45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Костюмированная экскурсия «Суздаль для детей»

Знакомство с историей, правителями, бытом и архитектурой города в весёлой интерактивной форме
На этой экскурсии дети в весёлой и интересной форме познакомятся с историей древнего Суздаля.

Мы не будем утомлять ребят скучными датами и сухими фактами — вместо этого гид в историческом костюме проведёт их по улицам, покажет самые интересные памятники и расскажет о городе понятно и просто.
4.7
89 отзывов
Костюмированная экскурсия «Суздаль для детей»
Костюмированная экскурсия «Суздаль для детей»
Костюмированная экскурсия «Суздаль для детей»

Описание экскурсии

Во время прогулки дети:

  • пройдут по территории древнего кремля, увидят валы 12 века (зимой здесь можно покататься на ватрушках) и узнают, какие города основал Юрий Долгорукий
  • побывают в действующем Успенском храме и изучат основы устройства православной церкви
  • осмотрят деревянный дом начала 19 века, зайдут внутрь и познакомятся с традиционным русским бытом
  • узнают, чем летняя церковь отличается от зимней, и получат ответ на вопрос: почему в Суздале так много храмов
  • увидят белокаменный Рождественский собор — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО
  • сверят время по старинным часам 17 века с необычным циферблатом — без привычных цифр
  • побывают на Торговой площади, где вот уже восемь веков кипит торговля, и узнают, какие товары и сувениры везли с суздальских ярмарок

В результате ребята не только осмотрят ключевые достопримечательности Суздаля, но и в увлекательной форме познакомятся с историей России, традиционным укладом жизни и храмовой архитектурой. Такой формат экскурсии заменяет скучный урок истории: живое общение и наглядность помогают лучше усвоить и надолго запомнить информацию.

Организационные детали

  • Программа рассчитана на детей от 7 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой опытный гид из нашей команды; гид будет в историческом наряде
  • По запросу экскурсию можно провести для группы до 20 человек, детали уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 8460 туристов
Лучший гид России 2018 по итогам конкурса Русского географического общества. Признаюсь честно: в школе историю не любил, она была не интересной. Поэтому сейчас мы с моими коллегами организуем такие экскурсии,
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чтобы история стала увлекательной! Мы проводим экскурсии и сити-квесты по Суздалю и Владимиру. Мы не грузим датами, не называем непонятных имён и не водим людей строем со словами «Посмотрите направо, посмотрите налево». Наши экскурсии просты, познавательны и понятны даже детям. Приезжайте в наш древний край и убедитесь в этом сами!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 89 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
81
4
2
3
3
2
3
1
А
Были на экскурсии семьёй (детям 10 и 12 лет). Был интерактив, рассказ о крестьянском быте. Мы отвечали на вопросы, экскурсовод ответила на все наши вопросы, но лично я ожидала большего
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от костюмированной экскурсии. Есть с чем сравнить. Костюмированные экскурсии в Великом Новгороде и Рязани были как небольшое представление, в Суздале такого эффекта не было. Был интересный рассказ, можно было и без костюма провести эту экскурсию.

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Е
Спасибо большое Анне! Замечательная прогулка получилась и познавательная! Вот только погода вносит свои коррективы и жаль, что сейчас самая высокая колокольня находится в ремонте, да при таком ветродуве вряд ли мы смогли туда попасть… город приводится в порядок, а пока много пыли от раскопанных дорог… Спасибо за Ваш позитив, который Вы, Анна, нам подарили!
Спасибо большое Анне! Замечательная прогулка получилась и познавательная! Вот только погода вносит свои коррективы и жаль,
Спасибо большое Анне! Замечательная прогулка получилась и познавательная! Вот только погода вносит свои коррективы и жаль,
Спасибо большое Анне! Замечательная прогулка получилась и познавательная! Вот только погода вносит свои коррективы и жаль,
Спасибо большое Анне! Замечательная прогулка получилась и познавательная! Вот только погода вносит свои коррективы и жаль,
Спасибо большое Анне! Замечательная прогулка получилась и познавательная! Вот только погода вносит свои коррективы и жаль,
Спасибо большое Анне! Замечательная прогулка получилась и познавательная! Вот только погода вносит свои коррективы и жаль,
Спасибо большое Анне! Замечательная прогулка получилась и познавательная! Вот только погода вносит свои коррективы и жаль,
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Галина
Были на экскурсии с гидом Анной, все понравилось.
С нами была дочка, ей 6 лет. Для такого возраста долгие экскурсии, конечно, сложно воспринимаются, поэтому 1,5 часа - это как раз то,
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что нужно.
Прошлись по центру Суздаля, особенно понравилась старая изба, было интересно узнать, откуда пошли некоторые выражения: «Шевели поршнями», «И лыка не вяжет».
В избе купили куколку ручной работы.
*кокошник у нас свой был для ребенка

Были на экскурсии с гидом Анной, все понравилось.
Были на экскурсии с гидом Анной, все понравилось.
Были на экскурсии с гидом Анной, все понравилось.
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Суворова
Отличная экскурсия! Не скучно, интересно. Гид Анна отличный рассказчик, даже детям понравилось (особенно в старинном доме с разной домашней утварью).
Отличная экскурсия! Не скучно, интересно. Гид Анна отличный рассказчик, даже детям понравилось (особенно в старинном доме с разной домашней утварью).
Отличная экскурсия! Не скучно, интересно. Гид Анна отличный рассказчик, даже детям понравилось (особенно в старинном доме с разной домашней утварью).
Отличная экскурсия! Не скучно, интересно. Гид Анна отличный рассказчик, даже детям понравилось (особенно в старинном доме с разной домашней утварью).
Отличная экскурсия! Не скучно, интересно. Гид Анна отличный рассказчик, даже детям понравилось (особенно в старинном доме с разной домашней утварью).
Отличная экскурсия! Не скучно, интересно. Гид Анна отличный рассказчик, даже детям понравилось (особенно в старинном доме с разной домашней утварью).
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Ирина
Отличная экскурсия, смело могу порекомендовать людям, приехавшим в Суздаль с детьми! Весело, интересно, не напряжно (что важно для детей). Взрослые тоже очень довольны! Наш экскурсовод Оксана-была просто великолепна в своём наряде)
За два часа экскурсии мы увидели основные достопримечательности Суздаля, побывали в доме ремесленника, где детям очень понравилось. Ещё раз спасибо за интересный рассказ и отлично проведённое время!
Отличная экскурсия, смело могу порекомендовать людям, приехавшим в Суздаль с детьми! Весело, интересно, не напряжно (что
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Т
Экскурсию проводил Кирилл. Прекрасный молодой человек! Костюмов правда не было, но мы не переживали. Мы были вдвоём с ребёнком (9 лет). Кирилл моментально разговорил его, полностью адаптировал экскурсию под него. Нам было очень интересно. Прошла уже неделя после экскурсии, а мы все ещё вспоминаем и обсуждаем увиденное и услышанное. Спасибо!
Экскурсию проводил Кирилл. Прекрасный молодой человек! Костюмов правда не было, но мы не переживали. Мы были
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