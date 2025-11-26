Групповая
до 17 чел.
В трендеГрупповая экскурсия по древнему Суздалю
Погрузитесь в историю Суздаля через традиционные игры, беседы и вопросы. Увидите главные достопримечательности и узнаете много нового
Начало: На улице Ленина
Расписание: ежедневно в 10:00 и 12:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Суздаль: история и развлечения для всей семьи
Погрузитесь в мир древнего Суздаля: от исторических рассказов до участия в мастер-классах - путешествие, которое увлечёт и детей, и взрослых
Начало: Около Ризоположенского монастыря
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Суздаль: самый русский город
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя уникальные храмы и тайны купеческого быта
Начало: На ул. Кремлевская 6
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
9500 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 25 чел.
Интерактивная экскурсия «По Суздалю с местным жителем»
Увидеть всё самое интересное в Суздале и понять, чем он отличается от других городов
Начало: У памятника Лебедеву
Расписание: в субботу в 14:00
13 дек в 14:00
20 дек в 14:00
1500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООбаренова26 ноября 2025Очень интересно и познавательно. Кирилл настоящий мастер своего дела. Увлекательное путешествие по городу, два часа пролетели незаметно. Искренние слова благодарности и самые добрые пожелания всем организаторам. Спасибо!
- ММария15 ноября 2025Нам очень понравилась экскурсия и мы благодарны Сергею за его отзывчивость, энтузиазм, за готовность к диалогу! Мы узнали Суздаль с
- ННаталья13 ноября 2025Огромное спасибо за экскурсию! Экскурсия в формате прогулки - это всегда комфортно и интересно. Очень люблю Суздаль и бываю в
- ООльга3 ноября 2025Мы в Суздале в первый раз. И однозначно вернемся еще раз! В первую очередь благодаря Сергею.
Сергей очень внимательный. Интересно рассказывает. Подача материала шикарная. Видно, что любит свой город. Благодарим за интересную экскурсию!
- ААнна28 октября 2025Прекрасная экскурсия! Анастасия очень интересно рассказывает, адаптируя исторические описания к детскому восприятию. Итог: дети запомнили практически все, о чем было рассказано! Получили огромное удовольствие! Спасибо!
- ЕЕлена16 октября 2025Экскурсия понравилась всем.
И даже шустрый ребенок был в восторге. Спасибо!
- ЛЛидия11 октября 2025Благодарим за отличную, неспешную прогулку по городу. Было познавательно и интересно. Хотим еще зимой вернуться!
- ННаталья6 октября 2025Сергей любит и знает свой город, узнали много нового. Немного затянуто, экскурсия длилась почти три часа.
- EEkatetina6 октября 2025Любовь к родному городу и его жителям отражена в рассказах Сергея. Всем рекомендую экскурсию, чтобы ощутить теплоту и нежность этого города!
- ААндрей30 сентября 2025Сергей — профессиональный экскурсовод. Знает и понятно рассказал не только о Суздале, но и об образе жизни, порядках, законах времен
- ДДмитрий26 сентября 2025Сергей, спасибо Вам огромное за просто невероятную экскурсию! Мы с супругой просто с головой погрузились в историю этого прекрасного и
- ООксана23 сентября 2025Анастасия очень милая гид. Нам очень понравилась проведенная экскурсия. Узнали историю любимого Суздаля. Можем смело рекомендовать данную экскурсию и гида =)
- ООльга22 сентября 2025Сергей составил интересную неординарную экскурсию. Хотя провела в Суздале не один выходной)), с такой стороны его ни разу не узнавала.
- ККсения22 сентября 2025Добрый день!
Хочется выразить благодарность нашему гид - Сергею за прекрасную организацию, познавательный, динамичный и интересный рассказ и приятное знакомство с
- ТТатьяна22 сентября 2025Было интересно. Сергей помог нам лучше понять этот уникальный город.
- ААнна15 сентября 2025Спасибо большое за экскурсию и советы по городу! Все понравилось. Было не занудно и интересно.
- ААлена13 сентября 2025Сергей отличный рассказчик, пунктуальный и доброжелательный, прекрасно знает материал. Экскурсия прошла на одном дыхании. Если запланируем посетить Суздаль, то обязательно обратимся снова.
- ЛЛюдмила8 сентября 2025Спасибо Кириллу за прекрасный экскурс по городу Суздаль. Рекомендую всем.
- ННаталья6 сентября 2025Экскурсия — супер!
Ценно было узнать и о прошлом города, и о его настоящем. Экскурсия очень многогранная. Помимо основной программы, было здорово пообщаться с Сергеем не только как с экскурсоводом, но и как с местным жителем.
- ЕЕлена26 августа 2025Очень интересная экскурсия. Было много деталей про уклад жизни жителей, откуда появились некоторые понятия, например гости. Удобно составлен маршрут, все рядом.
