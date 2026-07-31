Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Суздаля

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Историческая прогулка по граду Суздалю с элементами квеста

Погрузитесь в атмосферу средневекового Суздаля и станьте частью его истории! Увлекательный квест для всей семьи
Представьте себя жителем средневекового Суздаля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории.

Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение, где вы сможете примерить на себя роль купца, встретиться с
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потомственными ремесленниками, попробовать старинные лакомства и, конечно, отправиться на поиски заветного клада.

Этот квест станет незабываемым путешествием в прошлое, позволит вам узнать много нового и интересного о жизни и традициях средневековых суздальцев. Подходит как для взрослых, так и для детей, желающих окунуться в атмосферу приключений и открытий

5
313 отзывов

6 причин купить этот квест

  • 🕵️‍♂️ Увлекательный квест с погружением в историю
  • 🏛️ Посещение ключевых достопримечательностей Суздаля
  • 🛠️ Встреча с потомственными ремесленниками
  • 🍬 Дегустация старинных лакомств
  • 💰 Поиск заветного клада
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего отправляться на квест в Суздаль в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а зелень и цветы добавляют особую атмосферу. Май, сентябрь и октябрь также подходят для путешествия, когда меньше туристов и природа всё ещё радует глаз. В зимние месяцы прогулка будет менее комфортной из-за холода, но при наличии тёплой одежды и желания окунуться в зимнюю сказку, это тоже возможно.
Сейчас август — это идеальное время.
Историческая прогулка по граду Суздалю с элементами квеста
Историческая прогулка по граду Суздалю с элементами квеста
Историческая прогулка по граду Суздалю с элементами квеста

Что можно увидеть

  • Суздальская Торговая площадь
  • Торговые ряды
  • Панорама Зарядья
  • Кремль
  • Кремлевские валы
  • Дом купца Табашникова
  • Главные соборы и церкви Суздаля

Описание квеста

Стать жителем средневекового Суздаля!

Вам предстоит изнутри взглянуть на историю Суздаля и примерить на себя роли его древних персонажей. Став представителем купечества, вы узнаете, какие товары были востребованы на суздальском Ополье. Познакомитесь с потомственными мастерами и попробуете старинные лакомства. Научитесь вычислять, где подводные реки текут, и без компаса определять стороны света. А в финале квеста найдете заветный клад!

Во время нашей неспешной прогулки вы не только будете узнавать историю нашего края и проводить параллели с современностью, но и разгадывать загадки, которые в огромном количестве за долгую историю накопились на суздальской земле. Вы отведаете старинные лакомства и обязательно найдёте клад.

Маршрут

  • Суздальская Торговая площадь
  • Торговые ряды и панорама Зарядья
  • Кремль и кремлевские валы
  • Дом купца Табашникова
  • Главные соборы и церкви Суздаля

Кому подойдет квест

Маленьким и большим путешественникам, которые любят приключения и хотят узнать самое интересное о жизни старого Суздаля.

Организационные детали

  • Обратите внимание: мы не посещаем экспозиции внутри
  • Экскурсию-квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • По запросу экскурсию можно провести для групп, в том числе и школьных, детали уточняйте в переписке

ежедневно в 10:00, 12:30 и 15:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 8 раз на ближайшие дни
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Стоимость квеста

ТарифСтоимость
Участник2300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Торговой площади у ресторана «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:30 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 18196 туристов
Я гид со стажем, профессиональный педагог, потомственный мастер народного творчества. Прошла обучение во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Работаю в Суздале, Кидекше, Владимире, Боголюбово. За несколько лет работы сформировала свою команду коллег-единомышленников. Имеем
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большой опыт организации и проведения детских, семейных и корпоративных программ и мастер-классов. Специализируемся на интерактивных и игровых исторических программах и квестах. Каждый сценарий мы разрабатываем индивидуально с учётом пожеланий и интересов участников. Берём на себя полное сопровождение гостей во время их пребывания в Суздале и Владимире.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 313 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
293
4
11
3
6
2
2
1
1
Ольга
Сегодня прогулялись по Суздалю с Марией. Это было очень душевно и здОрово! В нашей группе было три подростка. Им угодить, как известно, нелегко. Однако все были вовлечены в процесс, заинтересованно
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слушали и искали ответы на вопросы.
Когда выбирала экскурсию на сайте, нужна была именно интерактивная экскурсия, где не столько расскажут сухие факты истории, сколько дадут почувствовать и понять её. Мария справилась на отлично! Видно, что человек болеет за своё дело, ищет что-то интересное, чего не прочитаешь в путеводителях. Ей нравится этот город и она старается, чтобы мы тоже его полюбили. Мы с удовольствием бродили по тихим улочкам Суздаля, отгадывали загадки, искали ответы на вопросы, выстраивали логические цепочки и узнавали много нового (многие факты, кстати, заставили задуматься и вызвали желание почитать дома историю Руси).
В общем, экскурсия была на 10 из 10!

Сегодня прогулялись по Суздалю с Марией. Это было очень душевно и здОрово! В нашей группе было
Сегодня прогулялись по Суздалю с Марией. Это было очень душевно и здОрово! В нашей группе было
Сегодня прогулялись по Суздалю с Марией. Это было очень душевно и здОрово! В нашей группе было
Сегодня прогулялись по Суздалю с Марией. Это было очень душевно и здОрово! В нашей группе было
Сегодня прогулялись по Суздалю с Марией. Это было очень душевно и здОрово! В нашей группе было
Сегодня прогулялись по Суздалю с Марией. Это было очень душевно и здОрово! В нашей группе было
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Е
Какая же прекрасная экскурсия у нас была!! Кирилл просто обалденный экскурсовод! Отлично провели время, поугадывали, поискали подсказки, поели мороженного, пофотались! Просто супер!!!
Какая же прекрасная экскурсия у нас была!! Кирилл просто обалденный экскурсовод! Отлично провели время, поугадывали, поискали
Какая же прекрасная экскурсия у нас была!! Кирилл просто обалденный экскурсовод! Отлично провели время, поугадывали, поискали
Какая же прекрасная экскурсия у нас была!! Кирилл просто обалденный экскурсовод! Отлично провели время, поугадывали, поискали
Какая же прекрасная экскурсия у нас была!! Кирилл просто обалденный экскурсовод! Отлично провели время, поугадывали, поискали
Какая же прекрасная экскурсия у нас была!! Кирилл просто обалденный экскурсовод! Отлично провели время, поугадывали, поискали
Какая же прекрасная экскурсия у нас была!! Кирилл просто обалденный экскурсовод! Отлично провели время, поугадывали, поискали
Какая же прекрасная экскурсия у нас была!! Кирилл просто обалденный экскурсовод! Отлично провели время, поугадывали, поискали
Какая же прекрасная экскурсия у нас была!! Кирилл просто обалденный экскурсовод! Отлично провели время, поугадывали, поискали+3
Какая же прекрасная экскурсия у нас была!! Кирилл просто обалденный экскурсовод! Отлично провели время, поугадывали, поискали
Какая же прекрасная экскурсия у нас была!! Кирилл просто обалденный экскурсовод! Отлично провели время, поугадывали, поискали
Какая же прекрасная экскурсия у нас была!! Кирилл просто обалденный экскурсовод! Отлично провели время, поугадывали, поискали
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Э
Приехали с сыном подростком 14ти лет в чудесный город Суздаль и решили найти экскурсию, чтобы изучить город получше. По отзывам забронировали экскурсию и получили огромное удовольствие от проведенного времени с
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гидом Еленой, 2 часа пролетели очень быстро, тк подача информации была легкой и доступной, в первую очередь подростку, а это задача со звездой заинтересовать и вдохновить историческими персонажами. Спасибо Елене за интересный рассказ, однозначно рекомендую!

Приехали с сыном подростком 14ти лет в чудесный город Суздаль и решили найти экскурсию, чтобы изучить
Приехали с сыном подростком 14ти лет в чудесный город Суздаль и решили найти экскурсию, чтобы изучить
Приехали с сыном подростком 14ти лет в чудесный город Суздаль и решили найти экскурсию, чтобы изучить
Приехали с сыном подростком 14ти лет в чудесный город Суздаль и решили найти экскурсию, чтобы изучить
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Мухидинова
Впервые в Суздале и сходила на данную экскурсию. Город очень красивый, с уютной атмосферой, старинной архитектурой и особым спокойствием, которого так не хватает в больших городах.
Экскурсия мне очень понравилась. Гид
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Кирил рассказывал увлекательно и доступно, было видно, что он действительно любит своё дело и хорошо знает историю. Мы узнали много нового о прошлом города, его традициях и знаменитых местах. Особенно запомнилось посещение домика с древней утварью.
Всё было хорошо организовано: маршрут продуман, темп комфортный, времени хватило и на прогулку, и на съемку. Атмосфера была очень тёплая и дружелюбная

Впервые в Суздале и сходила на данную экскурсию. Город очень красивый, с уютной атмосферой, старинной архитектурой
Впервые в Суздале и сходила на данную экскурсию. Город очень красивый, с уютной атмосферой, старинной архитектурой
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А
Экскурсия прошла на одном дыхании. Всем рекомендую её с гидом Марией, она с первых минут располагает к себе и заинтересовывает. Все прошло очень интересно и познавательно. Спасибо большое Марии за замечательную экскурсию!!!
Экскурсия прошла на одном дыхании. Всем рекомендую её с гидом Марией, она с первых минут располагает
Экскурсия прошла на одном дыхании. Всем рекомендую её с гидом Марией, она с первых минут располагает
Экскурсия прошла на одном дыхании. Всем рекомендую её с гидом Марией, она с первых минут располагает
Экскурсия прошла на одном дыхании. Всем рекомендую её с гидом Марией, она с первых минут располагает
Экскурсия прошла на одном дыхании. Всем рекомендую её с гидом Марией, она с первых минут располагает
Экскурсия прошла на одном дыхании. Всем рекомендую её с гидом Марией, она с первых минут располагает
Экскурсия прошла на одном дыхании. Всем рекомендую её с гидом Марией, она с первых минут располагает
Экскурсия прошла на одном дыхании. Всем рекомендую её с гидом Марией, она с первых минут располагает+1
Экскурсия прошла на одном дыхании. Всем рекомендую её с гидом Марией, она с первых минут располагает
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Кристина
Все очень понравилось! Всс очень доступно, экскурсия проходила не как монолог экскурсовода, а мы все были активными участниками, нам задавали интересные вопросы, было очень интересно! Спасибо за такое прекрасное времяпрепровождение! Мария превосходный гид, однозначно рекомендуем!
Все очень понравилось! Всс очень доступно, экскурсия проходила не как монолог экскурсовода, а мы все были
Все очень понравилось! Всс очень доступно, экскурсия проходила не как монолог экскурсовода, а мы все были
Все очень понравилось! Всс очень доступно, экскурсия проходила не как монолог экскурсовода, а мы все были
Все очень понравилось! Всс очень доступно, экскурсия проходила не как монолог экскурсовода, а мы все были
Все очень понравилось! Всс очень доступно, экскурсия проходила не как монолог экскурсовода, а мы все были
Все очень понравилось! Всс очень доступно, экскурсия проходила не как монолог экскурсовода, а мы все были
Мария
Мария
Ответ организатора:
Огромное спасибо,так приятно,когда нс экскурсию приезжает семья,все друг другу помогают,и в результате все загадки с успехом разгаданы.
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Входит в следующие категории Суздаля

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