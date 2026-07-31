Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Суздаля

Историческая прогулка по граду Суздалю с элементами квеста
Погрузитесь в атмосферу средневекового Суздаля и станьте частью его истории! Увлекательный квест для всей семьи
Представьте себя жителем средневекового Суздаля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории.
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение, где вы сможете примерить на себя роль купца, встретиться с читать дальшеуменьшить
потомственными ремесленниками, попробовать старинные лакомства и, конечно, отправиться на поиски заветного клада.
Этот квест станет незабываемым путешествием в прошлое, позволит вам узнать много нового и интересного о жизни и традициях средневековых суздальцев. Подходит как для взрослых, так и для детей, желающих окунуться в атмосферу приключений и открытий
Лучше всего отправляться на квест в Суздаль в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а зелень и цветы добавляют особую атмосферу. Май, сентябрь и октябрь также подходят для путешествия, когда меньше туристов и природа всё ещё радует глаз. В зимние месяцы прогулка будет менее комфортной из-за холода, но при наличии тёплой одежды и желания окунуться в зимнюю сказку, это тоже возможно.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Суздальская Торговая площадь
Торговые ряды
Панорама Зарядья
Кремль
Кремлевские валы
Дом купца Табашникова
Главные соборы и церкви Суздаля
Описание квеста
Стать жителем средневекового Суздаля!
Вам предстоит изнутри взглянуть на историю Суздаля и примерить на себя роли его древних персонажей. Став представителем купечества, вы узнаете, какие товары были востребованы на суздальском Ополье. Познакомитесь с потомственными мастерами и попробуете старинные лакомства. Научитесь вычислять, где подводные реки текут, и без компаса определять стороны света. А в финале квеста найдете заветный клад!
Во время нашей неспешной прогулки вы не только будете узнавать историю нашего края и проводить параллели с современностью, но и разгадывать загадки, которые в огромном количестве за долгую историю накопились на суздальской земле. Вы отведаете старинные лакомства и обязательно найдёте клад.
Маршрут
Суздальская Торговая площадь
Торговые ряды и панорама Зарядья
Кремль и кремлевские валы
Дом купца Табашникова
Главные соборы и церкви Суздаля
Кому подойдет квест
Маленьким и большим путешественникам, которые любят приключения и хотят узнать самое интересное о жизни старого Суздаля.
Организационные детали
Обратите внимание: мы не посещаем экспозиции внутри
Экскурсию-квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды
По запросу экскурсию можно провести для групп, в том числе и школьных, детали уточняйте в переписке
ежедневно в 10:00, 12:30 и 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Торговой площади у ресторана «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:30 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 18196 туристов
Я гид со стажем, профессиональный педагог, потомственный мастер народного творчества. Прошла обучение во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Работаю в Суздале, Кидекше, Владимире, Боголюбово. За несколько лет работы сформировала свою команду коллег-единомышленников. Имеем читать дальшеуменьшить
большой опыт организации и проведения детских, семейных и корпоративных программ и мастер-классов.
Специализируемся на интерактивных и игровых исторических программах и квестах. Каждый сценарий мы разрабатываем индивидуально с учётом пожеланий и интересов участников. Берём на себя полное сопровождение гостей во время их пребывания в Суздале и Владимире.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 313 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Сегодня прогулялись по Суздалю с Марией. Это было очень душевно и здОрово! В нашей группе было три подростка. Им угодить, как известно, нелегко. Однако все были вовлечены в процесс, заинтересованно читать дальшеуменьшить
слушали и искали ответы на вопросы. Когда выбирала экскурсию на сайте, нужна была именно интерактивная экскурсия, где не столько расскажут сухие факты истории, сколько дадут почувствовать и понять её. Мария справилась на отлично! Видно, что человек болеет за своё дело, ищет что-то интересное, чего не прочитаешь в путеводителях. Ей нравится этот город и она старается, чтобы мы тоже его полюбили. Мы с удовольствием бродили по тихим улочкам Суздаля, отгадывали загадки, искали ответы на вопросы, выстраивали логические цепочки и узнавали много нового (многие факты, кстати, заставили задуматься и вызвали желание почитать дома историю Руси). В общем, экскурсия была на 10 из 10!
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Е
Елена
Какая же прекрасная экскурсия у нас была!! Кирилл просто обалденный экскурсовод! Отлично провели время, поугадывали, поискали подсказки, поели мороженного, пофотались! Просто супер!!!
+3
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Э
Эльмира
Приехали с сыном подростком 14ти лет в чудесный город Суздаль и решили найти экскурсию, чтобы изучить город получше. По отзывам забронировали экскурсию и получили огромное удовольствие от проведенного времени с читать дальшеуменьшить
гидом Еленой, 2 часа пролетели очень быстро, тк подача информации была легкой и доступной, в первую очередь подростку, а это задача со звездой заинтересовать и вдохновить историческими персонажами. Спасибо Елене за интересный рассказ, однозначно рекомендую!
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Мухидинова
Впервые в Суздале и сходила на данную экскурсию. Город очень красивый, с уютной атмосферой, старинной архитектурой и особым спокойствием, которого так не хватает в больших городах. Экскурсия мне очень понравилась. Гид читать дальшеуменьшить
Кирил рассказывал увлекательно и доступно, было видно, что он действительно любит своё дело и хорошо знает историю. Мы узнали много нового о прошлом города, его традициях и знаменитых местах. Особенно запомнилось посещение домика с древней утварью. Всё было хорошо организовано: маршрут продуман, темп комфортный, времени хватило и на прогулку, и на съемку. Атмосфера была очень тёплая и дружелюбная
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А
Алия
Экскурсия прошла на одном дыхании. Всем рекомендую её с гидом Марией, она с первых минут располагает к себе и заинтересовывает. Все прошло очень интересно и познавательно. Спасибо большое Марии за замечательную экскурсию!!!
+1
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Кристина
Все очень понравилось! Всс очень доступно, экскурсия проходила не как монолог экскурсовода, а мы все были активными участниками, нам задавали интересные вопросы, было очень интересно! Спасибо за такое прекрасное времяпрепровождение! Мария превосходный гид, однозначно рекомендуем!
Мария
Ответ организатора:
Огромное спасибо,так приятно,когда нс экскурсию приезжает семья,все друг другу помогают,и в результате все загадки с успехом разгаданы.
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