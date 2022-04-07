Прогулка по городу с коренным суздальцем

Дорогие гости Суздаля, приглашаю Вас в путешествие по древнему городу

Индивидуальная
Дорогие гости Суздаля, приглашаю Вас в путешествие по древнему городу.

Я покажу Вам город с особым колоритом и ритмом жизни.

Как художник-реставратор по образованию, я вижу город по-своему.
Прогулка по городу с коренным суздальцем
Прогулка по городу с коренным суздальцем
Прогулка по городу с коренным суздальцем
Прогулка по городу с коренным суздальцем
Прогулка по городу с коренным суздальцем
Прогулка по городу с коренным суздальцем

Что вас ожидает 🤩

  • Древний Суздаль
  • Старый торговый город Посад
  • Суздальский кремль с уникальным белокаменным собором Рождества Богородицы
  • Архиерейские палаты

Об экскурсии

Дорогие гости Суздаля, приглашаю Вас в путешествие по древнему городу. Я покажу Вам город с особым колоритом и ритмом жизни. Как художник-реставратор по образованию, я вижу город по-своему.
Говорят, что красота в глазах смотрящего, я расскажу, как увидеть всю неповторимую красоту города. Мы пройдем по древнему Кремлю, увидим резиденцию суздальских архиереев, послушаем концерт колокольного звона. Вы будете очарованы городом! Добро пожаловать!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Ленина, 63А, Суздаль
Завершение: Кремлёвская улица, 20, Суздаль
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, по договоренности

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