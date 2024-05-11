1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Суздальская старина: путешествие в прошлое княжеской Руси
Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя уникальные памятники и кремль Суздаля с опытным гидом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
74406 696₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Суздаль - почувствовать пульс Средневековой Руси
Суздаль словно застыл во времени: это один из самых малонаселенных городов России с высокой плотностью исторических сооружений
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 10 чел.
Билеты
2 часа
Суздаль за 2 часа: путешествие в прошлое с аудиогидом и входом в кремль
Познакомьтесь с древним Суздалем! Аудиопрогулка и билет в кремль откроют вам великолепие истории и архитектуры этого уникального города
Начало: Около Суздальского кремля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 690₽ за билет
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Суздальский кремль: путешествие в сердце древней истории
Познакомьтесь с историческим наследием Суздаля, его кремлем и уникальными архитектурными памятниками в увлекательной индивидуальной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
74406 696₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна11 мая 2024В целом неплохая экскурсия, были интересные моменты. Но для меня лично было суховато. Может, просто тема не моя. Но аудиоэкскурсии это любимый формат. Когда ни от кого не зависишь и двигаешься в своем темпе 👍🏻
- ААлина21 апреля 2024Спасибо большое Андрею за интереснейшую экскурсию! Он настоящий знаток Суздаля и рассказал нам множество увлекательных историй. Маршрут нашей экскурсии был
- ААрина18 марта 2024Гид Андрей покорил нас, мы в восторге! Спасибо огромное, рекомендую Андрея, все покажет и расскажет!
- ЛЛюдмила22 февраля 2024Спасибо экскурсоводу Андрею за замечательный рассказ о Суздальском Кремле. Очень понравилось!!!
- ННина17 февраля 2024Спасибо большое Андрею, экскурсия с ним прошла увлекательно,очень много новой информации о Суздале услышали. Андрей патриот своего города и России,очень приятен в общение
- ТТатьяна26 ноября 2023Спасибо огромное,экскурсаводу Андрею, впечатление потрясающее: гордость за нашу Родину, за наших великих людей, за нашу Историю. Всем будем рекомендовать!
- ООльга22 октября 2023Необычный и удобный формат экскурсии, особенно если вы проездом и не располагаете временем, чтобы подстроиться под индивидуальные и тем более
- ЕЕкатерина21 июля 2023Сами бы мы точно и половины не увидели)))
- ЛЛюдмила18 июня 2023На экскурсии были мои родители и сын. Они искушенные путешественники, и от проведенной Андреем экскурсии они в полном восторге.
- ААлександра28 июля 2022Очень интересный рассказ. Выстроено все логично и с вкраплениями интерактива и юмора. Части про старину иллюстрируются фотографиями, очень интересно наблюдать за историей. В общем, всем советуем! Владимир - большой молодец)
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Архиерейские палаты»
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