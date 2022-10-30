Вы узнаете, как Спасо-Евфимиев монастырь вначале стал крепостью, а потом тюрьмой. Прогуляетесь по его могучим стенам и заглянем в пыточную. Посчитаете древние башни и расшифруете их необычные названия. Послушаете колокольный звон и увидите звонаря за работой. А также раскроете богатую историю монастыря: в легкой непринужденной форме, через вопросы, легенды и необычные факты.
Вы услышите о местных знаменитых узниках и связанных с ними роковых предсказаниях. Прикоснетесь к истории самой маленькой церкви в городе и самой древней в монастыре. Рассмотрите яркий ковер фресок и узнаете, как они создавались. Посетите аптекарский огород и отыщете загадочные символы на стенах. А еще выясните, кто похоронен в самой большой и красивой гробнице монастыря.