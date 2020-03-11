45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Благодарю за интересную экскурсию. У нас была детская программа. Для ребенка 10 лет вполне содержательная и плюс ко всему, нам тоже уделялось достаточно времени, взрослые не отдыхали, участвовали в процессе познания и открытий. Экскурсовод Татьяна пришла в роскошном театральном наряде, прямо в прошлые века окунулись - это было здорово! Сразу ощущаешь настрой, атмосфера создается - все как надо. Нам повезло с погодой, прогулка совершалась неспешно, в основном - это центральная часть - торговая площадь, по дороге к Кремлю. Мое мнение -на территорию Кремля, где стоит главный храм, заходить хотелось бы тоже. Понимаю, что закрыто, но надо бы еще один объект посетить точно. Но это лично мое пожелание ;))

Рекомендую, конечно же, групповое посещение и индивидуально тоже. Спасибо за гостеприимство и праздничное настроение!