45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На этой экскурсии дети в весёлой и интересной форме познакомятся с историей древнего Суздаля.
Мы не будем утомлять ребят скучными датами и сухими фактами — вместо этого гид в историческом костюме проведёт их по улицам, покажет самые интересные памятники и расскажет о городе понятно и просто.
Мы не будем утомлять ребят скучными датами и сухими фактами — вместо этого гид в историческом костюме проведёт их по улицам, покажет самые интересные памятники и расскажет о городе понятно и просто.
Описание экскурсии
Во время прогулки дети:
- пройдут по территории древнего кремля, увидят валы 12 века (зимой здесь можно покататься на ватрушках) и узнают, какие города основал Юрий Долгорукий
- побывают в действующем Успенском храме и изучат основы устройства православной церкви
- осмотрят деревянный дом начала 19 века, зайдут внутрь и познакомятся с традиционным русским бытом
- узнают, чем летняя церковь отличается от зимней, и получат ответ на вопрос: почему в Суздале так много храмов
- увидят белокаменный Рождественский собор — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО
- сверят время по старинным часам 17 века с необычным циферблатом — без привычных цифр
- побывают на Торговой площади, где вот уже восемь веков кипит торговля, и узнают, какие товары и сувениры везли с суздальских ярмарок
В результате ребята не только осмотрят ключевые достопримечательности Суздаля, но и в увлекательной форме познакомятся с историей России, традиционным укладом жизни и храмовой архитектурой. Такой формат экскурсии заменяет скучный урок истории: живое общение и наглядность помогают лучше усвоить и надолго запомнить информацию.
Организационные детали
- Программа рассчитана на детей от 7 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой опытный гид из нашей команды; гид будет в историческом наряде
- По запросу экскурсию можно провести для группы до 20 человек, детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 8460 туристов
Лучший гид России 2018 по итогам конкурса Русского географического общества. Признаюсь честно: в школе историю не любил, она была не интересной. Поэтому сейчас мы с моими коллегами организуем такие экскурсии,
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 89 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Были на экскурсии семьёй (детям 10 и 12 лет). Был интерактив, рассказ о крестьянском быте. Мы отвечали на вопросы, экскурсовод ответила на все наши вопросы, но лично я ожидала большего
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Е
Спасибо большое Анне! Замечательная прогулка получилась и познавательная! Вот только погода вносит свои коррективы и жаль, что сейчас самая высокая колокольня находится в ремонте, да при таком ветродуве вряд ли мы смогли туда попасть… город приводится в порядок, а пока много пыли от раскопанных дорог… Спасибо за Ваш позитив, который Вы, Анна, нам подарили!
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Были на экскурсии с гидом Анной, все понравилось.
С нами была дочка, ей 6 лет. Для такого возраста долгие экскурсии, конечно, сложно воспринимаются, поэтому 1,5 часа - это как раз то,
С нами была дочка, ей 6 лет. Для такого возраста долгие экскурсии, конечно, сложно воспринимаются, поэтому 1,5 часа - это как раз то,
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Отличная экскурсия! Не скучно, интересно. Гид Анна отличный рассказчик, даже детям понравилось (особенно в старинном доме с разной домашней утварью).
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Отличная экскурсия, смело могу порекомендовать людям, приехавшим в Суздаль с детьми! Весело, интересно, не напряжно (что важно для детей). Взрослые тоже очень довольны! Наш экскурсовод Оксана-была просто великолепна в своём наряде)
За два часа экскурсии мы увидели основные достопримечательности Суздаля, побывали в доме ремесленника, где детям очень понравилось. Ещё раз спасибо за интересный рассказ и отлично проведённое время!
За два часа экскурсии мы увидели основные достопримечательности Суздаля, побывали в доме ремесленника, где детям очень понравилось. Ещё раз спасибо за интересный рассказ и отлично проведённое время!
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Т
Экскурсию проводил Кирилл. Прекрасный молодой человек! Костюмов правда не было, но мы не переживали. Мы были вдвоём с ребёнком (9 лет). Кирилл моментально разговорил его, полностью адаптировал экскурсию под него. Нам было очень интересно. Прошла уже неделя после экскурсии, а мы все ещё вспоминаем и обсуждаем увиденное и услышанное. Спасибо!
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