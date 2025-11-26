Мои заказы

Дом купца Табашникова – экскурсии в Суздале

Найдено 4 экскурсии в категории «Дом купца Табашникова» в Суздале, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Занимательный Суздаль: экскурсия для взрослых и детей
Пешая
2 часа
62 отзыва
Групповая
до 17 чел.
В тренде
Групповая экскурсия по древнему Суздалю
Погрузитесь в историю Суздаля через традиционные игры, беседы и вопросы. Увидите главные достопримечательности и узнаете много нового
Начало: На улице Ленина
Расписание: ежедневно в 10:00 и 12:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1600 ₽ за человека
Тайны Суздаля для детей и взрослых
Пешая
2 часа
680 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Суздаль: история и развлечения для всей семьи
Погрузитесь в мир древнего Суздаля: от исторических рассказов до участия в мастер-классах - путешествие, которое увлечёт и детей, и взрослых
Начало: Около Ризоположенского монастыря
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Суздаль: самый русский город
Пешая
2 часа
148 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Суздаль: самый русский город
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя уникальные храмы и тайны купеческого быта
Начало: На ул. Кремлевская 6
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
9500 ₽ за всё до 7 чел.
Интерактивная экскурсия «По Суздалю с местным жителем»
Пешая
2 часа
16 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Интерактивная экскурсия «По Суздалю с местным жителем»
Увидеть всё самое интересное в Суздале и понять, чем он отличается от других городов
Начало: У памятника Лебедеву
Расписание: в субботу в 14:00
13 дек в 14:00
20 дек в 14:00
1500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Обаренова
    26 ноября 2025
    Занимательный Суздаль: экскурсия для взрослых и детей
    Очень интересно и познавательно. Кирилл настоящий мастер своего дела. Увлекательное путешествие по городу, два часа пролетели незаметно. Искренние слова благодарности и самые добрые пожелания всем организаторам. Спасибо!
    Очень интересно и познавательно. Кирилл настоящий мастер своего дела. Увлекательное путешествие по городу, два часа пролетели незаметно. Искренние слова благодарности и самые добрые пожелания всем организаторам. Спасибо!
  • М
    Мария
    15 ноября 2025
    Суздаль: самый русский город
    Нам очень понравилась экскурсия и мы благодарны Сергею за его отзывчивость, энтузиазм, за готовность к диалогу! Мы узнали Суздаль с
    читать дальше

    новой стороны, Сергей рассказал нам также, что посмотреть из того, что не вошло в экскурсию. Приедем ещё и пойдем снова к Сергею!

  • Н
    Наталья
    13 ноября 2025
    Суздаль: самый русский город
    Огромное спасибо за экскурсию! Экскурсия в формате прогулки - это всегда комфортно и интересно. Очень люблю Суздаль и бываю в
    читать дальше

    этом городе часто) но на этой экскурсии открыла для себя много интересных, и до этого неизвестных, мне фактов. Спасибо! Сумели удивить))

    Огромное спасибо за экскурсию! Экскурсия в формате прогулки - это всегда комфортно и интересно. Очень люблю Суздаль и бываю в
    читать дальше

    этом городе часто) но на этой экскурсии открыла для себя много интересных, и до этого неизвестных, мне фактов. Спасибо! Сумели удивить))
  • О
    Ольга
    3 ноября 2025
    Суздаль: самый русский город
    Мы в Суздале в первый раз. И однозначно вернемся еще раз! В первую очередь благодаря Сергею.
    Сергей очень внимательный. Интересно рассказывает. Подача материала шикарная. Видно, что любит свой город. Благодарим за интересную экскурсию!
    Мы в Суздале в первый раз. И однозначно вернемся еще раз! В первую очередь благодаря Сергею.
    Сергей очень внимательный. Интересно рассказывает. Подача материала шикарная. Видно, что любит свой город. Благодарим за интересную экскурсию!
  • А
    Анна
    28 октября 2025
    Занимательный Суздаль: экскурсия для взрослых и детей
    Прекрасная экскурсия! Анастасия очень интересно рассказывает, адаптируя исторические описания к детскому восприятию. Итог: дети запомнили практически все, о чем было рассказано! Получили огромное удовольствие! Спасибо!
  • Е
    Елена
    16 октября 2025
    Занимательный Суздаль: экскурсия для взрослых и детей
    Экскурсия понравилась всем.
    И даже шустрый ребенок был в восторге. Спасибо!
  • Л
    Лидия
    11 октября 2025
    Занимательный Суздаль: экскурсия для взрослых и детей
    Благодарим за отличную, неспешную прогулку по городу. Было познавательно и интересно. Хотим еще зимой вернуться!
  • Н
    Наталья
    6 октября 2025
    Суздаль: самый русский город
    Сергей любит и знает свой город, узнали много нового. Немного затянуто, экскурсия длилась почти три часа.
  • E
    Ekatetina
    6 октября 2025
    Суздаль: самый русский город
    Любовь к родному городу и его жителям отражена в рассказах Сергея. Всем рекомендую экскурсию, чтобы ощутить теплоту и нежность этого города!
  • А
    Андрей
    30 сентября 2025
    Суздаль: самый русский город
    Сергей — профессиональный экскурсовод. Знает и понятно рассказал не только о Суздале, но и об образе жизни, порядках, законах времен
    читать дальше

    создания и расцвета города. С собой у него фотографии и планшет с видео о наиболее значимых местах и событиях. 2 часа экскурсии прошли очень насыщенно. Видел в соседнем отзыве рекомендации в адрес Сергея улучшить качество речи — это видимо промахнулись с экскурсией и по ошибке написали сюда. Речь у Сергея отличная. Сам Суздаль после такой экскурсии воспринимался более осмысленно.

    Сергей — профессиональный экскурсовод. Знает и понятно рассказал не только о Суздале, но и об образеСергей — профессиональный экскурсовод. Знает и понятно рассказал не только о Суздале, но и об образе
  • Д
    Дмитрий
    26 сентября 2025
    Суздаль: самый русский город
    Сергей, спасибо Вам огромное за просто невероятную экскурсию! Мы с супругой просто с головой погрузились в историю этого прекрасного и
    читать дальше

    многогранного города. А финальное место которое мы посетили - просто полностью нас перезагрузило и настолько зацепило потаенные части души, что аж мурашки по всему телу! Вы настоящий МУЖ своего города, успехов в Ваших начинаниях и новых интересных проектов!

  • О
    Оксана
    23 сентября 2025
    Занимательный Суздаль: экскурсия для взрослых и детей
    Анастасия очень милая гид. Нам очень понравилась проведенная экскурсия. Узнали историю любимого Суздаля. Можем смело рекомендовать данную экскурсию и гида =)
  • О
    Ольга
    22 сентября 2025
    Суздаль: самый русский город
    Сергей составил интересную неординарную экскурсию. Хотя провела в Суздале не один выходной)), с такой стороны его ни разу не узнавала.
  • К
    Ксения
    22 сентября 2025
    Суздаль: самый русский город
    Добрый день!
    Хочется выразить благодарность нашему гид - Сергею за прекрасную организацию, познавательный, динамичный и интересный рассказ и приятное знакомство с
    читать дальше

    городом - Суздаль!
    Дети (13 лет) спросили у меня:"А мы еще вернемся в Суздаль?", т. к. еще не все места, о которых увлеченно рассказал Сергей, и детали, на которые обратил внимание, удалось охватить за время нашего, к сожалению, однодневного пребывания в городе.
    Поэтому мы обязательно вернемся, и я уверена, что Сергею будет, что еще нам рассказать!
    Успехов и самого наилучшего! Спасибо!

  • Т
    Татьяна
    22 сентября 2025
    Суздаль: самый русский город
    Было интересно. Сергей помог нам лучше понять этот уникальный город.
  • А
    Анна
    15 сентября 2025
    Занимательный Суздаль: экскурсия для взрослых и детей
    Спасибо большое за экскурсию и советы по городу! Все понравилось. Было не занудно и интересно.
    Спасибо большое за экскурсию и советы по городу! Все понравилось. Было не занудно и интересно.
  • А
    Алена
    13 сентября 2025
    Суздаль: самый русский город
    Сергей отличный рассказчик, пунктуальный и доброжелательный, прекрасно знает материал. Экскурсия прошла на одном дыхании. Если запланируем посетить Суздаль, то обязательно обратимся снова.
    Сергей отличный рассказчик, пунктуальный и доброжелательный, прекрасно знает материал. Экскурсия прошла на одном дыхании. Если запланируем посетить Суздаль, то обязательно обратимся снова.
  • Л
    Людмила
    8 сентября 2025
    Занимательный Суздаль: экскурсия для взрослых и детей
    Спасибо Кириллу за прекрасный экскурс по городу Суздаль. Рекомендую всем.
    Спасибо Кириллу за прекрасный экскурс по городу Суздаль. Рекомендую всем.
  • Н
    Наталья
    6 сентября 2025
    Суздаль: самый русский город
    Экскурсия — супер!

    Ценно было узнать и о прошлом города, и о его настоящем. Экскурсия очень многогранная. Помимо основной программы, было здорово пообщаться с Сергеем не только как с экскурсоводом, но и как с местным жителем.
  • Е
    Елена
    26 августа 2025
    Суздаль: самый русский город
    Очень интересная экскурсия. Было много деталей про уклад жизни жителей, откуда появились некоторые понятия, например гости. Удобно составлен маршрут, все рядом.

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Дом купца Табашникова»

