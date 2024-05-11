Архиерейские палаты – экскурсии в Суздале

Найдено 4 экскурсии в категории «Архиерейские палаты» в Суздале, цены от 1 690 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Суздальская старина: знакомство с городом
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Суздальская старина: путешествие в прошлое княжеской Руси
Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя уникальные памятники и кремль Суздаля с опытным гидом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
74406 696 за всё до 5 чел.
Суздаль - почувствовать пульс Средневековой Руси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
26 отзывов
Суздаль - почувствовать пульс Средневековой Руси
Суздаль словно застыл во времени: это один из самых малонаселенных городов России с высокой плотностью исторических сооружений
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
6 800 за всё до 10 чел.
Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
7 отзывов
Суздаль за 2 часа: путешествие в прошлое с аудиогидом и входом в кремль
Познакомьтесь с древним Суздалем! Аудиопрогулка и билет в кремль откроют вам великолепие истории и архитектуры этого уникального города
Начало: Около Суздальского кремля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 690 за билет
Суздальский кремль: сердце древнего города
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Суздальский кремль: путешествие в сердце древней истории
Познакомьтесь с историческим наследием Суздаля, его кремлем и уникальными архитектурными памятниками в увлекательной индивидуальной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
74406 696 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    11 мая 2024
    Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль
    В целом неплохая экскурсия, были интересные моменты. Но для меня лично было суховато. Может, просто тема не моя. Но аудиоэкскурсии это любимый формат. Когда ни от кого не зависишь и двигаешься в своем темпе 👍🏻
  • А
    Алина
    21 апреля 2024
    Суздальская старина: знакомство с городом
    Спасибо большое Андрею за интереснейшую экскурсию! Он настоящий знаток Суздаля и рассказал нам множество увлекательных историй. Маршрут нашей экскурсии был
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    продуман до мелочей и охватил самые живописные уголки города. Определенно рекомендуем всем, кто хочет окунуться в историю Суздаля и насладиться его непередаваемыми красотами!

  • А
    Арина
    18 марта 2024
    Суздальская старина: знакомство с городом
    Гид Андрей покорил нас, мы в восторге! Спасибо огромное, рекомендую Андрея, все покажет и расскажет!
  • Л
    Людмила
    22 февраля 2024
    Суздальский кремль: сердце древнего города
    Спасибо экскурсоводу Андрею за замечательный рассказ о Суздальском Кремле. Очень понравилось!!!
  • Н
    Нина
    17 февраля 2024
    Суздальская старина: знакомство с городом
    Спасибо большое Андрею, экскурсия с ним прошла увлекательно,очень много новой информации о Суздале услышали. Андрей патриот своего города и России,очень приятен в общение
  • Т
    Татьяна
    26 ноября 2023
    Суздальский кремль: сердце древнего города
    Спасибо огромное,экскурсаводу Андрею, впечатление потрясающее: гордость за нашу Родину, за наших великих людей, за нашу Историю. Всем будем рекомендовать!
  • О
    Ольга
    22 октября 2023
    Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль
    Необычный и удобный формат экскурсии, особенно если вы проездом и не располагаете временем, чтобы подстроиться под индивидуальные и тем более
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    групповые экскурсии. Есть одно но: к приложению нужно приспособиться, и лучше это сделать заранее, до начала экскурсии. Без интернета тоже не всегда работает приложение, так что свои нюансы в таких экскурсиях есть. И билет вместо Кремля у нас оказался в монастырь)) так что продажа билета вместе с экскурсией не является преимуществом, все равно билет покупали, но это некритично. В целом всё нормально, и есть поддержка в мессенджерах, так что иногда такой формат экскурсий выручает.

  • Е
    Екатерина
    21 июля 2023
    Суздаль - почувствовать пульс Средневековой Руси
    Сами бы мы точно и половины не увидели)))
    Сами бы мы точно и половины не увидели)))Сами бы мы точно и половины не увидели)))
  • Л
    Людмила
    18 июня 2023
    Суздальский кремль: сердце древнего города
    На экскурсии были мои родители и сын. Они искушенные путешественники, и от проведенной Андреем экскурсии они в полном восторге.
  • А
    Александра
    28 июля 2022
    Суздаль - почувствовать пульс Средневековой Руси
    Очень интересный рассказ. Выстроено все логично и с вкраплениями интерактива и юмора. Части про старину иллюстрируются фотографиями, очень интересно наблюдать за историей. В общем, всем советуем! Владимир - большой молодец)

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Архиерейские палаты»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Суздальская старина: знакомство с городом
  2. Суздаль - почувствовать пульс Средневековой Руси
  3. Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль
  4. Суздальский кремль: сердце древнего города
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Торговые Ряды
  7. Преподобенская колокольня
  8. Спасо-Евфимиев монастырь
  9. Покровский монастырь
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в июне 2024
Сейчас в Суздале в категории "Архиерейские палаты" можно забронировать 4 экскурсии от 1 690 до 6 800 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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