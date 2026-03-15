Вас ждет знакомство или новая встреча с городом Суздалем.
Тихий провинциальный уклад, неповторимая архитектура, вековые традиции и завораживающая красота — все это вам покажет профессиональный экскурсовод и просто человек, любящий свой город.
Тихий провинциальный уклад, неповторимая архитектура, вековые традиции и завораживающая красота — все это вам покажет профессиональный экскурсовод и просто человек, любящий свой город.
Описание экскурсии
Самое сердце России
Тихий провинциальный уклад, не повторимая архитектура, вековые традиции и завораживающая красота. Прогулка ярко иллюстрированная самим Суздалем останется навсегда в нашей памяти. Наша прогулка начнется от Кремля — сердца Суздаля и его истории. Посад, тут город предстает с другой стороны: предприимчивый и глубоко верующий. Монастыри, откроют нам свои тайны, связанные судьбами людей и седыми веками. Приезжайте, и вы полюбите наш древний край! Важная информация:
Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Суздальский Кремль
- Торговые ряды
- Церкви и Храмы
- Монастыри
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Город Суздаль, улица Кремлевская, дом 20
Завершение: Город Суздаль, улица Ленина, дом 148А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Надевайте удобную обувь и одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Я всегда говорю,что бы понравился и запомнился город. Нужно выбрать правильного экскурсовода и экскурсию. И никогда не ошибаюсь. В праздничный день 8 марта свое внимание уделила нам экскурсовод Юлия Павлычева.
Вам был полезен этот отзыв?
О
были в Суздале 6 января. Отличная экскурсия. Наш гид Юлию великолепно выстроила маршрут. Мы увидели много достопримечательностей и услышали захватывающие истории. Все очень интересно. Всем советуем.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Добрый день. Экскурсией по самому красивому с уникальными архитектурными памятниками, древнерусскому городу- заповеднику, жемчужине Золотого кольца России городу Суздаль остались очень, очень довольны. Особая благодарность экскурсоводу Юлии Павлычевой за интересный, доходчивый,познавательный рассказ об истории города. Приятная интонация голоса, грамотная речь профессиональный,интересный рассказ об истории древнего Суздаля. Непременно приедем вновь, здесь богатая,восхитительная, многовековая история нашей России.
Вам был полезен этот отзыв?
Я
«Экскурсия в Суздаль оставила приятные впечатления! Город очаровал своей атмосферой старины, красивыми храмами и уютными улочками. Особенно понравилась древняя архитектура — всё пропитано историей и традициями русского народа. Хочется отметить доброжелательность местных жителей и вкусную кухню. Экскурсия удалась
Вам был полезен этот отзыв?
т
Замечательная экскурсия, небольшая но очень емкая, информативная, исторические факты в отличной подаче: интерессно, ярко, запоминающе… Юля провела нас по всем знаковым местам, ответила на все вопросы, учла все наши пожелания и переделала программу под нас… отлично погуляли по Суздалю. .
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Замечательная экскурсия, небольшая но очень емкая, информативная, исторические факты в отличной подаче: интерессно, ярко, запоминающе… Юля провела нас по всем знаковым местам, ответила на все вопросы, учла все наши пожелания и переделала программу под нас… отлично погуляли по Суздалю. .
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Суздаля
Похожие экскурсии на «Суздаль - история и вдохновляющая красота русской провинции»
Групповая
до 15 чел.
Древний Суздаль - град медовый
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, исследуйте его улочки, храмы и узнайте тайны русских ремесел. Завершите путешествие дегустацией ароматной медовухи
Начало: Около Успенской церкви
Расписание: ежедневно в 14:00 и 16:30
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Великий Суздаль - легко, познавательно и с юмором
Рассмотреть самые интересные памятники города и понять его значимость в нашей культуре и истории
Начало: На Торговой площади
23 авг в 13:00
25 авг в 09:00
от 7490 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Суздаль - преданья старины глубокой
Погулять по идиллическому городу и прикоснуться к его истории с профессиональным гидом
Начало: Возле музейного Кремля
Завтра в 13:30
14 авг в 09:00
от 8500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Умиротворяющий Суздаль
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый камень хранит свою историю. Откройте для себя мир истории и красоты
Начало: На Торговой площади
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от 6950 ₽ за всё до 6 чел.
8800 ₽ за экскурсию