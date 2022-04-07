Дорогие гости Суздаля, приглашаю Вас в путешествие по древнему городу. Я покажу Вам город с особым колоритом и ритмом жизни. Как художник-реставратор по образованию, я вижу город по-своему.
Говорят, что красота в глазах смотрящего, я расскажу, как увидеть всю неповторимую красоту города. Мы пройдем по древнему Кремлю, увидим резиденцию суздальских архиереев, послушаем концерт колокольного звона. Вы будете очарованы городом! Добро пожаловать!
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Входные билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Ленина, 63А, Суздаль
Завершение: Кремлёвская улица, 20, Суздаль
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно, по договоренности
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