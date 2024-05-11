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групповые экскурсии. Есть одно но: к приложению нужно приспособиться, и лучше это сделать заранее, до начала экскурсии. Без интернета тоже не всегда работает приложение, так что свои нюансы в таких экскурсиях есть. И билет вместо Кремля у нас оказался в монастырь)) так что продажа билета вместе с экскурсией не является преимуществом, все равно билет покупали, но это некритично. В целом всё нормально, и есть поддержка в мессенджерах, так что иногда такой формат экскурсий выручает.