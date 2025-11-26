О Обаренова Занимательный Суздаль: экскурсия для взрослых и детей Очень интересно и познавательно. Кирилл настоящий мастер своего дела. Увлекательное путешествие по городу, два часа пролетели незаметно. Искренние слова благодарности и самые добрые пожелания всем организаторам. Спасибо!

М Мария Суздаль: самый русский город Нам очень понравилась экскурсия и мы благодарны Сергею за его отзывчивость, энтузиазм, за готовность к диалогу! Мы узнали Суздаль с новой стороны, Сергей рассказал нам также, что посмотреть из того, что не вошло в экскурсию. Приедем ещё и пойдем снова к Сергею!

Н Наталья Суздаль: самый русский город Огромное спасибо за экскурсию! Экскурсия в формате прогулки - это всегда комфортно и интересно. Очень люблю Суздаль и бываю в этом городе часто) но на этой экскурсии открыла для себя много интересных, и до этого неизвестных, мне фактов. Спасибо! Сумели удивить))

О Ольга Суздаль: самый русский город Мы в Суздале в первый раз. И однозначно вернемся еще раз! В первую очередь благодаря Сергею.

Сергей очень внимательный. Интересно рассказывает. Подача материала шикарная. Видно, что любит свой город. Благодарим за интересную экскурсию!

А Анна Занимательный Суздаль: экскурсия для взрослых и детей Прекрасная экскурсия! Анастасия очень интересно рассказывает, адаптируя исторические описания к детскому восприятию. Итог: дети запомнили практически все, о чем было рассказано! Получили огромное удовольствие! Спасибо!

Е Елена Занимательный Суздаль: экскурсия для взрослых и детей Экскурсия понравилась всем.

И даже шустрый ребенок был в восторге. Спасибо!

Л Лидия Занимательный Суздаль: экскурсия для взрослых и детей Благодарим за отличную, неспешную прогулку по городу. Было познавательно и интересно. Хотим еще зимой вернуться!

Н Наталья Суздаль: самый русский город Сергей любит и знает свой город, узнали много нового. Немного затянуто, экскурсия длилась почти три часа.

E Ekatetina Суздаль: самый русский город Любовь к родному городу и его жителям отражена в рассказах Сергея. Всем рекомендую экскурсию, чтобы ощутить теплоту и нежность этого города!

А Андрей Суздаль: самый русский город Сергей — профессиональный экскурсовод. Знает и понятно рассказал не только о Суздале, но и об образе жизни, порядках, законах времен создания и расцвета города. С собой у него фотографии и планшет с видео о наиболее значимых местах и событиях. 2 часа экскурсии прошли очень насыщенно. Видел в соседнем отзыве рекомендации в адрес Сергея улучшить качество речи — это видимо промахнулись с экскурсией и по ошибке написали сюда. Речь у Сергея отличная. Сам Суздаль после такой экскурсии воспринимался более осмысленно.

Д Дмитрий Суздаль: самый русский город Сергей, спасибо Вам огромное за просто невероятную экскурсию! Мы с супругой просто с головой погрузились в историю этого прекрасного и многогранного города. А финальное место которое мы посетили - просто полностью нас перезагрузило и настолько зацепило потаенные части души, что аж мурашки по всему телу! Вы настоящий МУЖ своего города, успехов в Ваших начинаниях и новых интересных проектов!

О Оксана Занимательный Суздаль: экскурсия для взрослых и детей Анастасия очень милая гид. Нам очень понравилась проведенная экскурсия. Узнали историю любимого Суздаля. Можем смело рекомендовать данную экскурсию и гида =)

О Ольга Суздаль: самый русский город Сергей составил интересную неординарную экскурсию. Хотя провела в Суздале не один выходной)), с такой стороны его ни разу не узнавала.

К Ксения Суздаль: самый русский город Хочется выразить благодарность нашему гид - Сергею за прекрасную организацию, познавательный, динамичный и интересный рассказ и приятное знакомство с городом - Суздаль!

Дети (13 лет) спросили у меня:"А мы еще вернемся в Суздаль?", т. к. еще не все места, о которых увлеченно рассказал Сергей, и детали, на которые обратил внимание, удалось охватить за время нашего, к сожалению, однодневного пребывания в городе.

Поэтому мы обязательно вернемся, и я уверена, что Сергею будет, что еще нам рассказать!

Успехов и самого наилучшего! Спасибо! Добрый день!Хочется выразить благодарность нашему гид - Сергею за прекрасную организацию, познавательный, динамичный и интересный рассказ и приятное знакомство с

Т Татьяна Суздаль: самый русский город Было интересно. Сергей помог нам лучше понять этот уникальный город.

А Анна Занимательный Суздаль: экскурсия для взрослых и детей Спасибо большое за экскурсию и советы по городу! Все понравилось. Было не занудно и интересно.

А Алена Суздаль: самый русский город Сергей отличный рассказчик, пунктуальный и доброжелательный, прекрасно знает материал. Экскурсия прошла на одном дыхании. Если запланируем посетить Суздаль, то обязательно обратимся снова.

Л Людмила Занимательный Суздаль: экскурсия для взрослых и детей Спасибо Кириллу за прекрасный экскурс по городу Суздаль. Рекомендую всем.

Н Наталья Суздаль: самый русский город Экскурсия — супер!



Ценно было узнать и о прошлом города, и о его настоящем. Экскурсия очень многогранная. Помимо основной программы, было здорово пообщаться с Сергеем не только как с экскурсоводом, но и как с местным жителем.