Суздаль - история и вдохновляющая красота русской провинции

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Вас ждет знакомство или новая встреча с городом Суздалем. Самое сердце России. Тихий провинциальный уклад, неповторимая архитектура, вековые традиции и завораживающая красота. Все это вам покажет профессиональный экскурсовод и просто человек, любящий свой город.
Суздаль - история и вдохновляющая красота русской провинции
Суздаль - история и вдохновляющая красота русской провинции
Суздаль - история и вдохновляющая красота русской провинции
Суздаль - история и вдохновляющая красота русской провинции
Суздаль - история и вдохновляющая красота русской провинции
Суздаль - история и вдохновляющая красота русской провинции
Суздаль - история и вдохновляющая красота русской провинции
Ближайшие даты:
10
ноя
11
ноя
12
ноя
13
ноя
14
ноя
15
ноя
16
ноя
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Суздальский Кремль
  • Торговые ряды
  • Церкви и Храмы
  • Монастыри
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Самое сердце России

Тихий провинциальный уклад, не повторимая архитектура, вековые традиции и завораживающая красота. Прогулка ярко иллюстрированная самим Суздалем останется навсегда в нашей памяти. Наша прогулка начнется от Кремля — сердца Суздаля и его истории. Посад, тут город предстает с другой стороны: предприимчивый и глубоко верующий. Монастыри, откроют нам свои тайны, связанные судьбами людей и седыми веками. Приезжайте, и вы полюбите наш древний край! Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Город Суздаль, улица Кремлевская, дом 20
Завершение: Город Суздаль, улица Ленина, дом 148А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Суздаля

Индивидуальные
Пешеходные
История и архитектура
Необычные
Святые места
Обзорные
Монастыри, церкви, храмы
Суздальский кремль
Популярные места
Торговая площадь

Похожие туры из Суздаля

Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
243 отзыва
Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять»
Посетить главные места древнего города и раскрыть его историю в легком нескучном формате
На Торговой площади
12 ноя
13 ноя
14 ноя
15 ноя
6 500 за всё до 6 чел.
Великий Суздаль - легко, познавательно и с юмором
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
51 отзыв
Великий Суздаль - легко, познавательно и с юмором
Рассмотреть самые интересные памятники города и понять его значимость в нашей культуре и истории
13 ноя
14 ноя
15 ноя
16 ноя
5 500 за всё до 7 чел.
Нескучный Суздаль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
243 отзыва
Нескучный Суздаль
Узнать историю без сухих лекций и оживить летописи на обзорной экскурсии
на Торговой площади у вывески ресторана Гостиный д...
Завтра
12 ноя
14 ноя
15 ноя
6 000 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Суздале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Суздале
ХОРОШО
🧭
ТАМ