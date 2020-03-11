45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Детская экскурсия по Суздалю

Знакомство с историей, правителями, бытом и архитектурой Суздаля в веселой интерактивной форме

Александр
Задать вопрос
Александр – представитель гидов
На этой экскурсии ваши дети смогут в веселой и интересной форме познакомиться с историей древнего Суздаля.

Мы не будем утомлять ребят скучными датами и сухими фактами, вместо этого гид в историческом костюме проведет их по улицам старого города, покажет самые интересные памятники и расскажет о городе понятно и просто.
4550 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии45 отзывов
4.98
Детская экскурсия по Суздалю
Детская экскурсия по Суздалю

Программа

В ходе прогулки дети:

  • прогуляются по территории кремля и осмотрят валы 12 века (зимой здесь можно скатиться на ватрушке или ледянке) и узнают, какие города основал Юрий Долгорукий;
  • посетят действующий храм в честь Успения Богородицы и узнают об основах устройства русского храма;
  • осмотрят русский деревянный дом начала 19 века, войдут внутрь, познакомятся с русским бытом;
  • узнают, чем отличается летняя церковь от зимней, и получат ответ на вопрос «Почему в Суздале так много церквей?»;
  • осмотрят белокаменный Рождественский собор, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО;
  • сверят время по старинным часам 17 века, на циферблате которых нет привычных нам цифр;
  • побывают на Торговой площади, где уже 800 лет ведётся торговля, и узнают, чем торговали на суздальских ярмарках и какие подарки привозили оттуда детям;
  • поднимутся на самую высокую в городе колокольню.

В результате дети посетят интересные объекты города и познакомятся с историей Суздаля и России, с русскими правителями, бытом и храмовой архитектурой. Такой формат экскурсий — намного лучше занудных исторических лекций, ведь благодаря интерактивной форме подачи информация намного проще усваивается и надолго запоминается.

Организационные детали

  • Экскурсию проводят опытные гиды в исторических нарядах
  • Подъем на колокольню для детей бесплатный. Для взрослых — 100 рублей с человека.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Детская экскурсия по Суздалю
Детская экскурсия по Суздалю
Детская экскурсия по Суздалю
Детская экскурсия по Суздалю
Детская экскурсия по Суздалю
Детская экскурсия по Суздалю
Детская экскурсия по Суздалю
Детская экскурсия по Суздалю
Детская экскурсия по Суздалю
Детская экскурсия по Суздалю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Александр
Александр
Лучший гид России 2018 по итогам конкурса Русского географического общества. Признаюсь честно: в школе историю не любил, она была не интересной. Поэтому сейчас мы с моими коллегами проводим такие экскурсии, чтобы история стала увлекательной! Мы проводим экскурсии и сити-квесты по Суздалю и Владимиру. Мы не грузим датами, не называем непонятных имён и не водим людей строем со словами «Посмотрите направо, посмотрите налево». Наши экскурсии просты, познавательны и понятны даже детям. Приезжайте в наш древний край и убедитесь в этом сами!
Напишите мне

45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Благодарю за интересную экскурсию. У нас была детская программа. Для ребенка 10 лет вполне содержательная и плюс ко всему, нам тоже уделялось достаточно времени, взрослые не отдыхали, участвовали в процессе познания и открытий. Экскурсовод Татьяна пришла в роскошном театральном наряде, прямо в прошлые века окунулись - это было здорово! Сразу ощущаешь настрой, атмосфера создается - все как надо. Нам повезло с погодой, прогулка совершалась неспешно, в основном - это центральная часть - торговая площадь, по дороге к Кремлю. Мое мнение -на территорию Кремля, где стоит главный храм, заходить хотелось бы тоже. Понимаю, что закрыто, но надо бы еще один объект посетить точно. Но это лично мое пожелание ;))
Рекомендую, конечно же, групповое посещение и индивидуально тоже. Спасибо за гостеприимство и праздничное настроение!
17 февраля 2020
Татьяна нас очень впечатлила. Грамотный рассказчик, внимательный экскурсовод и очень приятный в общении человек. Рассказ очень структурирован, все по делу, системно. Узнали много нового, посмотрели основное. Очень рекомендую)
9 января 2020
Экскурсия детская, но очень интересна и взрослым. Спасибо нашему гиду Татьяне и ее помощнику Чернышу :) за потрясающий и познавательный экскурс в историю Суздаля! Дети в восторге от подачи информации с увлекательными загадками и вопросами. Так они не только слушали, но и размышляли, запоминали. Татьяна, спасибо Вам за отличный день!
3 января 2020
Экскурсовод Татьяна, за 2 часа показала основной центр города. Самые знаковые и интересные места. Спасибо! Время пролетело незаметно)))
30 октября 2019
Спасибо Александру за интересный и увлекательный рассказ ! Было всем интересно и ребёнку и взрослым !
15 октября 2019
Были на экскурсии с Оксаной. Понравилось очень! Брали для детей, но сами с огромным удовольствием провели время. Легко, познавательно, интересно. Время пролетело, несмотря на жуткий снегодождь и холод) Оксана, еще раз спасибо! Рекомендуем однозначно и детям и взрослым!
29 сентября 2019
Татьяна прекрасный гид! Рекомендую!! Дети и взрослые в восторге!!
25 сентября 2019
Чудесная экскурсия! Спасибо Александру за интересную прогулку, остались самые лучшие воспоминания. Даже нашим детям, которые не любят экскурсии, очень понравилось.
11 августа 2019
Были взрослые с детьми 5 и 7 лет на экскурсии 10.09.18. Экскурсовод Оксана интересно рассказывала, задавала вопросы. Понравилось и детям и взрослым! Дети настолько прониклись рассказом Оксаны, что, приехав в Музей деревянного зодчества спросили, почему здесь нет нашего экскурсовода! Спасибо огромное за организацию!
29 июля 2019
"Детская экскурсия по Суздалю" проводила Татьяна. Экскурсия понравилась и взрослым и детям. Маршрут интересный, гид опытный, достопримечательности красивые. И погода не подкачала. Благодаря Татьяне окунулись в историческое прошлое старинного русского города. Всё понравилось. Спасибо команде Трипстера за организацию!
Ещё 35 отзывов

Александр проводит ещё 2 экскурсии

Суздаль стародавнийСуздаль стародавнийСуздаль стародавний
5200 за экскурсию
3 часа
53 отзыва
Обзорная экскурсия по «жемчужине» Золотого кольца
Во время экскурсии вы увидите старинные памятники архитектуры, посмотрите на город с высоты птичьего полета, познакомитесь с его историей и сравните его виды с образами 100-летней давности.
Сити-квест по СуздалюСити-квест по СуздалюСити-квест по Суздалю
12990 за экскурсию
3 часа
2 отзыва
История города в игровой форме
Хотите погрузиться в историю Суздаля весело? Тогда отправляйтесь с нами на интерактивную экскурсию по городу! Вас разделят на 2 команды, и в сопровождении ведущих в исторических костюмах вы познакомитесь с самыми знаменательными местами города.

Экскурсии для детей в Суздале

Тайны Суздаля для детей и взрослыхТайны Суздаля для детей и взрослыхТайны Суздаля для детей и взрослых
3900 за экскурсию
2.5 часа
50 отзывов
Погрузиться в быт прошлого и раскрыть секреты истории на интерактивной экскурсии
Суздаль — это ожившая древнерусская сказка. Купеческие дома, старинные торговые ряды, монастыри и церкви — вы узнаете о судьбе города и полюбите его улочки и строения. С вершины колокольни посмотрите на природные красоты и городские пейзажи. А после детей ждёт знакомство со старинными играми и укладом древности, а взрослых — рассказы о жизни города и страны.
Путешествие по загадочному СуздалюПутешествие по загадочному СуздалюПутешествие по загадочному Суздалю
От 4500 за экскурсию
2 часа
17 отзывов
Погрузиться в старинный быт и традиции города в формате квеста
На историческом квесте по Суздалю вы не только познакомитесь с историей древнего города, но и погрузитесь в атмосферу старины, увидите изнутри быт и обычаи наших предков. Вам предстоит вернуться в эпоху великих князей, научиться играть в игры наших прабабушек и прадедушек и погрузиться в мир суздальских ремесел. А наградой путешественникам, прошедшим все испытания, станет суздальский клад!
Мастер-класс «Вышитые украшения»Мастер-класс «Вышитые украшения»Мастер-класс «Вышитые украшения»
От 4150 за экскурсию
2 часа
5 отзывов
Знакомство с традициями и техникой русской филигранной вышивки
Мастер-класс познакомит вас с историей народной вышивки, традиции которой сейчас возрождаются в творческих мастерских Суздаля. В наши дни этот промысел незаслуженно забыт, хотя раньше почти в каждом доме можно было встретить вышитую брошь или кулон. Вы увидите, как в одном миниатюрном изделии могут сочетаться несколько техник вышивки, узнаете об особенностях этого вида творчества, а затем под руководством мастера создадите своё авторское вышитое украшение.

Выбирайте и другие экскурсии в Суздале

За городомПешкомДля детейНа автомобилеИстория и архитектураВсеИндивидуальныеНеобычные маршрутыКвестыОбзорныеМастер-классыГрупповые