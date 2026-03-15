Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой

С Светлана читать дальше уменьшить Которой хочется сказать слова благодарности за экскурсию.

На столько интересным был рассказ про историю и красоту русской провинции,правильно был выстроен маршрут,что при такой холодной погоде и мокром снеге,мы даже не замерзли,а 2,5 часа пролетели очень быстро. Решили,что летом приедем еще раз в Суздаль и посмотрим красоту с другой стороны. Это того стоит👍🏻 Я всегда говорю,что бы понравился и запомнился город. Нужно выбрать правильного экскурсовода и экскурсию. И никогда не ошибаюсь. В праздничный день 8 марта свое внимание уделила нам экскурсовод Юлия Павлычева. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Олег были в Суздале 6 января. Отличная экскурсия. Наш гид Юлию великолепно выстроила маршрут. Мы увидели много достопримечательностей и услышали захватывающие истории. Все очень интересно. Всем советуем. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Добрый день. Экскурсией по самому красивому с уникальными архитектурными памятниками, древнерусскому городу- заповеднику, жемчужине Золотого кольца России городу Суздаль остались очень, очень довольны. Особая благодарность экскурсоводу Юлии Павлычевой за интересный, доходчивый,познавательный рассказ об истории города. Приятная интонация голоса, грамотная речь профессиональный,интересный рассказ об истории древнего Суздаля. Непременно приедем вновь, здесь богатая,восхитительная, многовековая история нашей России. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Я Яна «Экскурсия в Суздаль оставила приятные впечатления! Город очаровал своей атмосферой старины, красивыми храмами и уютными улочками. Особенно понравилась древняя архитектура — всё пропитано историей и традициями русского народа. Хочется отметить доброжелательность местных жителей и вкусную кухню. Экскурсия удалась Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

т татьяна Замечательная экскурсия, небольшая но очень емкая, информативная, исторические факты в отличной подаче: интерессно, ярко, запоминающе… Юля провела нас по всем знаковым местам, ответила на все вопросы, учла все наши пожелания и переделала программу под нас… отлично погуляли по Суздалю. . Вам был полезен этот отзыв? Да Нет