Об экскурсии

Дорогие гости Суздаля, приглашаю Вас в путешествие по древнему городу. Я покажу Вам город с особым колоритом и ритмом жизни. Как художник-реставратор по образованию, я вижу город по-своему.

Говорят, что красота в глазах смотрящего, я расскажу, как увидеть всю неповторимую красоту города. Мы пройдем по древнему Кремлю, увидим резиденцию суздальских архиереев, послушаем концерт колокольного звона. Вы будете очарованы городом! Добро пожаловать!