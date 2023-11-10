Вас ждет знакомство или новая встреча с городом Суздалем. Самое сердце России. Тихий провинциальный уклад, неповторимая архитектура, вековые традиции и завораживающая красота. Все это вам покажет профессиональный экскурсовод и просто человек, любящий свой город.

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Описание