе мы услышали - и не перечесть! Спасибо, Андрей!
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Е
Елена
Красивейший город, это бриллиант Золотого Кольца России, милый, тихий и спокойный Суздаль. Приехали впервые, и уверены, что вернемся летом. Андрей прекрасный рассказчик, видно, что увлечен историей, интересно и по-доброму вся экскурсия прошла, 2 часа пролетели быстро и незаметно. Дочь 12 лет с интересом слушала. Ваша любовь к своему городу передалась и нам, спасибо!
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