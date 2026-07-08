45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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А Алехина читать дальше уменьшить от костюмированной экскурсии. Есть с чем сравнить. Костюмированные экскурсии в Великом Новгороде и Рязани были как небольшое представление, в Суздале такого эффекта не было. Был интересный рассказ, можно было и без костюма провести эту экскурсию. Были на экскурсии семьёй (детям 10 и 12 лет). Был интерактив, рассказ о крестьянском быте. Мы отвечали на вопросы, экскурсовод ответила на все наши вопросы, но лично я ожидала большего Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Спасибо большое Анне! Замечательная прогулка получилась и познавательная! Вот только погода вносит свои коррективы и жаль, что сейчас самая высокая колокольня находится в ремонте, да при таком ветродуве вряд ли мы смогли туда попасть… город приводится в порядок, а пока много пыли от раскопанных дорог… Спасибо за Ваш позитив, который Вы, Анна, нам подарили! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Галина

С нами была дочка, ей 6 лет. Для такого возраста долгие экскурсии, конечно, сложно воспринимаются, поэтому 1,5 часа - это как раз то, читать дальше уменьшить что нужно.

Прошлись по центру Суздаля, особенно понравилась старая изба, было интересно узнать, откуда пошли некоторые выражения: «Шевели поршнями», «И лыка не вяжет».

В избе купили куколку ручной работы.

*кокошник у нас свой был для ребенка Были на экскурсии с гидом Анной, все понравилось.С нами была дочка, ей 6 лет. Для такого возраста долгие экскурсии, конечно, сложно воспринимаются, поэтому 1,5 часа - это как раз то, Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Суворова Отличная экскурсия! Не скучно, интересно. Гид Анна отличный рассказчик, даже детям понравилось (особенно в старинном доме с разной домашней утварью). Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ирина Отличная экскурсия, смело могу порекомендовать людям, приехавшим в Суздаль с детьми! Весело, интересно, не напряжно (что важно для детей). Взрослые тоже очень довольны! Наш экскурсовод Оксана-была просто великолепна в своём наряде)

За два часа экскурсии мы увидели основные достопримечательности Суздаля, побывали в доме ремесленника, где детям очень понравилось. Ещё раз спасибо за интересный рассказ и отлично проведённое время! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет