Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Суздаля

Исторический квест по граду Суздалю

Приключение для всей семьи с погружением в прошлые эпохи

5
1 отзыв
Этот квест не только познакомит вас с историей стольного Суздаля, но и позволит побывать внутри неё! Вы примерите на себя образ купца, встретитесь с потомственными ремесленниками и научитесь стрелять из лука, как настоящий ополченец.

А в результате поймете образ мысли средневековых суздальцев и отыщете заветный клад.
Исторический квест по граду Суздалю
Исторический квест по граду Суздалю
Исторический квест по граду Суздалю
Исторический квест по граду Суздалю
Исторический квест по граду Суздалю
Исторический квест по граду Суздалю
Исторический квест по граду Суздалю
Исторический квест по граду Суздалю
Исторический квест по граду Суздалю

Что вас ожидает

Стать жителем средневекового Суздаля.

Вам предстоит изнутри взглянуть на историю Суздаля и примерить на себя роли его древних персонажей — купцов, ополченцев, ремесленников. Став представителем купечества, вы узнаете, какие товары были востребованы на суздальском Ополье. В образе ополченца испытаете себя в стрельбе из лука. Познакомитесь с потомственными мастерами и попробуете старинные лакомства. Научитесь вычислять, где подводные реки текут, и без компаса определять стороны света. А в финале квеста найдете заветный клад!

Маршрут квеста

  • Суздальская Торговая площадь
  • Торговые ряды и панорама Зарядья
  • Кремль и кремлевские валы
  • Дом купца Табашникова
  • Главные соборы и церкви Суздаля

Кому подойдет квест

Маленьким и большим путешественникам, которые любят приключения и хотят узнать самое интересное о жизни старого Суздаля.

Организационные детали

Экскурсию-квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Место начала и завершения
на Торговой площади
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 15:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Конечно, наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
Мария
Мария
Я гид со стажем, профессиональный педагог, потомственный мастер народного творчества. Прошла обучение во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Работаю в Суздале, Кидекше, Владимире, Боголюбово. За несколько лет работы сформировала свою команду коллег-единомышленников. Имеем большой опыт организации и проведения детских, семейных и корпоративных программ и мастер-классов. Специализируемся на интерактивных и игровых исторических программах и квестах. Каждый сценарий мы разрабатываем индивидуально с учетом пожеланий и интересов участников. Берем на себя полное сопровождение гостей во время их пребывания в Суздале и Владимире.
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1 реальный отзыв

Инга
13 сен 2021
12.09.2021 г. посчастливилось попасть на экскурсии с гидом Марией. При выборе опиралась на то, чтобы заинтересовать 8-ми летнюю дочь и не ошиблась с выбором. Мария так умело и интересно построила квест и весь маршрут, что дочь быстро заинтересовалась игрой. С увлечением искала берестяных грамоты и затем также весело и интересно выполняла, указанные в них интересные задания. Нам взрослым тоже скучать не пришлось. Мария, огромное Вам спасибо за приятное общение, за такую необычную и увлекательную экскурсию для детей и взрослых. Действительно нестандартный квест! Очень советую!

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