Вас ждет знакомство или новая встреча с городом Суздалем. Самое сердце России. Тихий провинциальный уклад, неповторимая архитектура, вековые традиции и завораживающая красота. Все это вам покажет профессиональный экскурсовод и просто человек, любящий свой город.
Ближайшие даты:
10
ноя
ноя
11
ноя
ноя
12
ноя
ноя
13
ноя
ноя
14
ноя
ноя
15
ноя
ноя
16
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Суздальский Кремль
- Торговые ряды
- Церкви и Храмы
- Монастыри
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Самое сердце РоссииТихий провинциальный уклад, не повторимая архитектура, вековые традиции и завораживающая красота. Прогулка ярко иллюстрированная самим Суздалем останется навсегда в нашей памяти. Наша прогулка начнется от Кремля — сердца Суздаля и его истории. Посад, тут город предстает с другой стороны: предприимчивый и глубоко верующий. Монастыри, откроют нам свои тайны, связанные судьбами людей и седыми веками. Приезжайте, и вы полюбите наш древний край! Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Город Суздаль, улица Кремлевская, дом 20Завершение: Город Суздаль, улица Ленина, дом 148А
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Суздаля
Индивидуальные
Пешеходные
История и архитектура
Необычные
Святые места
Обзорные
Монастыри, церкви, храмы
Суздальский кремль
Популярные места
Торговая площадь
Похожие туры из Суздаля
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять»
Посетить главные места древнего города и раскрыть его историю в легком нескучном формате
На Торговой площади
12 ноя
13 ноя
14 ноя
15 ноя
6 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Великий Суздаль - легко, познавательно и с юмором
Рассмотреть самые интересные памятники города и понять его значимость в нашей культуре и истории
13 ноя
14 ноя
15 ноя
16 ноя
5 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нескучный Суздаль
Узнать историю без сухих лекций и оживить летописи на обзорной экскурсии
на Торговой площади у вывески ресторана Гостиный д...
Завтра
12 ноя
14 ноя
15 ноя
6 000₽ за всё до 7 чел.