Суздаль для детей: «Тайны старой крепости»

Погулять по таинственному Спасо-Евфимиеву монастырю и раскрыть его секреты

Приглашаем маленьких путешественников и их родителей исследовать древний Спасо-Евфимиев монастырь, живописно расположенный на левом берегу реки Каменка.

Мы поможем вам погрузиться в его многовековую историю, отыскать загадочные символы на его стенах и расшифровать великолепные фрески. Всё это — в легком, увлекательном, интерактивном формате!
Суздаль для детей: «Тайны старой крепости»
Суздаль для детей: «Тайны старой крепости»
Суздаль для детей: «Тайны старой крепости»
Суздаль для детей: «Тайны старой крепости»
Суздаль для детей: «Тайны старой крепости»
Суздаль для детей: «Тайны старой крепости»
Суздаль для детей: «Тайны старой крепости»
Суздаль для детей: «Тайны старой крепости»
Суздаль для детей: «Тайны старой крепости»
Суздаль для детей: «Тайны старой крепости»
Суздаль для детей: «Тайны старой крепости»
Суздаль для детей: «Тайны старой крепости»
Суздаль для детей: «Тайны старой крепости»
Суздаль для детей: «Тайны старой крепости»
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Описание

Что вас ожидает

Погружение в прошлое

Вы узнаете, как Спасо-Евфимиев монастырь вначале стал крепостью, а потом тюрьмой. Прогуляетесь по его могучим стенам и заглянем в пыточную. Посчитаете древние башни и расшифруете их необычные названия. Послушаете колокольный звон и увидите звонаря за работой. А также раскроете богатую историю монастыря: в легкой непринужденной форме, через вопросы, легенды и необычные факты.

Нескучные истории

Вы услышите о местных знаменитых узниках и связанных с ними роковых предсказаниях. Прикоснетесь к истории самой маленькой церкви в городе и самой древней в монастыре. Рассмотрите яркий ковер фресок и узнаете, как они создавались. Посетите аптекарский огород и отыщете загадочные символы на стенах. А еще выясните, кто похоронен в самой большой и красивой гробнице монастыря.

Организационные детали

  • Вся экскурсия проходит на территории Спасо-Евфимиева монастыря
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: 450 руб. взрослые, дети до 14 лет бесплатно. Билеты на гида покупать не нужно.
  • Рекомендуемый возраст детей — от 8-9 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в ресторан «Огурец»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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