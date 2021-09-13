Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Суздаля

Что вас ожидает

Стать жителем средневекового Суздаля.

Вам предстоит изнутри взглянуть на историю Суздаля и примерить на себя роли его древних персонажей — купцов, ополченцев, ремесленников. Став представителем купечества, вы узнаете, какие товары были востребованы на суздальском Ополье. В образе ополченца испытаете себя в стрельбе из лука. Познакомитесь с потомственными мастерами и попробуете старинные лакомства. Научитесь вычислять, где подводные реки текут, и без компаса определять стороны света. А в финале квеста найдете заветный клад!

Маршрут квеста

Суздальская Торговая площадь

Торговые ряды и панорама Зарядья

Кремль и кремлевские валы

Дом купца Табашникова

Главные соборы и церкви Суздаля

Кому подойдет квест

Маленьким и большим путешественникам, которые любят приключения и хотят узнать самое интересное о жизни старого Суздаля.

Организационные детали

Экскурсию-квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды.